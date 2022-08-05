白宮、美國參院兩黨領袖批中共封台軍演「改變現狀」，五角大廈下令雷根號航艦打擊群監控局勢
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紐時報導，台海不大可能立即爆發衝突，但這場72小時演習仍讓區域繃緊神經，深怕過程出差錯，緊張情勢可能急劇升溫。共軍多枚飛彈落在日本附近水域，被視為中方暗示有能力攻擊駐日美軍，並警告東京當美國盟友要付出代價。
白宮批共軍朝台灣射飛彈，雷根號打擊群將繼續監控
（中央社）白宮今（5）日表示，中國對台灣周邊發射彈道飛彈，是對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的過度反應，雷根號（USS Ronald Reagan）航空母艦為首的海軍船艦打擊群會繼續留在台灣地區監控。
《法新社》報導，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示：「中國選擇過度反應，利用議長訪問，作為在台灣海峽內部和周邊增加挑釁軍事活動的藉口。」
柯比說，五角大廈已下令雷根號航艦打擊群留在該地區監控局勢，美國不會停止依照國際法在西太平洋海域和空域行動，將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太地區。
《路透社》報導，柯比還說，北京長期企圖改變現狀，挑釁行動顯著升級。他也譴責中國的行動「不負責任」，並預期未來幾天北京會繼續對裴洛西訪台做出回應。
柯比並提到，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。
他表示：「我們不認為使情勢進一步緊張，符合我們、台灣和區域的利益，這就是為何規劃許久、預定本週進行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，已改到不久的將來進行。」
中共封台軍演，美國參議院兩黨外交領袖批改變現狀
（中央社）中共昨起於台海周邊6海域進行72小時「封台」軍演，美國參議院兩黨外交領袖昨天大動作發聲明，批評北京改變現狀，持續霸凌脅迫台灣。他們奉勸中國，別以為軍演會削弱美國挺台承諾。
美國眾議院議長裴洛西2日至3日率領國會團訪台，由於她是美國政府第3號人物，也是25年來首位訪台眾議院議長，引起北京強烈反應。
除對台灣祭出經濟報復措施，中國隨即在裴洛西離台翌日中午起，於台灣東西南北周邊共6個海域進行為期3天的實彈射擊，首日就向台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈，並有22架共機穿越台灣海峽中線。
參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）昨天發布聯合聲明，批評北京在台灣周遭進行「危險、具挑釁意味」的實彈演習，指此次大規模軍演根本等同封鎖台灣。
他們表示，這又是另一樁中國不斷霸凌脅迫台灣的事件，透過改變與台灣的現狀破壞兩岸和平及穩定。
他們強調，中國沒有理由因為裴洛西訪台而採取此類作為，也不該誤以為軍演會削弱美國或其他國家的決心，抑或是會侵蝕美國與台灣人民站在一起、支持他們決定自身未來的承諾，「事實正好相反」。
上個月訪問台灣的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也發聲明指出，中國國家主席習近平正向世界展示中國犯台計畫，但美國永遠不會被懦弱、過度玻璃心的獨裁者嚇倒，也不會讓中國威脅削弱他們支持台灣民主、印太安全的決心。
史考特呼籲參議院盡快通過他提出的《透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案》（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），「我們必須清楚展現立場」。
眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則推文批評中共軍演輕率魯莽，只會使事態惡化。他敦促北京立即停止演習。
《中央社》報導，隨裴洛西訪台的米克斯（Gregory Meeks）今天推文表示，北京向台灣發射飛彈，軍機跨越台海中線，但「這些挑釁、危險行徑不會把台灣嚇倒，而是會鞏固美國對我們民主友人的支持」。
紐時：共軍演習射飛彈警告台美日，恐造成反效果
（中央社）共軍本週在台灣周邊海域演習，首日發射至少11枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區。《紐約時報》報導，北京藉此警告日本、美國不要在台海衝突時馳援台灣，但可能造成反效果。
美國聯邦眾議院議長裴洛西本週訪台引發北京不滿，中國解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習。總統蔡英文呼籲中國理性自制，強調台灣不會升高衝突、挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。
紐時報導，台海不大可能立即爆發衝突，但這場72小時演習仍讓區域繃緊神經，深怕過程出差錯，緊張情勢可能急劇升溫。共軍多枚飛彈落在日本附近水域，被視為中方暗示有能力攻擊駐日美軍，並警告東京當美國盟友要付出代價。
報導指出，中共總書記習近平今（2022）年稍晚幾乎篤定會取得第3任期，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情糾纏等因素導致中國經濟成長搖搖欲墜，習近平連任之路籠罩陰影。中國此時鋪天蓋地宣傳軍演、民族主義情緒高漲，可能有助習近平凝聚支持。
但習近平在意的不只是政治宣傳。報導寫道，習近平過去8年大力整頓軍隊，讓共軍加速轉變成能對台灣等地投射力量的先進部隊，這次演習可讓麾下指揮官取得空、海、火箭軍圍繞台灣聯合作戰的寶貴經驗。
美國史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「這不只是傳遞訊息。訊息傳遞表面下，他們基本上試著檢驗兩棲攻擊台灣必不可少的複雜作戰能力。」
多名在職與前任五角大廈官員及軍事指揮官分析，共軍在台灣北、南、東側操演區的飛彈試射既有戰略意圖，也有特定作戰目標。其中，台灣東部海域操演區彰顯共軍從東側圍堵台灣的能力。
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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