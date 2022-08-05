G7外長聯合聲明挺裴洛西訪台，華春瑩：這幾個國家顯然還活在120多年前八國聯軍的時代

文：德國之聲中文網

柏林外交部週三（8月3日）發布了G7（七國集團）外長聯合聲明，就中國針對裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反應表態，稱「對中國最近宣佈的威脅性行動表示關切。」

這份聲明表示：「我們——加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國七國集團外長和歐盟高級代表，重申我們對維護基於規則的國際秩序、台灣海峽兩岸和平與穩定的共同承諾。我們對中國所宣佈的、近期的威脅性行動，特別是實彈演習和經濟脅迫表示關切，這可能導致不必要的緊張升級。沒有任何理由利用一次訪問作為藉口，在台灣海峽進行咄咄逼人的軍事活動。我們國家的立法者們國際出行是正常的、例行的。中國的升級性反應可能加劇緊張局勢，破壞地區穩定。」

We, the @G7 Foreign Ministers reaffirm our shared commitment to maintaining the rules-based international order, peace & stability across the Taiwan Strait and are concerned by recent and announced threatening actions by the People’s Republic of #China. https://t.co/C86VX0mMwk — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 3, 2022

聲明也呼籲中國，「不要單方面用武力改變該地區的現狀，以和平方式解決兩岸分歧。」同時表示，各國在「一個中國政策」問題上的立場以及對台灣的基本立場都沒有改變。「我們重申我們對維護台灣海峽和平與穩定的共同而堅定的承諾，並鼓勵所有各方保持冷靜，保持克制，以透明的方式行事，並保持開放的溝通渠道以防止誤解。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等也在推特上貼出、轉發了這一聲明。

目前，德國是七國集團的輪值主席國。G7是由世界七大經濟體（美、加、法、德、義、日、英）組成的政府間政治論壇。其前身是G8（八大工業國組織），但在俄羅斯2014年入侵克里米亞後被排除，從而成為G7。

此外，歐盟方面雖然沒有發布聲明，但表達了和G7同樣的立場。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在8月4日凌晨發推特，重申了G7聲明中的觀點，歐盟對外行動署官網也貼出了G7的聲明。

台灣總統蔡英文8月4日發推特向G7致謝，「感謝G7支持地區和平與穩定」。她還寫道：「台灣致力於捍衛現狀和我們來之不易的民主。我們將與志同道合的夥伴合作，維持一個自由和開放的印太。」

中方指責西方「顛倒黑白」、「列強夢應該醒醒了」

這引發中方強烈不滿。據中國官媒報導，中國駐歐盟使團發言人針對G7和歐盟方面的涉台聲明言辭激烈地回應，「台海現狀之所以被改變，萬惡之尤是境外敵對勢力和台島內分裂勢力，他們必須對此負完全責任。對中國的栽贓抹黑掩蓋不了有人企圖把台灣從中國分裂出去的險惡用心。」這位發言人還稱，G7和歐盟外長聲明裡所謂「基於規則的國際秩序」，「只能是自己可以作惡、別人不能還手的強盜邏輯。」

這位發言人還稱：「當今世界，已經不是西方列強可以肆意橫行的時代。台灣的事怎麼辦，14億中國人民說了算。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。」

在中國外交部8月4日例行記者會上，發言人華春瑩也針對G7外長和歐盟外交與安全政策高級代表的聯合聲明稱，「七國集團外長的這份聲明讓人有時空混亂的感覺，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。……他們的列強夢應該醒醒了！」

華春瑩隨後列出了四點：「中國有權維護主權和領土完整，……美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後」；一個中國原則是七國同中國建交的重要政治基礎；一個中國原則只有一個版本一種含義，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；「無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。」

在回答另一位記者的提問時，華春瑩也提到，中國因為日本參與G7外長聲明所以取消了中日外長在金邊的會晤，稱「中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。」她說，「日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。」

目前正在金邊出席東亞合作系列外長會的中國外長王毅，也駁斥了七國集團台海問題聲明，指責該聲明「顛倒黑白、混淆是非，無端指責中國」，「挑起事端的是美國，製造危機的是美國，不斷升級緊張局勢的仍是美國。美方的公然挑釁造成了惡劣先例，如果不予以糾正、不加以反制，不干涉內政的原則還要不要？國際法還要不要維護？地區和平應如何保障？」

「不能因為中方過度緊張，就沒人再赴台」

作為對美國眾議院議長裴洛西訪台的回應，中國軍方在台灣周邊展開的一系列軍事演習，其中也包括實彈演習。

裴洛西是25年來對台灣進行訪問的美國最高級別政治人物。她在8月2日抵台，在8月3日與台灣總統蔡英文進行會晤後離開。

德國聯邦議院國防委員會主席史特拉克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受德國之聲採訪時說，她不對裴洛西訪台正確與否進行評論，因為這是美方的事情。但強調，中方耀武揚威是多餘的、沒有理由的，因為有一個中國政策，西方尊重這一政策，這一點沒有改變。中方耀武揚威「只顯示了中方的不安全感」。

史特拉克－齊默曼也表示，她認可和非常歡迎德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）明確表態「德國不會允許中國入侵台灣」，同時她也指出德國在印太地區的行動「主要是外交上的，而非軍事上的。」