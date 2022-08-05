特斯拉股票「1拆3」預計2年內完成，馬斯克宣布未來要蓋12座超級工廠
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歐美各大企業感受產業變化，以「暫停招募」、「延緩擴廠」，甚至還傳出裁員減薪等措施應對，近日特斯拉在股東年會上卻意外宣布，將實現每年銷售2000萬輛汽車的目標，並擴建10至12間廠房。
無懼景氣下行，全球著名電動車商特斯拉（Tesla）指出，將實現每年銷售2000萬輛電動車之目標，預計擴建至10至12間廠房，並於今（2022）年年底公布規劃。其執行長馬斯克（Elon Musk）也表示，再次推動股票1拆3的拆分計畫，預計2年內完成而不影響市值。
全球經濟「明顯轉趨黯淡」
近日受到通貨膨脹紛擾，全球景氣籠罩陰霾。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）7月時指出，經濟前景自今年以來「明顯轉趨黯淡」。
喬治艾娃表示，通膨全面擴散、央行大幅升息的次數增加、中國經濟成長趨緩，以及外界擴大制裁俄羅斯等，IMF已在4月調降今年全球經濟預估成長至3.6%，低於1月預估的4.4%。
無懼景氣，特斯拉目標擁有10至12間廠房
歐美各大企業感受產業變化，以「暫停招募」、「延緩擴廠」，甚至還傳出「裁員減薪」等措施應對。而5日特斯拉在股東年會上卻意外宣布，將實現每年銷售2000萬輛汽車的目標，並擴建10至12間廠房。
此外，馬斯克亦表示，特斯拉的股價在過去兩年中成長了約兩倍，正計劃進行1拆3的股票拆分，特斯拉稱這樣做是為了讓員工和個人投資者更容易投資。拆股並不會影響到公司市值。
特斯拉同時宣布，今年晚些時候可能會公開下一個工廠的地點。不過，馬斯克卻沒有說明，他所提到擁有10至12間廠房是否包含了既有工廠。
馬斯克：長達18個月的溫和衰退
目前，特斯拉工廠有位於德州（Texas）的超級工廠（Gigafactory 5），占地810萬平方公尺（810公頃），產能達到一年100萬輛；柏林（Berlin）的超級工廠（Gigafactory 4）占地300萬平方公尺（300公頃），預計2025年，產能達到一年50萬輛。
接下來，上海的超級工廠（Gigafactory 3）占地86萬平方公尺（86公頃），當前場能為每週1.6萬輛；內華達（Nevada）的超級工廠（Gigafactory 1）占地18萬平方公尺（18公頃）；
最後則是加州（Fremont）的超級工廠（Gigafactory），當前廠能一年60萬輛。除了電動車組裝廠外，還有位於紐約的太陽電池工廠占地11萬平方公尺（11公頃）。根據官方資料若要達到2000萬輛的目標，產能必須翻倍才有辦法完成。
另外，馬斯克表示，特斯拉未來6個月的商品價格和原料成本預料持續下降，並重申未來預料出現長達18個月的溫和衰退。他說，由於特斯拉必須提前幾個月採購原物料，因此可以得知「整體趨勢正在下降，顯示我們已度過通膨高峰期」。他也一再重申通膨將迅速下滑。
展望未來美中歐經濟不振恐受拖累
事實上，馬斯克的觀察並非空穴來風，各大市場憂心經濟衰退下，油價已經開始走弱。紐約西德州中級原油9月期貨交割價下跌2.12美元，或2.3%，收每桶88.54美元；而布蘭特原油10月期貨交割價下跌2.66美元，或2.8%，收每桶94.12美元，紛紛創下烏俄戰爭以來低點。
台灣經濟研究院提醒我們，儘管近期國際原油與糧食價格有所滑落，不過仍處於高區間，再加上烏俄戰爭仍未停歇，還有極端氣候頻繁，恐導致大宗商品價格波動劇烈。
綜合各大機構看法，台經院強調今年全球經濟表現遠遜於2021年，由於美中歐三大經濟體合計占全球經濟超過三分之二，下半年全球經濟表現將受到明顯拖累。
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核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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