論文門、球場門夾擊，高層定調「不換堅」，民進黨最後浮木就看陳時中

文：郭瓊俐

兩門夾擊，林智堅窮於防守

「論文門」風波剛起時，民進黨全力護航；林智堅在台大國發所的碩士論文指導教授、國安局局長陳明通也全力辯護及背書。民進黨透過民調等方式評估，一般選民對論文的事較無感，林智堅可用連年蟬聯「五星級市長」的施政成績獲得選民認同。

緊接著新竹棒球場重建後風光舉行開幕首戰，蔡英文總統親自出席，與林智堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、新竹市長參選人沈慧虹等人同框，背書及造勢的用意明顯。不料，原本被視為林智堅政績的棒球場，首場戰役浮現諸多問題，富邦悍將隊外野手林哲瑄飛撲接殺後受傷，確定左肩膀關節唇破裂須開刀治療。

之後話題不斷延燒，林智堅原本要藉棒球場展現的「政績牌」，淪為比論文門更具殺傷力的負面焦點。

眼看論文與球場的風波愈演愈烈，是否換掉林智堅的說法在民進黨內悄悄散開，立委高嘉瑜甚至直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀「一屍五命」，影響基隆、新北、台北、桃園與新竹的選情。

林智堅被桃園市長鄭文燦挑選為桃園市的接班人後，也順勢指定了自己的接班人、原新竹市副市長沈慧虹參選新竹市，兩人雙雙辭去市長與副市長職務，投入選舉。原本被視為明星級參選人的林智堅，卻意外成為民進黨中央第一個要搶救的對象。

據了解，蔡英文總統親自召集相關人士研商對策，也聽取林智堅的報告後，認為林智堅的碩士論文沒有抄襲嫌疑；至於棒球場問題，只要工程改善調整即可，目前離選舉投票還有四個月，風暴不至於延燒那麼久，因此對林智堅還是有信心，不會「換堅」。

事實上，除了兼任民進黨主席的蔡英文總統，與一手栽培林智堅的民進黨立院黨團總召柯建銘全力為林智堅奔走、止血之外，民進黨各派系對「雙門風暴」多採取旁觀的態度。一方面，各派系忙著為自己的縣市長參選人輔選；另一方面，大家認為桃園、新竹百里侯人選是鄭文燦一手主導的，鄭文燦自己要負責。

一個目標，拿下台北不算輸

黨內人士指出，民進黨過去以黨內民主自傲，競爭者都是透過黨內初選決定勝負，但今年初中執會通過特別提名條例，將六都市長交由黨主席蔡英文徵召，等於沒收了六都初選；原本是初選區的新竹市，今年四月也被收回初選，改由黨主席徵召，黨內民主已不存在，決策者當然要自行負擔後果。

因為六都與新竹市的初選被沒收，蔡英文決策又十分緩慢，導致雙北遲至七月中旬才提名參選人。而桃園市長人選，似乎從頭到尾皆由蔡英文信任的鄭文燦決定，在鄭文燦屬意的衛福部前部長陳時中、駐美代表蕭美琴等人婉拒後，鄭文燦最後挑中林智堅，林智堅也堅持挑選自己的接班人，桃園與新竹因此連帶成為鄭文燦的責任區。

Photo Credit: 中央社

一位派系人士指出，各派系現在就是「各自捧好飯碗」，顧好自己的重點參選人，英系的重點與希望放在參選台北市長的陳時中身上，正國會顧好參選新北市長的林佳龍、參選基隆市長的蔡適應等人；鄭文燦雖屬新潮流系，但桃園這局由他自己操盤，新潮流沒什麼角色，新潮流的輔選重點放在參選宜蘭縣長的江聰淵、參選台中市長的蔡其昌和參選屏東縣長的周春米等人身上。

一位派系人士甚至私下表示，此時若撤換林智堅，民進黨的選情也是倒，不如不要換，讓林智堅變成箭靶，由於在野黨將炮火集中攻擊林，其他參選人可以依自己的步調去打選戰。

黨內普遍評估，林智堅的雙門風暴僅止於桃竹，不會擴及到基隆、雙北等地區，而且民進黨的標準已經放低，除了目前執政的嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣之外，黨內咸認只要再贏台北市，就不算輸了。選情「三咖督」的台北市被民進黨寄以厚望，陳時中儼然成為年底大選的領頭羊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航