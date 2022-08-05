白宮、美國參院兩黨領袖批中共封台軍演「改變現狀」，五角大廈下令雷根號航艦打擊群監控局勢

白宮批共軍朝台灣射飛彈，雷根號打擊群將繼續監控

（中央社）白宮今（5）日表示，中國對台灣周邊發射彈道飛彈，是對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的過度反應，雷根號（USS Ronald Reagan）航空母艦為首的海軍船艦打擊群會繼續留在台灣地區監控。

《法新社》報導，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示：「中國選擇過度反應，利用議長訪問，作為在台灣海峽內部和周邊增加挑釁軍事活動的藉口。」

柯比說，五角大廈已下令雷根號航艦打擊群留在該地區監控局勢，美國不會停止依照國際法在西太平洋海域和空域行動，將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太地區。

《路透社》報導，柯比還說，北京長期企圖改變現狀，挑釁行動顯著升級。他也譴責中國的行動「不負責任」，並預期未來幾天北京會繼續對裴洛西訪台做出回應。

柯比並提到，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。

他表示：「我們不認為使情勢進一步緊張，符合我們、台灣和區域的利益，這就是為何規劃許久、預定本週進行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，已改到不久的將來進行。」

Photo Credit: 央視新聞微博 央視新聞播報昨日軍演時的飛彈發射畫面

中共封台軍演，美國參議院兩黨外交領袖批改變現狀

（中央社）中共昨起於台海周邊6海域進行72小時「封台」軍演，美國參議院兩黨外交領袖昨天大動作發聲明，批評北京改變現狀，持續霸凌脅迫台灣。他們奉勸中國，別以為軍演會削弱美國挺台承諾。

美國眾議院議長裴洛西2日至3日率領國會團訪台，由於她是美國政府第3號人物，也是25年來首位訪台眾議院議長，引起北京強烈反應。

除對台灣祭出經濟報復措施，中國隨即在裴洛西離台翌日中午起，於台灣東西南北周邊共6個海域進行為期3天的實彈射擊，首日就向台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈，並有22架共機穿越台灣海峽中線。

參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）昨天發布聯合聲明，批評北京在台灣周遭進行「危險、具挑釁意味」的實彈演習，指此次大規模軍演根本等同封鎖台灣。

他們表示，這又是另一樁中國不斷霸凌脅迫台灣的事件，透過改變與台灣的現狀破壞兩岸和平及穩定。

他們強調，中國沒有理由因為裴洛西訪台而採取此類作為，也不該誤以為軍演會削弱美國或其他國家的決心，抑或是會侵蝕美國與台灣人民站在一起、支持他們決定自身未來的承諾，「事實正好相反」。

上個月訪問台灣的共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也發聲明指出，中國國家主席習近平正向世界展示中國犯台計畫，但美國永遠不會被懦弱、過度玻璃心的獨裁者嚇倒，也不會讓中國威脅削弱他們支持台灣民主、印太安全的決心。

Communist China’s aggression will never weaken our resolve to support democracy in #Taiwan & security in the Indo-Pacific.⁰



The U.S. must put Beijing on notice & be clear that the consequences of invading Taiwan will be devastating. https://t.co/4dp8fmKN6S — Rick Scott (@SenRickScott) August 4, 2022

史考特呼籲參議院盡快通過他提出的《透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案》（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），「我們必須清楚展現立場」。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則推文批評中共軍演輕率魯莽，只會使事態惡化。他敦促北京立即停止演習。

The Chinese Communist regime is threatening peace in the Taiwan Strait by conducting reckless and escalatory military drills. China should immediately halt these exercises. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 4, 2022

《中央社》報導，隨裴洛西訪台的米克斯（Gregory Meeks）今天推文表示，北京向台灣發射飛彈，軍機跨越台海中線，但「這些挑釁、危險行徑不會把台灣嚇倒，而是會鞏固美國對我們民主友人的支持」。

紐時：共軍演習射飛彈警告台美日，恐造成反效果

（中央社）共軍本週在台灣周邊海域演習，首日發射至少11枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區。《紐約時報》報導，北京藉此警告日本、美國不要在台海衝突時馳援台灣，但可能造成反效果。

美國聯邦眾議院議長裴洛西本週訪台引發北京不滿，中國解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習。總統蔡英文呼籲中國理性自制，強調台灣不會升高衝突、挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

紐時報導，台海不大可能立即爆發衝突，但這場72小時演習仍讓區域繃緊神經，深怕過程出差錯，緊張情勢可能急劇升溫。共軍多枚飛彈落在日本附近水域，被視為中方暗示有能力攻擊駐日美軍，並警告東京當美國盟友要付出代價。

報導指出，中共總書記習近平今（2022）年稍晚幾乎篤定會取得第3任期，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情糾纏等因素導致中國經濟成長搖搖欲墜，習近平連任之路籠罩陰影。中國此時鋪天蓋地宣傳軍演、民族主義情緒高漲，可能有助習近平凝聚支持。

但習近平在意的不只是政治宣傳。報導寫道，習近平過去8年大力整頓軍隊，讓共軍加速轉變成能對台灣等地投射力量的先進部隊，這次演習可讓麾下指揮官取得空、海、火箭軍圍繞台灣聯合作戰的寶貴經驗。

美國史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「這不只是傳遞訊息。訊息傳遞表面下，他們基本上試著檢驗兩棲攻擊台灣必不可少的複雜作戰能力。」

多名在職與前任五角大廈官員及軍事指揮官分析，共軍在台灣北、南、東側操演區的飛彈試射既有戰略意圖，也有特定作戰目標。其中，台灣東部海域操演區彰顯共軍從東側圍堵台灣的能力。