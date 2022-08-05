大考中心112學年考試簡章出爐，英聽測驗時間延長5分鐘
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112學年的英聽測驗一樣舉辦2次，考生可以自由報考、成績擇優辦理，本年度較大的改變是，原本60分鐘的測驗是預備時間15分鐘、考試時間45分鐘，從這個年度開始，調整為預備時間10分鐘、考試時間50分鐘。
大學入學考試中心今（5）日開始發售112學年度考試簡章，網路版公告在大考中心網站。112學年度考試較大的改變，在於英聽測驗考試時間從原本45分鐘延長到50分鐘。違規處理的部分，考生於考試結束鈴聲響畢後，未停止作答的罰則也有所修改。
大考中心從今日開始發售112學年度的考試簡章，簡章包含英語聽力測驗、學科能力測驗以及分科測驗等3項考試的測驗說明、試務作業、試場規則和違規處理辦法等內容，網路版亦會公告在大考中心網站，提供查閱、下載或列印，有聲版則會在12日公告。如果有需要紙本簡章，可至大考中心網站「出版／訂購」簡章專區訂購，或到大考中心一樓服務台購買。
112學年的英聽測驗一樣舉辦2次，考生可以自由報考、成績擇優辦理，本年度較大的改變是，原本60分鐘的測驗是預備時間15分鐘、考試時間45分鐘，從這個年度開始，調整為預備時間10分鐘、考試時間50分鐘。
英聽試題包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」與「長篇聽解」 等5個大題，除圖片聽解部分有多選題外，其餘皆為單選題。
本年度第一次英聽在10月22日舉行、第二次是12月10日，學測辦在1月13日至15日，分科測驗辦在7月12至13日。
針對111學年度造成許多考生被扣分的「確認後考生簽名」欄位，雖然在學測後的宣導之下，考生於分科測驗忘記簽名的情形已經減少很多，但112學年的考試簡章中仍指出，試場規則將會調整答題卷簽名欄位與相關說明，並增列備用答題卷的簽名提醒。
在違規處理辦法的部分，則修訂第1、6、 7、9、12、14、19條的文字，還有第18條有關考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答的罰則。
修正後的第18條指出，考生於考試結束鈴聲響畢後，若未停止擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等作答動作，會扣學測、分科測驗該節成績1級分，若是英聽則扣1題分。如果經監試人員制止後仍持續作答動作，扣該節英聽成績2題分、學測2級分、分科測驗3級分；制止2次後持續作答者，則扣英聽成績3題分、學測3級分、分科測驗4級分。
由於COVID-19疫情發展仍然不確定，大考中心屆時會依據中央流行疫情指揮中心的防疫指引，以及教育部的規範，來調整考試相關應變事宜。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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