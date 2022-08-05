蔡英文出席「2022總統教育獎」頒獎典禮：讚獲獎者無懼逆境挑戰，奧運拳擊選手陳念琴也得獎

總統蔡英文今（5）日出席「2022總統教育獎」頒獎典禮，親自頒獎給得獎的56名學生，其中包括克服聽覺障礙困境的國小學生黃翊嘉、靠著一隻手指頭打鍵盤的高中學生邱映蓉，還有罹癌仍積極訓練、獲得奧運拳擊賽第5名的陳念琴。蔡英文表示，看到得主們無懼逆境挑戰，每個人的故事都讓人感佩。

教育部於今日在台北圓山大飯店舉行「2022總統教育獎」頒獎典禮，本年度全國總共推薦352名學生，初選選出167人，經教師、行政人員、學者專家與社會公正人士審議，最終剩下56人獲獎，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，獲獎名單公布於教育部國教署網站「最新消息」與總統教育獎專屬網站。

蔡英文今日親自出席典禮頒獎給獲獎學生，並與家屬合照，同時肯定學生以樂觀面對逆境，翻轉家庭困苦、力爭上游的學習精神。

本年度獲獎的學生中，最小的是國小組11歲的澎湖縣中興國小黃宜萱，年齡最大的是大專組53歲的中台科技大學李鳳珠。

根據《中央社》報導，蔡英文在致詞時表示，這是他第7次頒發總統教育獎，看到得主們無懼逆境挑戰，每個人的故事都讓人感佩。蔡英文提及彰化市大成國小學生黃翊嘉，克服聽覺障礙下的口語表達困境，成為全國比賽常勝軍，未來還打算投入電子耳設計。他也提及桃園高中學生邱映蓉，靠著一隻手指頭敲打鍵盤，立志成為旅遊作家。

教育部新聞稿指出，本次獲獎的學生，包括在2020年東京奧運拳擊賽中獲得第5名的陳念琴，他即使罹癌，仍一邊接受化療、一邊積極訓練；就讀高雄中學的黃崇恩雙眼全盲，且有中度智能障礙、自閉症，但他每天練琴、練笛、練鼓，於2021亞洲盃國際音樂大賽奪得冠軍。

Photo Credit:中央社 2022總統教育獎得主、2020年東京奧運拳擊賽第5名陳念琴。

多名新住民學生也名列總統教育獎獲獎名單中，教育部表示，宜蘭縣立蘇澳國中的鄭伶巧10歲時從越南來到台灣，在貧困的家庭環境中，不僅在短期內克服語言障礙，更接連在閩南語、英語及越南語比賽中獲獎。

除此之外，教育部國教署從2019年起，逐步建構總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫，邀請他們成為生命教育講師，目前已經有40位獲獎者納入人才庫，並從2021年起辦理「生命勇士藝術展暨生命教育專題講座」活動。

今年年的歷屆獲獎者生命教育專題講座，讓學生得以參與2012年總統教育獎獲獎者許淑絮、王亭潔等人的生命歷程，國教署認為，未來推動成熟後，甚至能形成有影響力的社群團體。

教育部表示，總統教育獎除了頒發每位獲獎學生獎狀、獎座外，大專組每名可獲得新台幣25萬元獎助學金、高中組每名新台幣20萬元，國中組及國小組每名新台幣15萬元；有進入複審而沒有獲獎的同學，會擇優頒發獎狀及每人2萬元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範