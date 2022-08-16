病夫治國（下）：蔣經國死亡是給台灣最好的禮物，鄧小平逝世對中國卻連禮物也算不上
我們想讓你知道的是
一九九七年的共產黨沒有像九年前的國民黨那樣強迫萬民（尤其是學生）為領袖之死哀嚎，沒有試圖「製造悲痛」，這是不是一種「進步」呢？這不是一種「進步」，而是「獨裁者的進化」。
蔣經國的死亡是他給台灣最好的禮物
在非民主國家，政治強人的死亡對國家未來之走向具有舉足輕重的影響。西班牙獨裁者佛朗哥的死亡，啟動了西班牙的民主轉型；蘇聯連續兩屆短暫的「病夫治國」（安德洛波夫、契爾年科）使得蘇聯社會包括統治集團「再也忍受不了沒完沒了的葬禮」，於是年富力強的戈巴契夫脫穎而出，開始大刀闊斧的「新思維」和「重建」，最後迎來波瀾壯闊的「蘇東波」，共產政權接連崩潰，蘇聯解體，冷戰終於畫上句號。
蔣經國晚年，台灣及世界的局勢都已發生重大變化，他為維持國民黨一黨獨裁的局面，對內需要應付民進黨及黨外運動的挑戰，對外需要對付中共的統戰及美國的民主化要求，可謂左支右絀、焦頭爛額。
一九八七年聖誕前夕，原本一直不聽醫生勸告，不肯住院的蔣經國，悄悄告訴醫生熊丸說：「我感覺非常不舒服，請你幫我找個專家檢查一下。」第二天，聖誕節，熊丸打電話到蔣經國辦公室安排住院日期。但副官說，蔣經國希望延期入院，因為聖誕節也是行憲紀念日，蔣經國還有一個公開場合必須露面。
國民黨高層試圖勸阻蔣經國不要出席行憲紀念日活動，因為民進黨鼓勵群眾抗爭，情勢緊張。蔣經國說：「你們怕他們打我是吧？沒關係，他們要打就讓他們打好了！一切照常來做。」當他坐車前往會場時，三千名示威群眾圍住國民大會呼喊抗爭口號。會場裡，十一名民進黨代表拋出「老賊下台」的抗議布條。副官將坐在輪椅上的蔣經國推上台，國民黨人大聲鼓掌，民進黨人仍高聲喊叫。蔣經國已沒有力氣發表致辭，只能由國民大會秘書長何宜武代為宣讀五分鐘的致辭。（註1）
整個過程，蔣經國一直面帶微笑，但他內心深受刺激。有人說，這一天的經歷加速了他的死亡。蔣經國心知肚明，他的種種努力並未填平本省人和外省人之間的鴻溝，雖然自己宣稱「我是台灣人」（還有後半句「我也是中國人」），但台灣人並不把他當真正的台灣人看待。而且，國民大會這個偽民意機構跟他自己一樣，已衰朽不堪，失去了代表性。與此同時，發軔於台灣民間的民主化進程已勢不可擋。他本人活不了多久了，他像法國國王路易十五那樣，已然預見到，「我死後，將洪水滔天。」
蔣經國的死亡過程相當悲慘和恐怖。一九八八年一月十三日下午，蔣經國進入彌留狀態。最先趕到蔣經國七海官邸的高官是行政院長俞國華。「蔣孝勇見到俞院長，迫不及待地告知蔣經國病危，大量吐血，從口、鼻冒出許多鮮血。」（註2）
俞國華未能獲准進入內室探望，因為內室的狀況非常駭人。蔣經國去世前忍受不住身體的痛苦，告訴在一旁當班的翁元說：「你們找人想想辦法，我實在痛苦得不得了啊！全身都不舒服啊！」醫生到了之後，卻束手無策，只能以靜脈注射方式補充營養。
到了晚上十二點四十餘分，蔣經國大口大口地吐了一床，吐的全是血。翁元回憶道：
我看情況非常不妙，馬上在床邊拿個不鏽鋼的彎盆，去接著他吐出來的血，只見一口接一口的血——一種完全是暗紅色、甚至等於是豬肝色的那種血，汩汩地從他口鼻中不斷噴發出來。（註3）
隨即，翁元將蔣經國臉上和棉被的血漬處理乾淨，醫生忙著急救用藥，護士也來幫忙。大家都以為情況稍稍穩定下來。但十多分鐘之後，蔣經國又開始第二次吐血，這次的血跟剛剛吐的血一樣，也是暗紅色的。人們又是一陣驚駭和忙亂。
蔣經國吐完之後，頭一歪，眼一閉，就倒臥在床，再也沒有一絲動靜。蔣經國就這樣沒有留下一句遺言就憾然離開人間。後來，李登輝與司馬遼太郎對談時曾表示：「他（蔣經國）就算罹患了那樣的重病，也沒想到自己會就此結束生命。所以，臨終的父親未有對兒子留下任何像是遺言的訊息。」
蔣經國晚年多病，其死亡並不讓人感到意外。蔣經國在一九五六年譏諷特務頭子毛人鳳死後舉辦盛大的葬禮，表示若自己死後，「決不願有類似之排場，只要將余之屍體燒成灰，由兒女散之於茫茫大海之中（決不可舉行任何儀式），如此則死亦得其安矣。如死後余作庸俗之排場，則死後亦將大大的煩惱一番，那真是生亦煩惱，死亦煩惱了」。 （註4）
但實際上，蔣經國去世之後，國民黨政府為之舉行隆重的國葬，讓其生前所表達的葬禮從簡的願望淪為笑柄——獨裁者只能控制自己生前的事情，死後的事情往往違背其意願，毛澤東如此（毛生前簽署了遺體火化的聲明，卻被黨國將其屍體製作成木乃伊，接受民眾之頂禮膜拜，至今未能入土為安），蔣經國亦如此（兩蔣遺體仍然保存在慈湖）。
中央社記者范光輝在一九八八年一月二十二日攝影了一張有名的照片：當時，蔣經國的屍體要從榮民總醫院移靈到圓山忠烈祠，位在中山北路移靈路線上的台北市士東國小全體學生，被老師強迫帶到人行道邊，然後命令整排跪下默哀。此種詭異之景象，若說拍攝地點是北韓，人們也會深信不疑。
有一位當時還是小學生的台灣文化人在臉書披露了他當時經歷的一則場景：校方在學校穿堂裡面設置了一個臨時靈堂祭拜蔣經國，全校學生都要被一班一班地帶去穿堂去給蔣經國默哀。兩班學生一百多人擠在穿堂裡，每個人手臂上都被老師強制綁上黑色的布條。
十一歲的小朋友不明白發生了什麼事情，小孩子頑皮吵鬧的天性，並不因為此場景而消失。有一名女同學跟好朋友打鬧嬉戲並且發出天真的笑聲，兇狠的班級老師立即將她拖出來狠狠地當眾賞了好幾個響亮的耳光。這位女同學因為太過驚懼而沒有哭出來，反而是一臉驚恐像是突然被隨機殺人犯挑中下手的嚇傻樣。頓時，所有的小朋友都被老師這兇惡的粗暴動作給嚇呆了，靈堂裡安靜得連一顆針落在地上都能聽見。
Tags：
從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。