2022/08/07,
健康

「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊！」究竟是事實還是謠言？

「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊！」究竟是事實還是謠言？
Photo Credit：iStock

我們想讓你知道的是

營養師高敏敏指出，其實泡麵中的麵體在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」明確規範不能添加防腐劑，但沒有防腐劑，爲什麼泡麵可以保存很久？

宵夜就想嗑碗泡麵，但從小大人都說：「泡麵很多防腐劑，小心吃多變木乃伊！」究竟是事實還是謠言呢？

泡麵不含防腐劑，爲什麼可以保存很久？

營養師高敏敏指出，其實泡麵中的麵體在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」明確規範不能添加防腐劑，但沒有防腐劑，爲什麼泡麵可以保存很久？

主要是因為泡麵麵體可分為兩種：

  1. 油炸麵體：含水量＜10％，可減少細菌病毒生長。
  2. 非油炸麵體：用熱風烘乾，含水量＜11％亦能達長期保存效果。

不過，即使泡麵中不含防腐劑，也不能天天吃。高敏敏說明，通常一碗市售泡麵約500大卡以上，油脂含量也可能高達29g左右，以平均一天約攝取1500大卡來說，脂肪攝取上限是50g，所以吃一碗直接超過一天可以吃的1/3熱量跟一半脂肪。（延伸閱讀：吃麵怕胖！粗麵or細麵好？ 揭曉「麵食熱量排行」：這碗直逼1000大卡

脂肪、鈉含量高，易威脅健康

雖說「脂肪」是人體不可或缺的營養來源之一，但吃多了還是會對身體會造成負擔、肥胖。一天可以攝取的脂肪大約是多少公克呢？高敏敏解釋公式如下：

每天所需大卡 x 20％ ÷ 9（大卡）

以平均女性1500大卡為例，1500×20％÷9＝33克的脂肪，有的泡麵一碗就接近30克的脂肪了。而除了熱量、脂肪外，鈉含量也是可怕的大魔王。

根據衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（約等於6克鹽），有血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但很多泡麵的鈉含量，一碗都會超過1000～2000mg以上，也就是光一碗泡麵就可以把一天能攝取的鈉含量都吃下去了。（延伸閱讀：吃麵比吃飯更容易胖？乾麵、湯麵哪個好？ 營養師公布「正確答案」

泡麵這樣吃，降低身體負擔

不過還是不得不承認，泡麵真的是個方便又療癒的食物，但要吃也是有訣竅的。高敏敏分享，建議可以打蛋、加蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，降低免疫力

此外愛漂亮的人若擔心吃泡麵會水腫、或是要避免血壓上升，醬料包少放一點可降低鈉量。擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，則油包不放或放一半就好。

值得一提的是，湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/08/01,
科技

Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合

Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！

Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！

技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果

01_完稿
Photo Credit：TNL Brand Studio

Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。

首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。

功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移

☞ 現在就下載Photoshop試試看

技巧二：臉部表情控制救星　一鍵生成完美笑容

02_完稿
Photo Credit：TNL Brand Studio

拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。

Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！

功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像

☞ 馬上透過Photoshop調整表情

技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法

03_完稿
Photo Credit：TNL Brand Studio

嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。

反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。

PS快捷鍵：B筆刷工具

☞ 打開Photoshop讓你的人物更生動

技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy

04_完稿
Photo Credit：TNL Brand Studio

Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。

PS快捷鍵：control/cmd + V貼上

☞ 太神啦！快速更新Photoshop馬上就來貼

技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取

05_完稿
Photo Credit：TNL Brand Studio

平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。

只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。

「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！

PS快捷鍵：W選取工具

☞ 去背不用一分鐘，快用Photoshop試試看

創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！

☞ 現在就下載Photoshop試試看


猜你喜歡