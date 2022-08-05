遭控促進兒童色情內容的傳播，Visa及萬事達卡終止對Pornhub母公司MindGeek提供廣告付款服務

信用卡巨頭Visa與萬事達卡（Mastercard）昨（4）日宣布，將停止在色情網站Pornhhub及其母公司MindGeek刊登廣告的信用卡付費服務。此前，兩家公司曾因是否間接促進兒童色情內容的傳播而引起廣大爭議。

上週，美國加州中區聯邦地區法院拒絕駁回指控Visa幫助MindGeek從兒童性剝削內容中獲利的案件。

本案由一名女性提起，她指出13歲時男友曾施壓自己拍攝色情影片，且未經同意就將其放上Pornhub。事後當她發現時，影片已經由MindGeek轉發至其他色情網站，觀看人數高達40萬。

原告提出兩點事實，首先MindGeek的收入來自在觀看影片時旁邊出現的廣告，第二Visa承認MindGeek是合法商家，並處理了該公司網站上的付費服務，其中包含Pornhub。

原告稱Visa明知MindGeek的網站上流竄大量兒童色情內容，且疏於監管這些內容，卻還是讓MindGeek持續在網站上不受限制的處理交易，並從中獲利。

《紐約時報》報導，法官卡尼（Cormac J. Carney）指出，「Visa的確意識到MindGeek網站上存在大量兒童色情內容」的這項事實，在目前的訴訟階段已被法院承認。那麼Visa就應該了解MindGeek正在藉由兒童色情內容獲利，即Visa幫助了MindGeek透過廣告獲得金流，而這些廣告最終又與兒童色情內容（包含原告的影片）同時顯示於網站的事實。

對此，Visa表示對法院的決定感到十分失望，並認為Visa在這場案件中的角色被誤解。「Visa譴責任何性人口販賣、性剝削與兒童性虐待。」Visa執行長凱利（Al Kelly）說道。「我們的規則明確的禁止任何人透過公司產品對未經同意的性行為與兒童性虐待內容付費。我們保持警惕，努力阻止這種行為與公司網絡上任何非法的活動。」

根據《CNBC》，MindGeek發言人聲明，認為MindGeek在知情的情況下，允許兒童性虐待內容散播並將其變現的指控是魯莽的，也絕對是錯誤的。此外，MindGeek也將矛頭指向一些想要關閉成人娛樂產業的團體。

「這（散播兒童性剝削內容）有悖於我們的價值，也與我們盡可能確保網路使用安全的承諾不符。」發言人說道。他補充，公司對於平台的安全措施仍有信心。

事實上，《紐約時報》專欄作家克里斯托夫（Nicholas Kristof）曾爆出Pornhub上充斥許多兒童遭強姦或是女性遭到虐待的影片。克里斯托夫解釋多數情況下，犯罪者會因此遭到逮捕，但Pornhub卻有辦法逃避分享影片並從中獲利的責任。此外，他也點出MindGeek可以持續透過信用卡公司、銀行獲得廣告利益的關鍵，其中包含Visa和萬事達卡。

對此，《路透社》報導Visa和萬事達卡都在2020年切斷與該網站的關係；Pornhub則是否認這項指控。

Visa表示，法院的裁決會為MindGeek的廣告部門TrafficJunky帶來新的不確定性。此外，公司將根據法院的決定，暫停讓TrafficJunky使用Visa信用卡，直到接獲進一步通知。凱利指出，暫停期間Visa信用卡將無法在Pornhub或其他MindGeek的相關網站上購買廣告。

與此同時，萬事達卡則說明：「法院的裁決讓我們意識到，在公司的認知之外，廣告收入似乎為Pornhub提供了間接的資金。」目前，萬事達卡已著手指示金融機構暫停在TrafficJunky上使用公司產品。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範