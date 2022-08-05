特斯拉股票「1拆3」預計2年內完成，馬斯克宣布未來要蓋12座超級工廠

無懼景氣下行，全球著名電動車商特斯拉（Tesla）指出，將實現每年銷售2000萬輛電動車之目標，預計擴建至10至12間廠房，並於今（2022）年年底公布規劃。其執行長馬斯克（Elon Musk）也表示，再次推動股票1拆3的拆分計畫，預計2年內完成而不影響市值。

全球經濟「明顯轉趨黯淡」

近日受到通貨膨脹紛擾，全球景氣籠罩陰霾。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）7月時指出，經濟前景自今年以來「明顯轉趨黯淡」。

喬治艾娃表示，通膨全面擴散、央行大幅升息的次數增加、中國經濟成長趨緩，以及外界擴大制裁俄羅斯等，IMF已在4月調降今年全球經濟預估成長至3.6%，低於1月預估的4.4%。

無懼景氣，特斯拉目標擁有10至12間廠房

歐美各大企業感受產業變化，以「暫停招募」、「延緩擴廠」，甚至還傳出「裁員減薪」等措施應對。而5日特斯拉在股東年會上卻意外宣布，將實現每年銷售2000萬輛汽車的目標，並擴建10至12間廠房。

此外，馬斯克亦表示，特斯拉的股價在過去兩年中成長了約兩倍，正計劃進行1拆3的股票拆分，特斯拉稱這樣做是為了讓員工和個人投資者更容易投資。拆股並不會影響到公司市值。

特斯拉同時宣布，今年晚些時候可能會公開下一個工廠的地點。不過，馬斯克卻沒有說明，他所提到擁有10至12間廠房是否包含了既有工廠。

馬斯克：長達18個月的溫和衰退

目前，特斯拉工廠有位於德州（Texas）的超級工廠（Gigafactory 5），占地810萬平方公尺（810公頃），產能達到一年100萬輛；柏林（Berlin）的超級工廠（Gigafactory 4）占地300萬平方公尺（300公頃），預計2025年，產能達到一年50萬輛。

接下來，上海的超級工廠（Gigafactory 3）占地86萬平方公尺（86公頃），當前場能為每週1.6萬輛；內華達（Nevada）的超級工廠（Gigafactory 1）占地18萬平方公尺（18公頃）；

最後則是加州（Fremont）的超級工廠（Gigafactory），當前廠能一年60萬輛。除了電動車組裝廠外，還有位於紐約的太陽電池工廠占地11萬平方公尺（11公頃）。根據官方資料若要達到2000萬輛的目標，產能必須翻倍才有辦法完成。

另外，馬斯克表示，特斯拉未來6個月的商品價格和原料成本預料持續下降，並重申未來預料出現長達18個月的溫和衰退。他說，由於特斯拉必須提前幾個月採購原物料，因此可以得知「整體趨勢正在下降，顯示我們已度過通膨高峰期」。他也一再重申通膨將迅速下滑。

展望未來美中歐經濟不振恐受拖累

事實上，馬斯克的觀察並非空穴來風，各大市場憂心經濟衰退下，油價已經開始走弱。紐約西德州中級原油9月期貨交割價下跌2.12美元，或2.3%，收每桶88.54美元；而布蘭特原油10月期貨交割價下跌2.66美元，或2.8%，收每桶94.12美元，紛紛創下烏俄戰爭以來低點。

台灣經濟研究院提醒我們，儘管近期國際原油與糧食價格有所滑落，不過仍處於高區間，再加上烏俄戰爭仍未停歇，還有極端氣候頻繁，恐導致大宗商品價格波動劇烈。

綜合各大機構看法，台經院強調今年全球經濟表現遠遜於2021年，由於美中歐三大經濟體合計占全球經濟超過三分之二，下半年全球經濟表現將受到明顯拖累。

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核稿編輯：翁世航