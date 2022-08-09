俄烏戰爭改變國際能源格局，阿爾及利亞為何有意加入金磚國家，又要加強英語教學？
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阿爾及利亞的支柱經濟產業是石油天然氣，它是非洲使用跨境管道向歐洲供應天然氣的最大供應商。阿爾及利亞原來就是歐盟第二大天然氣供應國，俄烏戰爭前就佔據歐盟天然氣市場的四分之一。
非洲國家阿爾及利亞表示希望加入金磚國家，又宣布要加強英語教學，體現了阿爾及利亞在國際能源格局轉變下的經濟興起和東西方平衡外交。
據路透社的消息，阿爾及利亞總統阿卜杜勒－馬吉德・塔布納（Abdelmadjid Tebboune）表示，對加入金磚國家有興趣。
2001年，英國經濟學家、時任美國高盛公司首席經濟師吉姆・奧尼爾（Jim O'Neill）首次提出金磚國家（BRIC）這一概念，因為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非國名的英文首字母正好是與英語的磚（Bricks）類似。金磚國家特指世界新興市場。
2022年世界能源和經濟格局發生巨變之際，特別是俄國烏克蘭戰爭爆發後，阿爾及利亞這個前法國殖民地似乎突然在國際舞台上變得日為重要。
一個明顯可見的證據即是，大國高層領導紛紛造訪，其中包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken），中國外長王毅和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。
在2022年世界經濟面臨嚴峻形勢之際，阿爾及利亞何來的國際吸引力？
經濟和教育需求
阿爾及利亞總統塔布納在公開的電視採訪中稱，阿爾及利亞滿足了加入金磚國家的大部分條件，而金磚國家對阿爾及利亞也很感興趣，因為阿爾及利亞是一個重要的經濟和政治力量。
而他在另一場電視講話中宣布，這個前法國殖民地將於2022年晚些時候開始在小學教授英語。他強調英語做為一種國際語言的重要性。
阿爾及利亞於1962年從法國獲得獨立，此前一場血腥的八年戰爭繼續使兩國關係複雜化。在機構和商業管理中繼續使用法語是一個敏感的話題。
阿拉伯語和塔馬齊格特，由阿馬齊格或柏柏等少數民族使用，是該國的官方語言。但塔布納總統強調加強英語教學，被認為是為了滿足學者和大學生日益增長的需求。
根據目前阿爾及利亞的學校課程，中學向14歲以上的學生提供英語教學，而小學生在9歲時就開始學習法語。
1990年代初阿爾及利亞民眾發起過一項類似的倡議，讓父母有權在小學時為子女選擇法語和英語。
但它在法國引起了憤怒，阿爾及利亞政府內部的親法游說團體呼籲放棄該計劃，導致最後阿爾及利亞教育部長被解僱。
分析稱，宣布加強英語教學，體現了阿爾及利亞在能源經濟收益大幅增長後的文化自主性。
俄烏戰爭與能源變局
自從俄國烏克蘭關係緊張後，石油天然氣價格大漲，阿爾及利亞作為世界石油天然氣重要的生產和出口國受益匪淺。
阿爾及利亞的支柱經濟產業是石油天然氣，它是非洲使用跨境管道向歐洲供應天然氣的最大供應商。阿爾及利亞原來就是歐盟第二大天然氣供應國，俄烏戰爭前就佔據歐盟天然氣市場的四分之一。
在歐美因為2021年俄國烏克蘭緊張局勢和2022年爆發戰爭對俄國實施制裁下，歐洲各國紛紛大幅減少從俄國進口石油天然氣，轉向增加進口的一個重要來源是阿爾及利亞。這讓阿爾及利亞在歐盟的市場迅速擴大，填補了歐盟拒用俄國能源出現的一定市場空間。
阿爾及利亞的天然氣出口量2021年創紀錄地增長43％，達到550億立方公尺，其中80％以上流向歐洲。
2022年4月，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問阿爾及利亞，並與該國簽署了一項新的天然氣供應協議，將天然氣進口量增加約40％。
另外，阿爾及利亞大片的沙漠地區擁有豐富的太陽能潛力，綠色能源建設的前景也相當巨大。
歐洲大國也因為阿爾及利亞擁有豐富的自然資源和靠近歐洲的優勢，正在開始不斷向阿爾及利亞能源基礎建設提供投資。
東西方平衡外交
但阿爾及利亞並沒有在俄烏戰爭問題上完全支持西方制裁俄國的立場，主張通過對話、談判政治解決烏克蘭危機，並且對聯合國大會有關要求俄羅斯停止對烏克蘭使用武力決議中投了棄權票。
法新社報道稱，為了避免與莫斯科對立，阿爾及利亞還重申，該國對歐洲的額外出口能力太有限，無法替代俄羅斯的天然氣。
而作為糧食與日用品主要依賴進口的國家，阿爾及利亞特別關注烏克蘭危機在能源和糧食安全領域造成的影響。
2021年8月，阿爾及利亞以鄰國摩洛哥支持本國分裂勢力和西撒哈拉領土問題為由，斷絶了與摩洛哥的外交關係，並關閉了經摩洛哥通往歐洲的一條輸氣管線，一度造成摩洛哥國內天然氣供應緊張。
2022年7月底，摩洛哥國王穆罕默德六世發表公開講話，希望能與阿爾及利亞政府一起努力，恢復兩國外交關係，實現兩國關係正常化。
阿爾及利亞是與中國第一個建立「全面戰略伙伴關係」的阿拉伯國家，是中國在海外最大的承包工程市場之一。
延伸閱讀
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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。