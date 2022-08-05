美國曾嘗試救援的馬來西亞政治受難者，半世紀後為裴洛西訴說台灣白色恐怖歷史
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馬來西亞僑生陳欽生在1971年被判刑12年，此事件引起國際特赦組織的關注，為救援陳欽生，該組織尋求美國政治人物的協助。而當年給予國民黨當局壓力的，分別是美國社會主義黨的眾議員麥克・哈靈頓（Michael Harrington），以及共和黨參議員畢爾（J. Glenn Beall. Jr）。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）來台的最後一站，訪問了位於新北市新店的景美人權文化園區（國家人權博物館）。各家媒體把焦點放在裴洛西於園區和吾爾開希、林榮基、李明哲等人權工作者，還有跟也曾是政治犯的監察院長陳菊會面。不過其實還有一位重要的人權工作者，他親自為裴洛西分享台灣戒嚴時期的人權歷史，那就是來自馬來西亞的台灣政治受難者陳欽生前輩。
無獨有偶的是，裴洛西8月2日晚間抵達台灣前，上一站就是旋風式訪問了馬來西亞數小時。
人權工作者「生哥」
人稱「生哥」的陳欽生，是1967年來台就讀蘆洲的僑生先修部，隔年考入成大化工系，沒想到1971年會因台南美國新聞處爆炸案而被調查局帶走。
起初調查局試圖羅織常到台南美國新聞處閱報的陳欽生為爆炸案主謀，儘管後來李敖和謝聰敏出來「頂罪」（至今爆炸案犯人是誰仍不得而知），但調查局卻又指控陳欽生是馬來亞共產黨派來台灣顛覆中華民國的匪諜，最終被判刑12年，1983年才得以重獲自由。
當年生哥被帶走時才22歲，如今73歲的生哥，可以說是還健在的台灣白色恐怖受難者中「最年輕的」，因此還能在景美人權文化園區擔任導覽員，以白色恐怖見證者的身分，向大眾訴說台灣的人權歷史。
同時，在馬來西亞接受英文教育的生哥，也可以說是還健在的政治受難者中英文能力最好的，因此舉凡任何重要的外賓來參訪人權文化園區，幾乎都是由生哥親自導覽。
此外，生哥在兩年前還出版了台灣政治受難者族群中少有的英文回憶錄‘Facing the Calamity’，也送了一本給裴洛西，也告訴她相當感謝當年國際特赦組織與美國的參眾議員有嘗試救援。如果沒有生哥親自為裴洛西導覽園區的話，那也許裴洛西就無法更深刻體會台灣白色恐怖的歷史了。
生哥告訴筆者，裴洛西對生哥的事蹟感到不可思議之餘，也問他是否還記得當年是哪位美國參眾議員嘗試援救？
根據外交部已解謎的檔案，當年給予國民黨當局壓力的美國政治人物，分別是美國社會主義黨的眾議員麥克・哈靈頓（Michael Harrington），以及共和黨參議員畢爾（J. Glenn Beall. Jr）。
西方的國際救援
時間回到1971年，生哥在這一年的3月3日被帶走，後來到了景美看守所、綠島監獄才知道在他被捕前的一年內，還有兩位兩名馬來西亞僑生同鄉也被帶走了，那就是就讀中興大學的陳水祥和蔡勝添。
同年10月25日，中華民國退出聯合國，由於馬來西亞投贊成票支持中華人民共和國入聯，更加劇了國民黨當局不放人的決心。中華民國退出聯合國11天後，警總在11月5日發出判決書，陳欽生被判12年有期徒刑。
1974年5月31日，馬來西亞正式與中華人民共和國建交，並與中華民國結束領事關係，自1964年開始互設的領事館撤出了台北、吉隆坡，這意味著馬來西亞政府更難以去救援陳欽生、陳水祥和蔡勝添了。
根據生哥的兩本回憶錄《謊言世界 我的真相》、‘Facing the Calamity’，大哥為了營救他，聯繫了在總部在倫敦的國際特赦組織（Amnesty International，早年台灣官方稱之為「國際赦免組織」）。生哥是直到多年後回家鄉馬來西亞才知道，原來1972年開始救援的國際特赦不僅有寄信給他，還曾嘗試到綠島監獄探望他，但他都不知道他們來訪，也沒收到任何信件。
儘管按照當時中華民國的觀點與屬人主義的《國籍法》，祖先來自中國大陸廣東省的陳欽生，被視為是「中國人」，但實際上依然是持馬來西亞護照的在台外國公民。由於陳欽生案茲事體大，國際特赦組織不斷為救援生哥而奔走，因此找上了美國參眾議員的幫忙。
1975年4月5日蔣介石過世後，接任的蔣經國對部分政治犯給予特赦或減刑，但陳欽生並不在列。根據外交部解密的檔案，國際特赦組織美國代表Frank Recoro在1976年1月赴中華民國駐美大使館，並交上社會主義黨的眾議員麥克・哈靈頓的信函，要求解釋陳欽生案、是否獲得減刑？以及詢問有關台籍政治犯白雅燦被捕的理由。
國際特赦組織除了尋求哈靈頓的協助，也有聯繫了美國共和黨籍的參議員畢爾。根據國際特赦組織在1975年11月25日給畢爾的信件內容，該組織表示已向台北當局要求說明陳欽生的情況均不得要領，希望畢爾能提供協助。接著在隔年1月16日，畢爾去函中華民國駐美大使沈劍虹，要求解釋馬來西亞公民陳欽生被扣押在台灣服刑的事情。
經過中華民國駐美大使館、中華民國外交部、國安局、警總的多番公文往來後，警總在1976年1月28日給外交部的回函中，有關美方的要求「不予置復」，而有關陳欽生案的內容也勿流出去，「以免落入國際陰謀分歧份子手中遭受利用。」
儘管國際特赦組織、美國參眾議員與美國駐台使館都嘗試救援陳欽生，但由於國民黨當局堅決不理會，以及1979年1月1日「台美斷交」的影響下，相關救援也無疾而終了。
如果沒來台灣求學
當年生哥的夢想是去英國利物浦大學唸書，也被錄取了，但在朋友的盛情邀請下，就選擇到比較早開學的台灣留學，未來再到英國念碩士也行。本就接受英文教育的生哥，放棄了到西方國家發展的機會，選擇了「北漂」到台灣，從此改變了他的一生。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。