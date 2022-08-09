俄烏戰爭改變國際能源格局，阿爾及利亞為何有意加入金磚國家，又要加強英語教學？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 阿爾及利亞向義大利亞輸送天然氣的管道

非洲國家阿爾及利亞表示希望加入金磚國家，又宣布要加強英語教學，體現了阿爾及利亞在國際能源格局轉變下的經濟興起和東西方平衡外交。

據路透社的消息，阿爾及利亞總統阿卜杜勒－馬吉德・塔布納（Abdelmadjid Tebboune）表示，對加入金磚國家有興趣。

2001年，英國經濟學家、時任美國高盛公司首席經濟師吉姆・奧尼爾（Jim O'Neill）首次提出金磚國家（BRIC）這一概念，因為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非國名的英文首字母正好是與英語的磚（Bricks）類似。金磚國家特指世界新興市場。

2022年世界能源和經濟格局發生巨變之際，特別是俄國烏克蘭戰爭爆發後，阿爾及利亞這個前法國殖民地似乎突然在國際舞台上變得日為重要。

一個明顯可見的證據即是，大國高層領導紛紛造訪，其中包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken），中國外長王毅和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

在2022年世界經濟面臨嚴峻形勢之際，阿爾及利亞何來的國際吸引力？

經濟和教育需求

阿爾及利亞總統塔布納在公開的電視採訪中稱，阿爾及利亞滿足了加入金磚國家的大部分條件，而金磚國家對阿爾及利亞也很感興趣，因為阿爾及利亞是一個重要的經濟和政治力量。

而他在另一場電視講話中宣布，這個前法國殖民地將於2022年晚些時候開始在小學教授英語。他強調英語做為一種國際語言的重要性。

阿爾及利亞於1962年從法國獲得獨立，此前一場血腥的八年戰爭繼續使兩國關係複雜化。在機構和商業管理中繼續使用法語是一個敏感的話題。

阿拉伯語和塔馬齊格特，由阿馬齊格或柏柏等少數民族使用，是該國的官方語言。但塔布納總統強調加強英語教學，被認為是為了滿足學者和大學生日益增長的需求。

根據目前阿爾及利亞的學校課程，中學向14歲以上的學生提供英語教學，而小學生在9歲時就開始學習法語。

Photo Credit: AFP / BBC News 阿爾及利亞的官方語言是阿拉伯語和塔馬齊格特，但小學生在9歲時就開始學習法語。

1990年代初阿爾及利亞民眾發起過一項類似的倡議，讓父母有權在小學時為子女選擇法語和英語。

但它在法國引起了憤怒，阿爾及利亞政府內部的親法游說團體呼籲放棄該計劃，導致最後阿爾及利亞教育部長被解僱。

分析稱，宣布加強英語教學，體現了阿爾及利亞在能源經濟收益大幅增長後的文化自主性。

俄烏戰爭與能源變局

自從俄國烏克蘭關係緊張後，石油天然氣價格大漲，阿爾及利亞作為世界石油天然氣重要的生產和出口國受益匪淺。

阿爾及利亞的支柱經濟產業是石油天然氣，它是非洲使用跨境管道向歐洲供應天然氣的最大供應商。阿爾及利亞原來就是歐盟第二大天然氣供應國，俄烏戰爭前就佔據歐盟天然氣市場的四分之一。

在歐美因為2021年俄國烏克蘭緊張局勢和2022年爆發戰爭對俄國實施制裁下，歐洲各國紛紛大幅減少從俄國進口石油天然氣，轉向增加進口的一個重要來源是阿爾及利亞。這讓阿爾及利亞在歐盟的市場迅速擴大，填補了歐盟拒用俄國能源出現的一定市場空間。

阿爾及利亞的天然氣出口量2021年創紀錄地增長43％，達到550億立方公尺，其中80％以上流向歐洲。

2022年4月，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問阿爾及利亞，並與該國簽署了一項新的天然氣供應協議，將天然氣進口量增加約40％。

另外，阿爾及利亞大片的沙漠地區擁有豐富的太陽能潛力，綠色能源建設的前景也相當巨大。

歐洲大國也因為阿爾及利亞擁有豐富的自然資源和靠近歐洲的優勢，正在開始不斷向阿爾及利亞能源基礎建設提供投資。

東西方平衡外交

但阿爾及利亞並沒有在俄烏戰爭問題上完全支持西方制裁俄國的立場，主張通過對話、談判政治解決烏克蘭危機，並且對聯合國大會有關要求俄羅斯停止對烏克蘭使用武力決議中投了棄權票。

法新社報道稱，為了避免與莫斯科對立，阿爾及利亞還重申，該國對歐洲的額外出口能力太有限，無法替代俄羅斯的天然氣。

而作為糧食與日用品主要依賴進口的國家，阿爾及利亞特別關注烏克蘭危機在能源和糧食安全領域造成的影響。

2021年8月，阿爾及利亞以鄰國摩洛哥支持本國分裂勢力和西撒哈拉領土問題為由，斷絶了與摩洛哥的外交關係，並關閉了經摩洛哥通往歐洲的一條輸氣管線，一度造成摩洛哥國內天然氣供應緊張。

2022年7月底，摩洛哥國王穆罕默德六世發表公開講話，希望能與阿爾及利亞政府一起努力，恢復兩國外交關係，實現兩國關係正常化。

阿爾及利亞是與中國第一個建立「全面戰略伙伴關係」的阿拉伯國家，是中國在海外最大的承包工程市場之一。

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航