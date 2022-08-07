論文門、球場門夾擊，高層定調「不換堅」，民進黨最後浮木就看陳時中
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桃園市長參選人林智堅出師不利，不僅身陷論文抄襲風波，斥資12億元打造的新竹棒球場品質欠佳造成球員受傷，更引起球迷反彈。被「論文門」與「球場門」雙門夾擊的林智堅，不僅在桃園市選情告急，也連帶影響新竹市長參選人沈慧虹的選情。
文：郭瓊俐
兩門夾擊，林智堅窮於防守
「論文門」風波剛起時，民進黨全力護航；林智堅在台大國發所的碩士論文指導教授、國安局局長陳明通也全力辯護及背書。民進黨透過民調等方式評估，一般選民對論文的事較無感，林智堅可用連年蟬聯「五星級市長」的施政成績獲得選民認同。
緊接著新竹棒球場重建後風光舉行開幕首戰，蔡英文總統親自出席，與林智堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌、新竹市長參選人沈慧虹等人同框，背書及造勢的用意明顯。不料，原本被視為林智堅政績的棒球場，首場戰役浮現諸多問題，富邦悍將隊外野手林哲瑄飛撲接殺後受傷，確定左肩膀關節唇破裂須開刀治療。
之後話題不斷延燒，林智堅原本要藉棒球場展現的「政績牌」，淪為比論文門更具殺傷力的負面焦點。
眼看論文與球場的風波愈演愈烈，是否換掉林智堅的說法在民進黨內悄悄散開，立委高嘉瑜甚至直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀「一屍五命」，影響基隆、新北、台北、桃園與新竹的選情。
林智堅被桃園市長鄭文燦挑選為桃園市的接班人後，也順勢指定了自己的接班人、原新竹市副市長沈慧虹參選新竹市，兩人雙雙辭去市長與副市長職務，投入選舉。原本被視為明星級參選人的林智堅，卻意外成為民進黨中央第一個要搶救的對象。
據了解，蔡英文總統親自召集相關人士研商對策，也聽取林智堅的報告後，認為林智堅的碩士論文沒有抄襲嫌疑；至於棒球場問題，只要工程改善調整即可，目前離選舉投票還有四個月，風暴不至於延燒那麼久，因此對林智堅還是有信心，不會「換堅」。
事實上，除了兼任民進黨主席的蔡英文總統，與一手栽培林智堅的民進黨立院黨團總召柯建銘全力為林智堅奔走、止血之外，民進黨各派系對「雙門風暴」多採取旁觀的態度。一方面，各派系忙著為自己的縣市長參選人輔選；另一方面，大家認為桃園、新竹百里侯人選是鄭文燦一手主導的，鄭文燦自己要負責。
一個目標，拿下台北不算輸
黨內人士指出，民進黨過去以黨內民主自傲，競爭者都是透過黨內初選決定勝負，但今年初中執會通過特別提名條例，將六都市長交由黨主席蔡英文徵召，等於沒收了六都初選；原本是初選區的新竹市，今年四月也被收回初選，改由黨主席徵召，黨內民主已不存在，決策者當然要自行負擔後果。
因為六都與新竹市的初選被沒收，蔡英文決策又十分緩慢，導致雙北遲至七月中旬才提名參選人。而桃園市長人選，似乎從頭到尾皆由蔡英文信任的鄭文燦決定，在鄭文燦屬意的衛福部前部長陳時中、駐美代表蕭美琴等人婉拒後，鄭文燦最後挑中林智堅，林智堅也堅持挑選自己的接班人，桃園與新竹因此連帶成為鄭文燦的責任區。
一位派系人士指出，各派系現在就是「各自捧好飯碗」，顧好自己的重點參選人，英系的重點與希望放在參選台北市長的陳時中身上，正國會顧好參選新北市長的林佳龍、參選基隆市長的蔡適應等人；鄭文燦雖屬新潮流系，但桃園這局由他自己操盤，新潮流沒什麼角色，新潮流的輔選重點放在參選宜蘭縣長的江聰淵、參選台中市長的蔡其昌和參選屏東縣長的周春米等人身上。
一位派系人士甚至私下表示，此時若撤換林智堅，民進黨的選情也是倒，不如不要換，讓林智堅變成箭靶，由於在野黨將炮火集中攻擊林，其他參選人可以依自己的步調去打選戰。
黨內普遍評估，林智堅的雙門風暴僅止於桃竹，不會擴及到基隆、雙北等地區，而且民進黨的標準已經放低，除了目前執政的嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣之外，黨內咸認只要再贏台北市，就不算輸了。選情「三咖督」的台北市被民進黨寄以厚望，陳時中儼然成為年底大選的領頭羊。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。