遭控促進兒童色情內容的傳播，Visa及萬事達卡終止對Pornhub母公司MindGeek提供廣告付款服務
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美國加州法院日前做出裁定，拒絕駁回指控Visa幫助色情網站Pornhub母公司MindGeek，從兒童性剝削內容中獲利的案件。對此，Visa認為公司被誤解，並強調從未允許任何利用Visa服務從事的非法行為；萬事達卡則宣布，將停止MindGeek上刊登廣告的信用卡付費服務。
信用卡巨頭Visa與萬事達卡（Mastercard）昨（4）日宣布，將停止在色情網站Pornhhub及其母公司MindGeek刊登廣告的信用卡付費服務。此前，兩家公司曾因是否間接促進兒童色情內容的傳播而引起廣大爭議。
上週，美國加州中區聯邦地區法院拒絕駁回指控Visa幫助MindGeek從兒童性剝削內容中獲利的案件。
本案由一名女性提起，她指出13歲時男友曾施壓自己拍攝色情影片，且未經同意就將其放上Pornhub。事後當她發現時，影片已經由MindGeek轉發至其他色情網站，觀看人數高達40萬。
原告提出兩點事實，首先MindGeek的收入來自在觀看影片時旁邊出現的廣告，第二Visa承認MindGeek是合法商家，並處理了該公司網站上的付費服務，其中包含Pornhub。
原告稱Visa明知MindGeek的網站上流竄大量兒童色情內容，且疏於監管這些內容，卻還是讓MindGeek持續在網站上不受限制的處理交易，並從中獲利。
《紐約時報》報導，法官卡尼（Cormac J. Carney）指出，「Visa的確意識到MindGeek網站上存在大量兒童色情內容」的這項事實，在目前的訴訟階段已被法院承認。那麼Visa就應該了解MindGeek正在藉由兒童色情內容獲利，即Visa幫助了MindGeek透過廣告獲得金流，而這些廣告最終又與兒童色情內容（包含原告的影片）同時顯示於網站的事實。
對此，Visa表示對法院的決定感到十分失望，並認為Visa在這場案件中的角色被誤解。「Visa譴責任何性人口販賣、性剝削與兒童性虐待。」Visa執行長凱利（Al Kelly）說道。「我們的規則明確的禁止任何人透過公司產品對未經同意的性行為與兒童性虐待內容付費。我們保持警惕，努力阻止這種行為與公司網絡上任何非法的活動。」
根據《CNBC》，MindGeek發言人聲明，認為MindGeek在知情的情況下，允許兒童性虐待內容散播並將其變現的指控是魯莽的，也絕對是錯誤的。此外，MindGeek也將矛頭指向一些想要關閉成人娛樂產業的團體。
「這（散播兒童性剝削內容）有悖於我們的價值，也與我們盡可能確保網路使用安全的承諾不符。」發言人說道。他補充，公司對於平台的安全措施仍有信心。
事實上，《紐約時報》專欄作家克里斯托夫（Nicholas Kristof）曾爆出Pornhub上充斥許多兒童遭強姦或是女性遭到虐待的影片。克里斯托夫解釋多數情況下，犯罪者會因此遭到逮捕，但Pornhub卻有辦法逃避分享影片並從中獲利的責任。此外，他也點出MindGeek可以持續透過信用卡公司、銀行獲得廣告利益的關鍵，其中包含Visa和萬事達卡。
對此，《路透社》報導Visa和萬事達卡都在2020年切斷與該網站的關係；Pornhub則是否認這項指控。
Visa表示，法院的裁決會為MindGeek的廣告部門TrafficJunky帶來新的不確定性。此外，公司將根據法院的決定，暫停讓TrafficJunky使用Visa信用卡，直到接獲進一步通知。凱利指出，暫停期間Visa信用卡將無法在Pornhub或其他MindGeek的相關網站上購買廣告。
與此同時，萬事達卡則說明：「法院的裁決讓我們意識到，在公司的認知之外，廣告收入似乎為Pornhub提供了間接的資金。」目前，萬事達卡已著手指示金融機構暫停在TrafficJunky上使用公司產品。
新聞來源
- Visa and Mastercard suspend payments for ad purchases on Pornhub and MindGeek amid controversy（CNBC）
- Mastercard, Visa suspend ties with ad arm of Pornhub owner MindGeek（Reuters）
- The Legal Onslaught Facing Credit Card Companies（The New York Times）
- The Children of Pornhub（The New York Times）
延伸閱讀
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。