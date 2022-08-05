韓國總統尹錫悅「休假」不見裴洛西引發朝野互罵，兩人最終通話40分鐘討論印太秩序

（中央社）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲巡訪來到韓國，在接機、與總統尹錫悅會面的安排上意外引發韓國朝野罵戰。有趣的是，支持尹錫悅的意見反而來自在野黨。

裴洛西3日晚間9時26分左右飛抵位於韓國京畿道的駐韓美軍烏山空軍基地，但駐韓美軍公開的照片中卻不見任何一名韓國國會或政府人員接機，引起韓媒關注。

國會相關人士對韓聯社等媒體表示，未在機場安排接機儀式是事前與美方協議結果。不過，TV朝鮮引述美方相關人士說法，稱裴洛西對此感到相當不滿，相關輿論批評持續發酵。

韓國現在雖由國民力量執政，但在國會卻是最大在野黨共同民主黨占多數席次，國會議長也是由民主黨籍議員金振杓擔任；國民力量批評國會安排有失禮儀，要求國會議長道歉，國會方則說明，事前已與裴洛西方協議不在機場設置儀式。

但也有國民力量議員質疑，裴洛西雖身為眾議院議長，對應單位為國會，但她可謂美國政壇第3號人物，前往星馬台等地都與總理、總統會面，相較之下韓國政府應對似乎不夠周到。

對此，韓國外交部說明，迎接外賓儀式僅適用於政府正式邀請訪韓的外賓，包括國家元首、總理、外交部長等政府人士，上一次在1997年時任美國眾議院議長及近期他國國會議長訪韓時，都未安排政府官員迎接。

總統辦公室也強調，國會原本表示會派員接機，但美方認為裴洛西抵韓時間晚、加上又是降落在駐韓美軍基地，因此婉拒國會接機。

在未安排裴洛西與尹錫悅會面的問題上，總統辦公室也是以外交層級作為理由。公民社會首席秘書姜升圭接受媒體訪問時表示，與裴洛西身分相應的是國會議長，尹錫悅在休假中與裴洛西見面並不適當。

值得注意的是，支持尹錫悅做法的意見反而來自較為親中的在野黨共同民主黨，朝鮮日報報導，共同民主黨非常對策委員長禹相虎對媒體表示，「雖然接見美國重要官員很重要，但站在不過度介入美中紛爭的角度上，這並非應受到批評的問題。」

但他也說，以休假、不在首爾為由避不見面是有點牽強。

在文在寅任內擔任國立外交院長的韓東國際大學教授金峻亨也認為，這次事件「可以視作考量台灣問題後決定不接見」，「從結果來看，不會面比較好。」

尹錫悅最終以通話方式「折衷」與裴洛西進行談話，總統辦公室也在兩人通話後重申，裴洛西訪台是在尹錫悅確定無法接見裴洛西之後才決定，強調與中國觀感沒有關係。

裴洛西與尹錫悅通話40分鐘，盼共同守護印太秩序

正在韓國訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西4日下午與韓國總統尹錫悅通話約40分鐘，期間談及外交國防等問題，表示希望美韓能共同守護印太地區秩序與和平。

目前正在休假中的尹錫悅4日下午2時30分起在自家與裴洛西通話約40分鐘，韓國國家安保室第一次長稍早在龍山總統辦公室大樓舉行記者會，說明尹錫悅與裴洛西通話內容。

金泰孝轉述，裴洛西首先感謝尹錫悅在休假期間仍撥空與她通話，接著提到韓美同盟從各種方面來看都具有相當重要的意義，「在道德面上更有著必須守護的事物」。

她指出，就如同近期在華府舉辦揭幕、刻有在韓戰中陣亡士兵名字的追憶牆，「這數十年來許多犧牲所守護的和平與繁榮承諾，我們有義務持續守護」，也期盼美韓未來能為自由開放的印太地區秩序一同耕耘。

尹錫悅則提到5月在首爾舉行的韓美峰會，表示當時已與美國總統拜登（Joe Biden）約定為發展全面戰略同盟，與美國國會更加緊密合作。

對於裴洛西下午安排訪問板門店共同警備區域（JSA）的行程，尹錫悅表示這將成為美國及韓國對北韓遏制力的象徵，並祝福裴洛西此行順利結束。

此外，兩人也在通話中討論外交國防、技術合作、青年及女性議題、氣候變遷等多種議題。

裴洛西這次亞洲行，沿途皆與拜訪國家元首會面，但尹錫悅因休假行程未安排會面，引發輿論批評，甚至遭質疑是因裴洛西訪台引起中國政府不滿，才顧慮中國觀感而刻意避開。

韓國總統辦公室官員就此說明，先前協調行程時就因尹錫悅休假打算離開首爾，因此在裴洛西來訪前的兩週前就取得美方諒解；而裴洛西是在約一週後才確定訪台行程，強調尹錫悅行程安排絕對與中國無關。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航