今增2萬1577例本土確診、54例死亡，指揮中心5QA解答長輩疫苗大哉問
我們想讓你知道的是
一定要打第4劑（第二次追加劑）嗎？之前打很不舒服還可以再打嗎？打哪個廠牌比較好？有慢性病可不可以打？為增加高齡族群的疫苗施打意願，指揮中心特地整理長輩對疫苗施打的常見提問，於記者會中解答。
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增2萬1869例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例，包含9944例男性，11610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。
另有關輝瑞／BNT嬰幼兒劑型疫苗的進度，指揮中心指揮官王必勝表示，目前還在跟廠商聯繫出貨，廠商正在做品管等相關作業流程，下周可能會寄送測試品到台灣。什麼時候會到貨目前還沒有很具體的時間，將繼續追蹤。
確診數字下降趨勢減緩，新增5位MIS-C兒童重症
指揮中心表示，今日確診數字和前幾日相比稍微有些下降，和上星期五的2萬2983例相比降低6％，國內本土病例維持持續下降的趨勢，但速度逐漸緩慢下來。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內本土病例當中，死亡率維持在0.18％。今日新增死亡個案中，年齡較輕為2例40多歲的男性，分別曾接種3劑和1劑的疫苗，兩位本身皆具有慢性病史，為心血管疾病和神經系統疾病。確診後都出現共病，包括心肌梗塞、感染性心內膜炎等等，住院後不幸過世。
今日新增的兒童重症當中，有5位為MIS-C的個案，年齡介於1－9歲：
- 1歲的女童於7月2日確診，7月29日開始出現發燒等疑似MIS-C症狀，8月2日至急診檢查後發現結膜炎和草莓舌，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白等藥物治療後病況出現改善，目前仍在住院當中。
- 3歲女童具有過敏性鼻炎慢性病史，6月19確診，7月30日陸續開始出現發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐的症狀。急診就醫檢查後發現冠狀動脈擴大，發炎指數升高，診斷為MIS-C並住院，目前仍然在一般病房住院。
- 5歲男童是在7月4日確診，7月30日出現發燒、皮疹等症狀，8月2日至急診時出現血壓偏低等較嚴重的相關症狀。住院後隔天8月3日仍然低血壓並引起休克，於當日轉入加護病房，使用免疫球蛋白與升壓劑治療，病況目前較為穩定。其確診為MIS-C，目前仍在加護病房當中治療。
- 7歲女童曾經在5月28日接種過1劑BNT疫苗，於6月8日確診，7月13日開始發燒、頸部淋巴結腫大，7月15日到急診並住院，出現全身皮疹及心臟冠狀動脈擴大情形，給予免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，已於7月20日出院。
- 9歲女童5月23日確診，7月29日開始出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，8月2日就醫檢查一開始懷疑為腸胃炎有脫水情形而住院，但住院後臉部及軀幹出現紅疹，懷疑為MIS-C，經治療後並快改善，目前還在一般病房當中住院。
羅一鈞表示，兒童重症個案中仍以MIS-C佔大多數，目前已經累積有84例。截至昨日兒童重症總計151位，死亡人數25位。
指揮中心發言人莊人祥表示，8月4日6個月到4歲的幼兒莫德納疫苗，接種人數為2613人，累計接種已有10萬2627人，該年齡層接種率為13.0％。
5QA解答長輩對疫苗的大哉問
由於BA.4、BA.5病毒株於社區出現傳播，指揮中心今日特請台大李秉穎醫師出席記者會。李秉穎醫師表示，雖然目前多數國人已接種疫苗，但長者仍有部分未接種疫苗，而且這些長者仍置於風險之中，因此建議長者要盡快前去施打疫苗。
有關長輩對疫苗的大哉問，李秉穎醫師解說如下：
Q1：打哪個廠牌比較好？
Q2：有慢性疾病可以打疫苗嗎？
Q3：之前打很不舒服，還可以再打嗎？
Q4：一定要打第4劑（第二次追加劑）嗎？
Q5：已經確診過了，還需要再打疫苗嗎？
新聞來源
延伸閱讀
- 台灣疫情致死率高是因為簽署DNR比率偏高？醫師駁斥：放棄急救不等於放棄治療
- 反疫苗人士瘋傳「接種2劑疫苗的人免疫力比未接種的人低」，是真的嗎？
- 英國調查COVID-19主要症狀變成喉嚨痛、頭痛和咳嗽，原本常見的高燒、嗅味覺喪失已不再普遍
- 今日本土新增2萬4907例、死亡74例：兒童重症5歲以下幼童佔63%，羅一鈞呼籲家長不要再等BNT
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！