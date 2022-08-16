病夫治國（下）：蔣經國死亡是給台灣最好的禮物，鄧小平逝世對中國卻連禮物也算不上

蔣經國的死亡是他給台灣最好的禮物

在非民主國家，政治強人的死亡對國家未來之走向具有舉足輕重的影響。西班牙獨裁者佛朗哥的死亡，啟動了西班牙的民主轉型；蘇聯連續兩屆短暫的「病夫治國」（安德洛波夫、契爾年科）使得蘇聯社會包括統治集團「再也忍受不了沒完沒了的葬禮」，於是年富力強的戈巴契夫脫穎而出，開始大刀闊斧的「新思維」和「重建」，最後迎來波瀾壯闊的「蘇東波」，共產政權接連崩潰，蘇聯解體，冷戰終於畫上句號。

蔣經國晚年，台灣及世界的局勢都已發生重大變化，他為維持國民黨一黨獨裁的局面，對內需要應付民進黨及黨外運動的挑戰，對外需要對付中共的統戰及美國的民主化要求，可謂左支右絀、焦頭爛額。

一九八七年聖誕前夕，原本一直不聽醫生勸告，不肯住院的蔣經國，悄悄告訴醫生熊丸說：「我感覺非常不舒服，請你幫我找個專家檢查一下。」第二天，聖誕節，熊丸打電話到蔣經國辦公室安排住院日期。但副官說，蔣經國希望延期入院，因為聖誕節也是行憲紀念日，蔣經國還有一個公開場合必須露面。

國民黨高層試圖勸阻蔣經國不要出席行憲紀念日活動，因為民進黨鼓勵群眾抗爭，情勢緊張。蔣經國說：「你們怕他們打我是吧？沒關係，他們要打就讓他們打好了！一切照常來做。」當他坐車前往會場時，三千名示威群眾圍住國民大會呼喊抗爭口號。會場裡，十一名民進黨代表拋出「老賊下台」的抗議布條。副官將坐在輪椅上的蔣經國推上台，國民黨人大聲鼓掌，民進黨人仍高聲喊叫。蔣經國已沒有力氣發表致辭，只能由國民大會秘書長何宜武代為宣讀五分鐘的致辭。（註1）

整個過程，蔣經國一直面帶微笑，但他內心深受刺激。有人說，這一天的經歷加速了他的死亡。蔣經國心知肚明，他的種種努力並未填平本省人和外省人之間的鴻溝，雖然自己宣稱「我是台灣人」（還有後半句「我也是中國人」），但台灣人並不把他當真正的台灣人看待。而且，國民大會這個偽民意機構跟他自己一樣，已衰朽不堪，失去了代表性。與此同時，發軔於台灣民間的民主化進程已勢不可擋。他本人活不了多久了，他像法國國王路易十五那樣，已然預見到，「我死後，將洪水滔天。」

蔣經國的死亡過程相當悲慘和恐怖。一九八八年一月十三日下午，蔣經國進入彌留狀態。最先趕到蔣經國七海官邸的高官是行政院長俞國華。「蔣孝勇見到俞院長，迫不及待地告知蔣經國病危，大量吐血，從口、鼻冒出許多鮮血。」（註2）

俞國華未能獲准進入內室探望，因為內室的狀況非常駭人。蔣經國去世前忍受不住身體的痛苦，告訴在一旁當班的翁元說：「你們找人想想辦法，我實在痛苦得不得了啊！全身都不舒服啊！」醫生到了之後，卻束手無策，只能以靜脈注射方式補充營養。

到了晚上十二點四十餘分，蔣經國大口大口地吐了一床，吐的全是血。翁元回憶道：

我看情況非常不妙，馬上在床邊拿個不鏽鋼的彎盆，去接著他吐出來的血，只見一口接一口的血——一種完全是暗紅色、甚至等於是豬肝色的那種血，汩汩地從他口鼻中不斷噴發出來。（註3）

隨即，翁元將蔣經國臉上和棉被的血漬處理乾淨，醫生忙著急救用藥，護士也來幫忙。大家都以為情況稍稍穩定下來。但十多分鐘之後，蔣經國又開始第二次吐血，這次的血跟剛剛吐的血一樣，也是暗紅色的。人們又是一陣驚駭和忙亂。

蔣經國吐完之後，頭一歪，眼一閉，就倒臥在床，再也沒有一絲動靜。蔣經國就這樣沒有留下一句遺言就憾然離開人間。後來，李登輝與司馬遼太郎對談時曾表示：「他（蔣經國）就算罹患了那樣的重病，也沒想到自己會就此結束生命。所以，臨終的父親未有對兒子留下任何像是遺言的訊息。」

蔣經國晚年多病，其死亡並不讓人感到意外。蔣經國在一九五六年譏諷特務頭子毛人鳳死後舉辦盛大的葬禮，表示若自己死後，「決不願有類似之排場，只要將余之屍體燒成灰，由兒女散之於茫茫大海之中（決不可舉行任何儀式），如此則死亦得其安矣。如死後余作庸俗之排場，則死後亦將大大的煩惱一番，那真是生亦煩惱，死亦煩惱了」。 （註4）

但實際上，蔣經國去世之後，國民黨政府為之舉行隆重的國葬，讓其生前所表達的葬禮從簡的願望淪為笑柄——獨裁者只能控制自己生前的事情，死後的事情往往違背其意願，毛澤東如此（毛生前簽署了遺體火化的聲明，卻被黨國將其屍體製作成木乃伊，接受民眾之頂禮膜拜，至今未能入土為安），蔣經國亦如此（兩蔣遺體仍然保存在慈湖）。

中央社記者范光輝在一九八八年一月二十二日攝影了一張有名的照片：當時，蔣經國的屍體要從榮民總醫院移靈到圓山忠烈祠，位在中山北路移靈路線上的台北市士東國小全體學生，被老師強迫帶到人行道邊，然後命令整排跪下默哀。此種詭異之景象，若說拍攝地點是北韓，人們也會深信不疑。

有一位當時還是小學生的台灣文化人在臉書披露了他當時經歷的一則場景：校方在學校穿堂裡面設置了一個臨時靈堂祭拜蔣經國，全校學生都要被一班一班地帶去穿堂去給蔣經國默哀。兩班學生一百多人擠在穿堂裡，每個人手臂上都被老師強制綁上黑色的布條。

十一歲的小朋友不明白發生了什麼事情，小孩子頑皮吵鬧的天性，並不因為此場景而消失。有一名女同學跟好朋友打鬧嬉戲並且發出天真的笑聲，兇狠的班級老師立即將她拖出來狠狠地當眾賞了好幾個響亮的耳光。這位女同學因為太過驚懼而沒有哭出來，反而是一臉驚恐像是突然被隨機殺人犯挑中下手的嚇傻樣。頓時，所有的小朋友都被老師這兇惡的粗暴動作給嚇呆了，靈堂裡安靜得連一顆針落在地上都能聽見。