裴洛西訪台是一個重要的政治訊號，還是歷史錯誤？
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這值得嗎？裴洛西對台灣的訪問僅僅持續了19個小時，但已經給該地區帶來了巨大影響。德國之聲中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空氣中彌漫著潛在的戰爭威脅，而它涉及的是世界兩大強權、兩大核武國家。
文：Philipp Bilsky（德國之聲中文部主任）
在許多台灣人看來，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪問是一個巨大的成功。近年來，中國不斷加大對台灣的壓力，例如，通過派遣越來越多的戰機逼近該島，僅在2021年就有近千架，比之前的一年增加了一倍多。
中國事先盡一切努力，試圖阻止裴洛西訪問台灣。但是裴洛西還是來了。對於許多台灣人來說，這是一個重要的訊號——如果與中國的緊張升級，美國將站在台灣一邊。
對於許多台灣人來說是一種認可
裴洛西的訪問將台灣推上世界舞台：突然間，台灣成為了世界各地新聞節目的焦點。正是因為裴洛西，現在大多數觀眾應該都知道了台灣位於哪裡，以及它正處於多麼複雜的局面中。對於不少台灣人來說，這帶來了一種滿足感、認可感。畢竟，過去曾有無數的台灣人在出國旅行時，不得不一次又一次地解釋他們來自「台灣」而不是「泰國」。以及，「台灣」和「泰國」是不同的地方。
此外，裴洛西訪台也體現了一種讚賞和尊重。尊重台灣人理所應當為之自豪的許多事情：一個充滿活力的民主體；在亞洲幾乎獨一無二、難能可貴的新聞自由；一個非常開放、寬容和好客的社會；以及在我們當今時代最為重要的一個經濟領域——晶片行業——的顯著成功。
上述看法是完全可以理解的。但是，裴洛西的訪問引發中國的軍事反應也是事實，而中方的反應是可以預見的。台灣問題是一個目前無解的、陷入僵局的危機。如果台灣正式宣佈獨立，北京將立即以戰爭回應。與此同時，與習近平領導下的中華人民共和國統一，對於大多數台灣人來說，也是完全無法接受的——特別是在看到香港近期的發展之後。
不要激化僵局中的衝突
政治學者桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）是這樣分析的：如果你對陷入僵局的衝突沒有解決辦法，那麼你就應該盡一切努力保持這一僵局。但是裴洛西的訪問卻帶來了完全相反的效果。
歷史將如何評判裴洛西的訪問，非常取決於未來幾天和未來幾週裡的發展。大多數觀察家並不認為會出現軍事緊張升級，雖然這次中國軍事演習的規模超過以往任何時候。許多人認為，只要北京認為已經通過大規模軍演充分表達了自己的態度，局勢就會再次緩解。
儘管如此，也存在著大規模演習導致擦槍走火的風險。或者是一個嚴重的錯誤決定，然後導致連鎖反應。在最壞的情況下，這次訪問將成為中、美這兩個世界強權，同時也是兩個核武大國直接軍事對抗的開始。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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