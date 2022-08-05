第四屆黃豆油大師檢定、即日開跑！美國黃豆油永續認證指標，為地球壽命盡一份心力

由美國黃豆出口協會與台灣植物油製煉工業同業公會聯合主辦的「黃豆油大師檢定(Soy Oil Master)」今年邁入第四屆。今年還特別受到餐飲界台灣客家美食文化交流協會的關注，成為本次活動協辦單位，一同推廣美國黃豆的優勢與可看性。雖然疫情趨勢稍稍減緩，但是主辦單位還是希望提供學員以最安心的方式學習美國黃豆的專業課程，特別邀請專家錄製線上教學影片；即日起可至官網報名，預計於9月3日(六)舉辦實體測驗，9月28日(三)進行頒獎典禮，典禮將邀請通過檢定之學員至會場接受表揚，並頒發徽章與證書，此外，通過檢定的學員還有獲得參與赴美深造參訪的機會。

台灣黃豆油大師檢定受餐飲業界關注，今年獲得國內各大餐飲主廚高度青睞

過去三屆的「黃豆油大師檢定」，吸引來自榨油業、食品業、餐飲業、政府公部門、大專院校、研究所、醫院、營養機構…等多領域專業人員參加；國內知名榨油大廠如泰山、大成長城、大統益、福壽、福懋…等也均派員報名參加，每年皆達上百人報考。全球經歷了疫情的肆虐，健康議題更加的被重視，許多餐飲業者為了讓消費者吃得放心，便從最基本的油品選擇做起。本次活動受到許多餐飲相關產業的關注，同時也邀請到台灣客家美食文化交流協會一同協辦推廣黃豆油檢定測驗，台灣客家美食文化交流協會將推派名廚於9月28日的頒獎典禮，用黃豆沙拉油大秀客家料理，讓學員們不僅能學習黃豆相關知識，更能完美運用於生活當中。

Photo Credit：美國黃豆出口協會

黃豆油大師檢定 提升學員黃豆油製程與營養相關知識 同時注重永續農業重要性

油品選擇在今日已成為每一個人生活上的最基本也是最重要的健康元素。活動主辦單位-美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥表示：有鑑於國內黃豆油是消費量最大，舉辦黃豆油大師檢定測驗，就是希望能夠藉此來宣傳黃豆與黃豆油的食用價值。黃豆油從營養成分、油脂特色，以及黃豆油製造過程都有著重要的健康課題，對於永續農業更有卓越的指標，透過專業課程與檢定認證，希望大幅提升業者與消費者們對於黃豆油使用的正確觀念，同時也能充分運用於生活與職場。

在檢定測驗之前，主辦單位非常用心的邀請多位業界專家錄製線上教學課程，提供考生最充足的黃豆油專業知識庫。好食課林世航執行長分享黃豆與黃豆油的營養價值，讓學員們在油品選擇上有充足的觀念幫助家人們吃得健康；福壽實業食品研究處蔡愷鴻經理詳細說明黃豆油及其加工製程簡介，從植物油的供應與製作過程，到其選購、使用及如何保存的奧秘，都可以在課程中學習到；美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥，將永續農業的發展目標介紹給學員認識，讓大家在品嚐美國黃豆相關製品時，也能為保護地球環境盡一份心力。

「精準農業」提升品質兼顧生態平衡 為後代耕種永續藍圖

美國黃豆品質穩定且具有經濟價值，面對全球人口增長的糧食需求，精準農業則為最可靠且安全的解決方案，不僅可以提升黃豆的品質，也為地球的環境生態做出實質貢獻。

精準農業也可以稱做是「智慧農業」，利用智慧農業的方式精準的去保護土壤與水分的品質。除了採用保護性翻土、輪作，更落實了養分管理計畫，不會過度使用農藥而影響生態的發展，降低生物多樣性的壓力。土地擁有更高的產能，農民自然有更高的意願來投入，農藥量減少的觀念傳遞也讓近年越來越重視食品安全的消費者提升購買意願，成為一個良好有效率的循環。

對於美國黃豆產業，「永續」已經成為了許多農場與非政府組織的共同使命。透過緩衝帶實踐、水土保持耕作、水資源以及肥料管理、害蟲治理，以及遵循美國黃豆永續保障計劃 (SSAP)訂定的四大指令，提升環境、社會、經濟效能，呼應並實踐聯合國永續發展目標 (SDGs)，為後代子孫耕植健康藍圖。

2022黃豆油大師檢定官方網站: (第四屆黃豆油大師檢定即日開跑 歡迎大家踴躍報名！)

http://oilmaster.sustainableussoy.org.tw/