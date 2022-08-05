全台首間Dentaverse牙科宇宙概念營運總部正式啟用，dentall推三大創新亮點，掀牙科領域數位革命

後疫情時代下，遠距醫療、雲端病歷及AI數據應用等智慧醫療場景在政府及企業協作下走入大眾日常，透過數位化科技應用與醫療資訊系統(HIS)整合，降低產業資訊不對稱的痛點，進而提升診療品質與醫病關係成為眼下當務之急，台灣牙科新創dentall(台灣牙e通)歷經7年積累，今(4日)宣布正式啟用全台首間複合式數位牙科營運總部，首度向外界發布「Dentaverse ─ 牙科宇宙」集團概念，以dentall HiS雲端診所管理系統為核心樞紐，串聯牙科領域的生態圈水平整合與產品垂直創新，攜手多家技術合作夥伴如達擎、圖爾思生物科技以及集智顧問，賦能多元智慧醫療場景，開創國際市場對於數位牙科領域的全新想像。

dentall HiS雲端診所管理系統從約診排程、報到管理到病歷紀錄與健保申報，整合 ERP 、 CRM 等經營管理系統。Photo Credit：dentall

首創牙科宇宙全新概念，一站式水平整合與垂直創新

dentall自2015年創立至今，專注解決牙科領域的數位整合痛點，除了深耕dentall HiS雲端診所管理系統、牙材採購系統、醫務管理顧問等牙醫營運服務外，也經營給牙科助理的「小小牙助通」社群及給一般大眾的「知齒」衛教平台，更推出線上、線下的牙e教育訓練與課程，協助牙醫師、學生精進專業，今透過新成立的國際營運總部集結AI研發中心、星創牙科、數位牙科部、SPACE教育訓練中心、攝影棚與辦公室等多元空間應用，落實「Dentaverse ─ 牙科宇宙」全新集團概念，水平式整合牙醫領域的全方位需求，充分運用大數據及AI科技，導入垂直式創新的智慧醫療產品應用，讓牙醫師在診療過程，大幅改善醫療服務的品質與效能。

國際營運總部集結AI研發中心、星創牙科、數位牙科部、SPACE教育訓練中心、攝影棚與辦公室等多元空間應用。Photo Credit：dentall

攜手多家技術合作夥伴，賦能數位牙科生態圈

面向智慧醫療的未來趨勢，dentall本次攜手達擎、圖爾思生物科技以及集智顧問開創多項專屬牙科領域的智慧應用技術，首先與友達旗下專精工商應用顯示器的達擎所推出之智慧牙科比色解決方案，透過其業界領先的顯示技術與色彩擬真還原運算的能力，搭配獨家先進抗反光技術的A.R.T. (Advanced Reflectionless Technology，A.R.T.)顯示器，打造從色彩運算、傳輸、擬真顯示完整一條龍解決方案，達到精準牙色影像擬真還原，提升效率，降低假牙退件重製比例，減少營運成本外並能提高醫療滿意度。同時也與致力研究人體菌相科學研究的圖爾思生物科技建立”Taiwan Oral”口腔菌相資料庫，從風險評估進行整體治療流程的優化，進而改善保險支付的負擔；此外，dentall也採用集智智慧醫療 VSI 3D影像解決方案，經上傳醫療影像檔後，可透過混合實境操作、展示口腔3D全像投影，使患者對診斷結果有更直觀的認識，一目了然的資訊介面更讓牙醫師可以專注在醫病關係經營與溝通。

dentall 執行長陳欽章醫師，創業七年首度向外界發布「Dentaverse ─ 牙科宇宙」集團概念。Photo Credit：dentall

dentall採國際化市場佈局及在地化營運策略

dentall HiS雲端診所管理系統國際版共累積導入15個國家150家診所，目前dentall也已在2019年南向越南成立分公司，透過可複製、規模化的進入市場策略加速國際化腳步，同時間也根據不同國家、地區的營運需求，因地制宜採取在地化經營模式，使dentall集團服務能完美切合各國牙科診所發展趨勢，攜手國際牙科產業鏈迎向數位革命，開創智慧醫療全新里程碑。