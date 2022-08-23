請外送或自己去買，哪個比較划算？學會「價值量化思維」，重新估算「時間的重要性」

文：Derrick Hsu

你邁入中年了嗎？

當我們進入中年時，事業、家庭生活等等都會產生莫名的壓力，如果一個人沒有危機意識沒有前進動力，那樣的人生就會過得迷失，那麼他的時間的價值從何而來？所以只有保持不斷學習，學會終生成長，才能保持自己的競爭力，才能讓自己的時間變得有價值！

那如何讓時間變得有價值？又如何教育小孩時間的價值呢？參考王宏哲老師在教養的真相一書中就清楚的說到：

四歲的孩子已經適合分辨時間長、短概念的階段，父母親可以逐漸地培養孩子時間排序、先後的概念。而五歲到六歲階段的孩子對於時間長度的概念就越來越清楚，此時父母親可以教孩子建立分鐘的概念，由10分鐘開始逐漸地延長到30分鐘，然後規定在30分鐘內的指定時間完成幾件事情。而到8歲後，時間概念不僅可以延長到一小時，而藉由孩子對每一個小時的認知，父母親就可以開始讓孩子逐漸的去規劃每一個小時的工作目標，讓孩子學著去計劃工作及休息時間的分配。

一但孩子了解了時間的概念後，就是時候正式開始導入時間價值的觀念。

時間也有價值？

舉個例子來說，假設週六的早上，你想要去距離一公里遠的量販店採買家用品與食材，這時你有兩種選擇

走路30分鐘到超市採買後，再走路30分鐘走回家。 額外花100元請熊貓外送員幫忙買食材，食材在一小時內會送到家。

如果你只有三秒鐘的時間思考，你會選擇走路還是花費100元請外送買呢？又如果，外送採買一小時的費用是200元、甚至500元，你的答案還是一樣嗎？

你會覺得一小時花掉100元，會比選擇走路一小時還省嗎？

大多數人在每天生活中會遇到各種需要決策的問題，但大多數的時候，我們做決策都是憑著個人的感覺，來做出判斷，有人會覺得走路1小時比請外送1小時花費100元還來的省錢，所以就選擇走路去量販店。但，其實感覺會隨著經驗、或者你當下所處的狀態來做出判斷，這樣的判斷會是主觀且不一定準確的。

因此，最好的方式就是將剛所遇到的問題，以量化的方式來計算出來，看看答案會是如何？

花費1小時的時間，沒有花掉任何金錢 花費1小時的時間請外送，外送採買費100元 花費1小時的時間請外送，外送採買費200元 花費1小時的時間請外送，外送採買費500元

如果，以台灣的大學畢業生剛出社會的的28231元（2019年數據；一個月上班22天，一天八小時）來計算，一小時的工資是160元，而請外送採買一小時就花掉了100元，那這個情況下，應該是請人家外送還來得划算，因為自己可以利用這一小時的時間來賺錢；那今天如果外送費用是200元或500元，那就應該是自己要去採買了。

因此，把時間的概念轉換成利用數據來說明與分析的方式就叫做「價值量化思維」，而價值量化思維是一個可以幫助避免使用理性與感覺的決策輔助工具。

Photo Credit: 中央社

另外一個不同面向的例子。現在很多人會有玩手機遊戲，而越來越多手機遊戲設計會是免費下載後，遊戲內進行課金，讓玩家角色的技能逐漸提高，才能夠快速的挑戰更難的關卡。今天你看上了某個裝備，需要每個月花100元來保持等級，100元一個月對大家來說都不是一個大數字，因此就會很容易的花下去。

另外一個方面，如果這個遊戲很好玩，很受歡迎，但一開始就要花錢購買1500元，並享有免費更新與升級資格2年半（30個月）的時間（平均起來一個月50元），你會選擇哪一個方案呢？

以上就是量化思維。不管你遇到任何問題，在做出任何決定之前，都要先算一下，不要什麼都依靠感覺來做決定。

了解「價值量化思維」後，父母要怎麼告訴小孩「時間的重要性」呢？

假設，你會收到1200元，這1200元是提供你在未來12個月，每個月生活必須花費的金額，這樣金額就是每個月100元，那您傾向選擇哪一個方式呢？

一次收到1200元 每個月收到100元，總共12個月

我猜想，80%的人都會傾向一次收到1200元，因為一次先收到1200元就代表現在已經擁有這筆金額了，而不需等待未來逐步得收到，因此現在收到，對於善於金錢管理與應用的人來說，就擁有了利用這一筆錢來創造未來11個月的價值（當然也必須管控風險），因此時間的價值就包含在裡面了。

這也就是說，金錢是現在式，時間是未來式，對於富人來說因為他們不缺錢，而且錢會越來越多，而對於窮人或領月薪的上班族來說，自己的時間是不值錢的，所以才會販售自己的時間來賺取或節省金錢的開銷。加上，近年來各國央行採取金錢寬鬆政策，不斷地印鈔票下去讓金錢的價值越來越少（通貨膨脹），更凸顯了時間的價值大於金錢的價值。

時間的價值大於金錢的價值

既然時間的價值大於金錢價值，那為什麼大部分人會比較注重金錢呢？

因為缺錢！

正因為缺錢，多數人才會花費時間精打細算、或利用販賣自己的時間去工作賺錢、而因為缺錢，你會下意識的特別去重視金錢！

如果你今天缺乏的是時間呢？假設距離地球末日只剩下了一個月，那你還會想要努力去賺錢還是花更多時間去你想要完成的事情呢？想必就算有人要付一天100萬給你，你也不一定會接受了，因為你會特別重視時間。不是有很多有錢人在死的最後幾天的心願是，我希望能有更多的時間陪家人嗎？

Photo Credit: Depositephotos

由此可見，雖然說每個人的時間都是有限的，但實際上，絕大多數人還是會把重心放在金錢上，這是因為他們缺錢多過缺時間。換句話說，他們的時間價值比金錢價值還要低。

對於一個人的時間價值比金錢價值還低的人，他會極力的想辦法省錢，優先選擇出售自己的時間來打工、上班與為了節省金錢花費而親力親為。

但如果這個人為了省錢而從早到晚工作，以至於沒有足夠的體力與時間來規劃自己的人生、學習投資理財、或者運動維持健康，又甚至累積了一點存款後，又花大錢買名牌包、吃大餐等來犒賞自己的辛勞，等到年紀漸長，是否會逐漸地喪失職場的競爭力、而失去了更多可能讓自己獲得提升自我時間價值的機會，到最後可能會持續地陷入窮忙的惡性循環之中呢？

如何避免窮忙？

因此，要如何避免窮忙，最簡單的一句話就是努力的投資自己，增加自己的時間價值。有三個方法可以達成增加自己時間價值：

努力的工作賺錢，並累積足夠的資金後好好善用金錢投資的複利效應，為自己賺更多的被動收入。 努力的增加競爭力，為自己提升自己的時間價值：讓自己的時薪由現在的價值往上提高。 努力地學會理財，確保每一個月都能存下一定程度的資金，讓自己趕快脫離窮忙的惡性循環。

快速重點回顧：「價值量化思維」 認識時間的價值。在遇到很多涉及金錢理性分析的問題時，可以透過「價值量化思維」的方式協助判斷。 努力增加自己的時間價值。除了工作之外，還需要學習與掌握可以增加更多增加自己被動收入的方式，讓自己的時間價值持續提高。 學習如何避免窮忙。需要學習理財，善用自己每個月的資金分配，並設定目標，讓資金分配更有效率。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航