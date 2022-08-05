今增2萬1577例本土確診、54例死亡，指揮中心5QA解答長輩疫苗大哉問

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增2萬1869例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例，包含9944例男性，11610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

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指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

另有關輝瑞／BNT嬰幼兒劑型疫苗的進度，指揮中心指揮官王必勝表示，目前還在跟廠商聯繫出貨，廠商正在做品管等相關作業流程，下周可能會寄送測試品到台灣。什麼時候會到貨目前還沒有很具體的時間，將繼續追蹤。

確診數字下降趨勢減緩，新增5位MIS-C兒童重症

指揮中心表示，今日確診數字和前幾日相比稍微有些下降，和上星期五的2萬2983例相比降低6％，國內本土病例維持持續下降的趨勢，但速度逐漸緩慢下來。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內本土病例當中，死亡率維持在0.18％。今日新增死亡個案中，年齡較輕為2例40多歲的男性，分別曾接種3劑和1劑的疫苗，兩位本身皆具有慢性病史，為心血管疾病和神經系統疾病。確診後都出現共病，包括心肌梗塞、感染性心內膜炎等等，住院後不幸過世。

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今日新增的兒童重症當中，有5位為MIS-C的個案，年齡介於1－9歲：

1歲的女童於7月2日確診，7月29日開始出現發燒等疑似MIS-C症狀，8月2日至急診檢查後發現結膜炎和草莓舌，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白等藥物治療後病況出現改善，目前仍在住院當中。

3歲女童具有過敏性鼻炎慢性病史，6月19確診，7月30日陸續開始出現發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐的症狀。急診就醫檢查後發現冠狀動脈擴大，發炎指數升高，診斷為MIS-C並住院，目前仍然在一般病房住院。

5歲男童是在7月4日確診，7月30日出現發燒、皮疹等症狀，8月2日至急診時出現血壓偏低等較嚴重的相關症狀。住院後隔天8月3日仍然低血壓並引起休克，於當日轉入加護病房，使用免疫球蛋白與升壓劑治療，病況目前較為穩定。其確診為MIS-C，目前仍在加護病房當中治療。

7歲女童曾經在5月28日接種過1劑BNT疫苗，於6月8日確診，7月13日開始發燒、頸部淋巴結腫大，7月15日到急診並住院，出現全身皮疹及心臟冠狀動脈擴大情形，給予免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，已於7月20日出院。

9歲女童5月23日確診，7月29日開始出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，8月2日就醫檢查一開始懷疑為腸胃炎有脫水情形而住院，但住院後臉部及軀幹出現紅疹，懷疑為MIS-C，經治療後並快改善，目前還在一般病房當中住院。

羅一鈞表示，兒童重症個案中仍以MIS-C佔大多數，目前已經累積有84例。截至昨日兒童重症總計151位，死亡人數25位。

指揮中心發言人莊人祥表示，8月4日6個月到4歲的幼兒莫德納疫苗，接種人數為2613人，累計接種已有10萬2627人，該年齡層接種率為13.0％。

5QA解答長輩對疫苗的大哉問

由於BA.4、BA.5病毒株於社區出現傳播，指揮中心今日特請台大李秉穎醫師出席記者會。李秉穎醫師表示，雖然目前多數國人已接種疫苗，但長者仍有部分未接種疫苗，而且這些長者仍置於風險之中，因此建議長者要盡快前去施打疫苗。

有關長輩對疫苗的大哉問，李秉穎醫師解說如下：

Q1：打哪個廠牌比較好？

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Q2：有慢性疾病可以打疫苗嗎？

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Q3：之前打很不舒服，還可以再打嗎？

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Q4：一定要打第4劑（第二次追加劑）嗎？

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Q5：已經確診過了，還需要再打疫苗嗎？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範