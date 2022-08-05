蔡英文出席「2022總統教育獎」頒獎典禮：讚獲獎者無懼逆境挑戰，奧運拳擊選手陳念琴也得獎
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蔡英文在致詞時表示，這是他第7次頒發總統教育獎，看到得主們無懼逆境挑戰，每個人的故事都讓人感佩。
總統蔡英文今（5）日出席「2022總統教育獎」頒獎典禮，親自頒獎給得獎的56名學生，其中包括克服聽覺障礙困境的國小學生黃翊嘉、靠著一隻手指頭打鍵盤的高中學生邱映蓉，還有罹癌仍積極訓練、獲得奧運拳擊賽第5名的陳念琴。蔡英文表示，看到得主們無懼逆境挑戰，每個人的故事都讓人感佩。
教育部於今日在台北圓山大飯店舉行「2022總統教育獎」頒獎典禮，本年度全國總共推薦352名學生，初選選出167人，經教師、行政人員、學者專家與社會公正人士審議，最終剩下56人獲獎，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，獲獎名單公布於教育部國教署網站「最新消息」與總統教育獎專屬網站。
蔡英文今日親自出席典禮頒獎給獲獎學生，並與家屬合照，同時肯定學生以樂觀面對逆境，翻轉家庭困苦、力爭上游的學習精神。
本年度獲獎的學生中，最小的是國小組11歲的澎湖縣中興國小黃宜萱，年齡最大的是大專組53歲的中台科技大學李鳳珠。
根據《中央社》報導，蔡英文在致詞時表示，這是他第7次頒發總統教育獎，看到得主們無懼逆境挑戰，每個人的故事都讓人感佩。蔡英文提及彰化市大成國小學生黃翊嘉，克服聽覺障礙下的口語表達困境，成為全國比賽常勝軍，未來還打算投入電子耳設計。他也提及桃園高中學生邱映蓉，靠著一隻手指頭敲打鍵盤，立志成為旅遊作家。
教育部新聞稿指出，本次獲獎的學生，包括在2020年東京奧運拳擊賽中獲得第5名的陳念琴，他即使罹癌，仍一邊接受化療、一邊積極訓練；就讀高雄中學的黃崇恩雙眼全盲，且有中度智能障礙、自閉症，但他每天練琴、練笛、練鼓，於2021亞洲盃國際音樂大賽奪得冠軍。
多名新住民學生也名列總統教育獎獲獎名單中，教育部表示，宜蘭縣立蘇澳國中的鄭伶巧10歲時從越南來到台灣，在貧困的家庭環境中，不僅在短期內克服語言障礙，更接連在閩南語、英語及越南語比賽中獲獎。
除此之外，教育部國教署從2019年起，逐步建構總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫，邀請他們成為生命教育講師，目前已經有40位獲獎者納入人才庫，並從2021年起辦理「生命勇士藝術展暨生命教育專題講座」活動。
今年年的歷屆獲獎者生命教育專題講座，讓學生得以參與2012年總統教育獎獲獎者許淑絮、王亭潔等人的生命歷程，國教署認為，未來推動成熟後，甚至能形成有影響力的社群團體。
教育部表示，總統教育獎除了頒發每位獲獎學生獎狀、獎座外，大專組每名可獲得新台幣25萬元獎助學金、高中組每名新台幣20萬元，國中組及國小組每名新台幣15萬元；有進入複審而沒有獲獎的同學，會擇優頒發獎狀及每人2萬元。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。