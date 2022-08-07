「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊！」究竟是事實還是謠言？

宵夜就想嗑碗泡麵，但從小大人都說：「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊！」究竟是事實還是謠言呢？

泡麵不含防腐劑，爲什麼可以保存很久？

營養師高敏敏指出，其實泡麵中的麵體在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」明確規範不能添加防腐劑，但沒有防腐劑，爲什麼泡麵可以保存很久？

主要是因為泡麵麵體可分為兩種：

油炸麵體：含水量＜10％，可減少細菌病毒生長。 非油炸麵體：用熱風烘乾，含水量＜11％亦能達長期保存效果。

不過，即使泡麵中不含防腐劑，也不能天天吃。高敏敏說明，通常一碗市售泡麵約500大卡以上，油脂含量也可能高達29g左右，以平均一天約攝取1500大卡來說，脂肪攝取上限是50g，所以吃一碗直接超過一天可以吃的1/3熱量跟一半脂肪。（延伸閱讀：吃麵怕胖！粗麵or細麵好？ 揭曉「麵食熱量排行」：這碗直逼1000大卡）

脂肪、鈉含量高，易威脅健康

雖說「脂肪」是人體不可或缺的營養來源之一，但吃多了還是會對身體會造成負擔、肥胖。一天可以攝取的脂肪大約是多少公克呢？高敏敏解釋公式如下：

每天所需大卡 x 20％ ÷ 9（大卡）

以平均女性1500大卡為例，1500×20％÷9＝33克的脂肪，有的泡麵一碗就接近30克的脂肪了。而除了熱量、脂肪外，鈉含量也是可怕的大魔王。

根據衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（約等於6克鹽），有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但很多泡麵的鈉含量，一碗都會超過1000～2000mg以上，也就是光一碗泡麵就可以把一天能攝取的鈉含量都吃下去了。（延伸閱讀：吃麵比吃飯更容易胖？乾麵、湯麵哪個好？ 營養師公布「正確答案」）

泡麵這樣吃，降低身體負擔

不過還是不得不承認，泡麵真的是個方便又療癒的食物，但要吃也是有訣竅的。高敏敏分享，建議可以打蛋、加蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，降低免疫力。

此外愛漂亮的人若擔心吃泡麵會水腫、或是要避免血壓上升，醬料包少放一點可降低鈉量。擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，則油包不放或放一半就好。

值得一提的是，湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航