想煎出完美漢堡排「翻一次就好」？美食科學家：不對，恰恰相反
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《紐約時報》的美食專欄作家、暢銷書《美食實驗室：透過科學改善家庭料理》的作者J. Kenji López－Alt，在臉書上問了「你該多常為漢堡翻面？」這個問題後，收到的答案幾乎是一面倒：「翻一次就好！」身為一個科學料理人，Kenji決定進行煎漢堡的實驗......
中秋節快到了，說到中秋節就是烤肉，說到烤肉就會跟物理畫上等號。（最好是）
烤肉時，小朋友最喜歡幾秒鐘就刷一次烤肉醬，然後烤沒兩下就會翻面，然後就會被經驗豐富的大人糾正：「不要一直刷烤肉醬！會太鹹！」「不要一直翻面！肉汁都流失了！」太多烤肉醬會太鹹這個毋庸置疑，但是「太常翻面會流失肉汁」是真的嗎？
如果是薄薄的燒烤肉片幾秒鐘就搞定，也沒有翻太多次的問題；豬肉雞肉要到全熟，也不會一下子就過熟乾柴，烹調上能夠容許的範圍比較大。不過如果是烤或煎比較厚的牛排或是漢堡排的話，稍有不慎就會太熟太乾，廚師的技術就很重要了。
在2019年，《紐約時報》的美食專欄作家、暢銷書《The Food Lab: Better Home Cooking Through Science》（美食實驗室：透過科學改善家庭料理）的作者J. Kenji López－Alt在《吃得嚴肅》（Serious Eats）網站上發表了一篇文章，題目是「你該多常為漢堡排翻面？」
文中指出，當他在臉書上問了這個問題後，收到的答案幾乎是一面倒：
「翻一次就好！」
身為一個科學料理人，Kenji決定進行煎漢堡的實驗。結果剛好相反：越常翻面越好！
所有的實驗中，煎好的漢堡肉都是1又1/4吋厚（將近3.2公分），切開斷面，上下表面是微焦的深褐色，中間是鮮嫩的粉紅色，看起來超好吃的。
仔細比較一下不同的「製程」發現，只翻面一次的漢堡（翻面時間在開煎後3分半鐘），上下兩面（會充分上色，可是側面的顏色明顯較淡；切開之後發現下面3/8吋、上面1/4吋的部分「全熟、較乾」，中間5/8吋的部分則是粉紅色。如果每15秒就翻一次的話，上下兩面以及側面，都充分上色；而且全熟的部分上下各為3/16吋，中間的熟度比只翻一次稍微高一些。
結論就是：頻繁翻面的話，過熟的部分會大幅降低。
實際測量水分的流失，不管翻面頻率如何，大約都在17％－19％之間。也就是說，並沒有「翻太多次肉汁容易流失」這種狀況。
而且，每15秒就翻一次面的結果，烹調時間比只翻一次的減少了30％。
以上是實驗的結果。
要講「料理的科學」的話，除了實驗以外，我們當然也得要瞭解其背後的原理，才能弄清楚在漢堡裡面發生了什麼事。
威斯康辛大學麥迪遜分校的數學家Jean－Luc Thiffeault為「翻漢堡」進行了理論計算。使用的原理也不難，就是「一維熱傳導」的微分方程式。
假設我要煎的是厚度為1公分，面積無窮大（可以，這假設很物理）的漢堡排。鍋面的溫度是攝氏200度，空氣的溫度是攝氏25度（良心的建議：廚房都該裝冷氣，煮飯很辛苦的），爐火傳到漢堡底部的功率是每平方公尺900瓦，漢堡內部任何一點達到攝氏70度就算煮熟了（牛肉嘛）。還有其他的如漢堡的熱傳導係數、熱容量等物理量，就不一一列出。
有了方程式跟參數後，就可以開始進行模擬，模擬過程中可以在任何時刻加入「翻面」的事件：很簡單，就是把漢堡排的溫度分佈狀況上下翻轉，本來上方接觸空氣、溫度比較低的那面會變成在下方接觸高熱鍋面，原來在下方高溫的那面會跑到上方去散熱。
模擬的方式是「給定翻面次數，找出最佳翻面時間讓整塊漢堡都達到攝氏70度以上的時間最短」，也就是這篇論文只專注在「哪種方法的烹調時間最短」這件事。
結果出來了，翻越多次，就能越快把漢堡排煎好，所以要以「瘋狂翻面法」沒有片刻停留的方式翻面，就可以得到最短的烹調時間。
不過要注意的是：翻面越多次，賺到的時間越少，最後有個「漸進線行為」，即使你用「瘋狂翻面法」，最佳烹調時間會收斂到「只翻一次」的71％，沒辦法更短。
此外，這個研究假設翻面完全不需要時間（可以，這假設也很物理），所以翻面方式是更厲害的「光速瘋狂翻面法」。但事實上翻面是需要時間的，而且在翻面期間整塊漢堡都離開了鍋子，所以會發生整體降溫。不過這部份的模擬會很複雜，不在這篇論文研究範圍內。
不過我們可以很容易得到這個結論：翻面可以頻繁一點，但是要保持「漢堡與鍋子接觸的時間 >> 漢堡因為翻面離開鍋子的時間」。這個模擬中大約80秒可以煎好一個漢堡，如果你翻面技術很好的話，翻面動作可以在0.5秒內完成，翻個10次，平均約6秒一次（我沒算錯，因為勤翻面會讓時間變短啊），加熱時間是翻面時間的12倍，所以把因為翻面造成的散熱忽略掉，也不至於造成太大的誤差。
因此，本研究對J. Kenji López－Alt的實驗結果，提供了一部份的理論基礎。
這個研究，發表於2022年6月17日的《Physica D》期刊。
不過，對於一般非專業人士在家裡煎牛排或漢堡，Kenji提出了一個良心的建議：不用在那邊猛翻，因為勤翻面的效果是讓漢堡受熱更均勻，要達到這個目的有更簡單的作法──放在烤箱裡用低溫（攝氏95度左右）烤到適當的熟度後拿出來（由於是低溫不容易過熟，即使時間沒有抓很準也不太會失敗）。
這時候漢堡看起來灰灰的很醜，不過別擔心，把這個醜東西放進高溫的平底鍋稍微煎一下，在表面引起梅納反應，就會得到漂亮的微焦褐色了。而且除了表面薄薄一層以外，幾乎不會過熟。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。