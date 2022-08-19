買房除了頭期款還需注意三件事：持有成本、壽險需求、機會成本
我們想讓你知道的是
買房是人生中的大事，除了要考慮頭期款、交屋後的貸款之外，我們還需要注意什麼呢？定方財務領航員提醒，一般人在買房決策時，常有三個容易忽略的考量點。
文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）
最近央行開始啟動升息循環，加上通膨、缺工等因素，使得上漲多年的房價終於有稍稍停滯的現象，而市場對於房價的信心也不若前幾年樂觀，觀望了幾年、想買房的人，莫不想趁這個機會入手一間心目中理想、幸福的家。
不過，買房是人生中的大事，除了要考慮頭期款、交屋後的貸款之外，我們還需要注意什麼呢？定方財務領航員提醒，一般人在買房決策時，常有以下三個容易忽略的考量點。
房屋的持有成本
買房不只是房價，延伸的費用還包括一次性的費用與持續性的費用。
一次性的費用像是仲介費、契稅等交易費用，銀行貸款也會有開辦費用等等；持續性的費用則包括房屋稅、地價稅、管理費等等，而貸款的銀行通常也會要求我們為房子投保住宅火險。這些事項網路上都容易搜尋得到，在此就不多提了。
另外從財務角度的觀點來看，比較容易忽略房地合一稅，畢竟不是當下會發生的稅費。舉例來說，如果未來還有換房的需求，如果是在10年內換房，就要注意是否會有房地合一稅的問題。雖然自住連續滿6年以上，就可以有400萬的免稅額度，對大多數人來說應該相當夠用了，另外如果房子是由小換大的話，也還有重購退稅等優惠，但這些也都是買房前要先行注意的地方。
房貸壽險需求
第二個容易忽略的會是壽險額度，是否需要因開始負擔房貸而調整。畢竟，如果我們心愛的家人都住在這個房子裡，而一旦負擔房貸的經濟支柱突然發生意外，失去了收入來源，難道忍心看著家人被迫搬離嗎？
如果要提高壽險額度，目前主要有三種方式可供選擇：
- 直接向申貸銀行購買「額度平準型」房貸壽險
- 直接向申貸銀行購買「額度遞減型」房貸壽險
- 自行向保險公司購買「一年期保證續保」定期壽險
前兩者是申貸銀行與保險公司合作推出的商品專案，方便房貸戶選擇，若選擇一次繳清保費（就是常聽到的「躉繳」），通常銀行也願意增貸，讓房貸戶分期攤還保費。
不過，在選擇商品之前，我們要首先要思考的是，一旦失去收入來源，我們的應對方式會是什麼？
以此，才能來決定是否要將房貸餘額納入我們的保險需求，並且評估需要增加多少額度才適合，而不是閉著眼睛就直接投保。畢竟，購買保險固然可以提高保障，讓我們安心，但是保險也是要付出保費的成本，務必要精打細算，才不會浪費我們辛苦賺來的每一分錢。
舉例來說，目前35歲、單身的小定，買了一間1000萬的房子，貸款800萬元，與年邁的父母同住，考量以下兩種情境：
- 若小定覺得當他不幸身故時，那麼就讓爸媽把房子賣了，可以回老家去住。賣掉的房子價款扣除掉貸款後，剩下的錢就給爸媽當生活費。這個情境下，房貸可由房子本身的價值支應，此時小定不需要增加壽險額度。
- 若小定希望他身故後，爸媽也可以繼續住下去，那麼他就該考慮增加壽險額度，而且額度應該略高於房貸餘額。
不過，房貸的餘額會隨著逐漸攤還而下降，除非有其他的考量，不然購買「額度平準型」房貸壽險，並不符合經濟效益。
以小定的例子來說，假如他購買800萬的「額度平準型」房貸壽險，整個貸款期間，一旦小定身故，那麼父母就會獲得800萬的理賠，但是事實上貸款中後期，小定的房貸餘額是遠低於800萬的，小定就必須為這高於需求的保障，付出較多的保費。
所以，較理想的方式，是購買「額度遞減型」房貸壽險，或是購買一年期保證續保的定期壽險，逐年檢視調降壽險額度。前者購買方便，通常跟銀行申貸時，也可以增貸保費，逐年攤還；但缺點就是保費需一次繳清，額度調整缺乏彈性。例如小定如果提前清償部分貸款，保險額度並不會跟著下降，等於也是多購買了高於需求的壽險。
而購買一年期保證續保的定期壽險，可隨時依我們的需求調整，較為彈性，搭配其他人生階段的需求例如孩子的出生等，綜合考量，但缺點就是必須要定期做調整，才能發揮最經濟的效益。
舉例來說，小定增加購買壽險，是為了照顧爸媽，一旦父母辭世，小定的壽險需求就消失，可直接解約；或者後來小定結婚生子，又有了照顧孩子的需求，即使房貸餘額已經下降，但壽險需求並未下降，反而可能還上升了，此時就不需要調降壽險額度，甚至還要提高。
茲將以上三種因為房貸而必須提高壽險額度方式，整理如下表，保費則參考某公營行庫專案而試算：
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「額度平準型」
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「額度遞減型」
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一年期保證續保
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估計保費*
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躉繳65.9萬
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躉繳30.4萬
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年繳2.2萬
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優點
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保障額度高
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保費較平準型便宜
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保費較平準型便宜
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缺點
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保費高
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保障額度缺乏彈性
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必須定期檢視
（*保費係以35歲男性、保險期間20年，房貸金額800萬試算）
買房的機會成本
第三個要考量的，也是最重要的一點，是買房的機會成本。
「機會成本」的意思是，由於大多數人一生的收入都是有限的，一旦我們選擇了某項財務決策，例如買房，那麼這些財務資源就無法再用於其他選項，而這些其他選項的價值，就是買房這個決策的機會成本。所以，了解每個決策的機會成本，有助於提高我們的決策品質，較不容易在數年或是數十年後，做出「早知道就不要買房」的後悔感慨。
同樣以小定的例子來看，下圖是小定有買房時的生涯資產模擬圖。在買房的前提下，小定必須要工作到60歲，才可以開始過他要的退休生活（60歲時收入降為零）。
而下面另一張圖則是在其他條件都不變，但是小定不買房、一直與爸媽住在老家的生涯資產模擬圖，此時小定可於56歲、提早四年開始退休生活。當然，若小定是選擇租房，則必須要將租房費用考慮進來。
以小定的例子來說，「提早4年退休」就是買房這個決策的機會成本。有了這個數字，小定就能夠依照他自身的價值觀，來決定是否要將房子列入人生的願望清單裡。
因此，如果小定尋求定方財務顧問提供的諮詢，在規劃過程中將會與小定討論、釐清買房的目的，若小定買房的初衷是「有自己的資產、孝順年邁雙親」，此時與「提早4年退休」做比較，孰重孰輕，就端看小定的價值觀而定。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
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