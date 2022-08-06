裴洛西訪台是一個重要的政治訊號，還是歷史錯誤？

文：Philipp Bilsky（德國之聲中文部主任）

在許多台灣人看來，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪問是一個巨大的成功。近年來，中國不斷加大對台灣的壓力，例如，通過派遣越來越多的戰機逼近該島，僅在2021年就有近千架，比之前的一年增加了一倍多。

中國事先盡一切努力，試圖阻止裴洛西訪問台灣。但是裴洛西還是來了。對於許多台灣人來說，這是一個重要的訊號——如果與中國的緊張升級，美國將站在台灣一邊。

對於許多台灣人來說是一種認可

裴洛西的訪問將台灣推上世界舞台：突然間，台灣成為了世界各地新聞節目的焦點。正是因為裴洛西，現在大多數觀眾應該都知道了台灣位於哪裡，以及它正處於多麼複雜的局面中。對於不少台灣人來說，這帶來了一種滿足感、認可感。畢竟，過去曾有無數的台灣人在出國旅行時，不得不一次又一次地解釋他們來自「台灣」而不是「泰國」。以及，「台灣」和「泰國」是不同的地方。

此外，裴洛西訪台也體現了一種讚賞和尊重。尊重台灣人理所應當為之自豪的許多事情：一個充滿活力的民主體；在亞洲幾乎獨一無二、難能可貴的新聞自由；一個非常開放、寬容和好客的社會；以及在我們當今時代最為重要的一個經濟領域——晶片行業——的顯著成功。

上述看法是完全可以理解的。但是，裴洛西的訪問引發中國的軍事反應也是事實，而中方的反應是可以預見的。台灣問題是一個目前無解的、陷入僵局的危機。如果台灣正式宣佈獨立，北京將立即以戰爭回應。與此同時，與習近平領導下的中華人民共和國統一，對於大多數台灣人來說，也是完全無法接受的——特別是在看到香港近期的發展之後。

不要激化僵局中的衝突

政治學者桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）是這樣分析的：如果你對陷入僵局的衝突沒有解決辦法，那麼你就應該盡一切努力保持這一僵局。但是裴洛西的訪問卻帶來了完全相反的效果。

歷史將如何評判裴洛西的訪問，非常取決於未來幾天和未來幾週裡的發展。大多數觀察家並不認為會出現軍事緊張升級，雖然這次中國軍事演習的規模超過以往任何時候。許多人認為，只要北京認為已經通過大規模軍演充分表達了自己的態度，局勢就會再次緩解。

儘管如此，也存在著大規模演習導致擦槍走火的風險。或者是一個嚴重的錯誤決定，然後導致連鎖反應。在最壞的情況下，這次訪問將成為中、美這兩個世界強權，同時也是兩個核武大國直接軍事對抗的開始。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航