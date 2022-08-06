【韓劇】《非常律師禹英禑》：其實相當主流也相當正常，美化不只忽視真正的問題，更會扭曲現實
我們想讓你知道的是
筆者不否認韓劇在編劇與影劇製造業的細緻與努力，但是十分擔憂韓劇已經失去當初民主化勇敢於挖掘和探討禁忌的前進力道，聰明的編劇使用小小的政治正確，包裝著背後的主流價值，而且還讓人們誤解，以為這就是對於心智缺損或精神障礙的去汙名化。
文：楊添圍（精神科專科醫師）
韓劇興盛與民主化息息相關
2014年，以《大長今》促進了韓流盛世的演員李英愛，接受香港《明報》採訪時說到，今天韓國的文化繁榮，便是以昔日的民主抗爭為基石。李英愛又指出，掌權者想收緊言論、加強審查，而民間則渴望表達，想要爆發。後來民主化運動應運而生，抗爭多年最終衝破禁錮，民間那些被壓抑多年的文化、藝術表達需求，便一下子噴發而出，衍生出多樣性的文化。
實際上，金大中總統執政後，廢除了審查制度，並且制定「文化立國」政策，透過立法來推動文化內容產業的發展，也讓本土的百濟文化與新羅文化都受到承認，同時也開放日本文化產品，讓影視業從日本和歐美文化得到養分。更值得一提的是，各大學紛紛開設「文藝創作系」，大量培育劇本創作人才。韓國影視業裡，編劇的重要性和報酬，常常超越主角和演員，也因此成為優良戲劇與電影的火車頭，這是習慣好萊塢文化的我們，難以想像的情境。
數十年發展豐沃的文化產業，吸納了好萊塢快捷緊湊的影劇手法，並且完成韓國影劇製造業的現代化，而嗅覺敏銳的編劇在察覺群眾喜好之餘，也勇於帶領風潮，試探禁忌或社會矛盾。政治民主化歷程是常見主題，至於校園霸凌、同性伴侶、家族矛盾、財閥鬥爭與階級世襲等等也多有著墨，其主題內涵，甚至比多元化的台灣更為豐富。
韓流電影或影集，不管是在藝術價值著稱或觀眾票房著稱的影展都屢獲大獎，也可以算是韓國民主化的成果。
禹英禑其實是主流價值的代表
《非常律師禹英禑》，除了討喜的自閉症類群障礙症女主角之外，不折不扣是一部彰顯主流價值時尚偶像劇。
女主角學力優異，智商164，以首爾大學法律系第一名之姿畢業，律師考試1500高分取得。莫忘了，首爾、高麗和延世大學，合稱SKY，也就是韓劇《天空之城》所指的三院校。法律學系，又以首爾大學之不可一世著稱，在韓劇《祕密森林》中，地方檢察署的派系，自傲於首爾大學法律系出身更是蔑視其他學校出身同樣考試及格的檢察官。
所謂自閉症類群障礙症，其實完美掩護了女主角是人生勝利組的經歷！當然，我們也不會去深究為何辯護律師，還具有偵探的洞察力，可以查出案件另有真相，更不會去計較，自閉症類群障礙症，居然以更深層的同理心，可以深入委託人或被告的內心隱情。因為韓劇成熟的優質美妝與服飾，還有美麗現代的都會場景，奢華摩登的辦公廳堂，似乎也滿足了觀賞者內在的渴望或者視聽的飽和度。
這時候，我們似乎忘了，《請回答1988》如何在時空、場景與人物鋪陳上，企圖要回到那段韓國庶民努力奮鬥，孕育民主化與開放的社會氛圍。
戲劇本來就不應該只有文以載道，畢竟，那是封建威權時代的產物，足以讓張藝謀這位當初拍攝《大紅燈籠高高掛》，《秋菊打官司》的坎城得獎名導，最後只能拍出《滿城盡帶黃金甲》、《長城》這等製作華麗，教忠教孝卻言之無物、極度貧血的電影。
但是，回頭一看，2019年韓國男星勝利夜店事件，揭露了在韓流橫掃世界的現代化過程同時，內部男尊女卑而且厭女的主流文化，不只沒有改變，甚至更為惡化。文在寅政府在2017年8月創立的「青瓦台國民請願留言板」，號稱政府與民眾的直接溝通途徑，卻也暴露了人民原始的法律感情，超過20萬民眾對於「精神障礙者犯罪，應加重處罰」的請願附議。2022年的總統大選，成為所謂「反對女性主義霸權」的大集合。
國民力量候選人尹錫悅，一反之前企圖拉攏女性的策略，在兩位輔選女將退出後，對於長期以來維護女性權益的女性家族部，竟然提出政見將予以廢除，也確實逆轉了原本落後的選情，吸引了年輕又號稱政治中立的厭女族群，以些微差距贏得大選。選舉結果，似乎象徵著N號房事件，只是一件偶發、船過水無痕的犯罪行為。
對照某個男團在歐美屢獲大獎，成為韓國文化代表，對反亞裔和種族衝突發表公開演講，但是對於韓國境內的議題，卻未置一詞，真的令人質疑，這是否是民主化的反挫？
處理政治正確的議題並不易
對於精神障礙、心智缺損，或是特殊族群的關懷，是個政治正確但是不容易收尾的素材。描繪過於理想化，甚至於美化偏離事實，就容易遭致筆者這種好事之徒鳴鼓攻之。也是因為這些議題，總是充斥者許多無解的社會矛盾，或是短期間難以克服各種障礙，快樂圓滿的結局總讓人感到不安，擔心消解了批判的力道，另一方面，過於苦難的終曲，又很怕觀眾無法承受。
生活與現實其實就是好與壞混雜一起，更有的是一些灰色地帶。把某些心智缺損或精神障礙理想化，就是忽略或抹殺了照顧者或是服務提供者的辛苦與努力。更糟的是，美化不只是忽視真正的問題，更會扭曲現實。
筆者不否認韓劇在編劇與影劇製造業的細緻與努力，但是十分擔憂韓劇已經失去當初民主化勇敢於挖掘和探討禁忌的前進力道，聰明的編劇使用小小的政治正確，包裝著背後的主流價值，而且還讓人們誤解，以為這就是對於心智缺損或精神障礙的去汙名化。
理想化和過度貶抑，都是個人心理的原始狀態。社會問題當然不可能因為一兩齣戲劇就迎刃而解，不過，一次次的努力，總可以讓我們觀看的方法，逐漸有所不同。人人當然都可以追劇，但是觀看的方法，戲劇展現的方法，不時傳達著，編劇與觀眾間，與人明說和未曾言明的思想交流。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。