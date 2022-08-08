護理師和老師這對「商業門外漢」創業，如何打造出價值2.5億美金的爆米花品牌？

文：Crystal（創新拿鐵）

只有精通科技才能創業？ 這對護理師和老師，證明任何背景，都可能創業成功！他們用一萬塊美金創辦的爆米花品牌（台灣的好市多也買得到喔！），16年後以2億5千萬美金被併購。

這是他們的故事。

創新點：街頭，是最殘酷和真實的通路

創業不必雄心大志，最後反而成功

Angie和Dan Bastian這對夫婦，本來跟創業，甚至商業，一點都扯不上關係。Angie是一位護理師，專門照顧精神病患，有28年的資歷。創業前十年，她還在兼職當護理師。Dan則是一位高中老師，教社會和西班牙文。

2001年，Angie 40歲，Dan 33歲，兩個孩子一個三歲一個五歲。

夫婦倆毫無商業經驗，但重視孩子的品格教育。為了教孩子踏實工作的價值，他們花了一萬塊美金，在網路上買了做爆米花的設備。計畫是週末帶孩子一起做一起賣，讓孩子學到工作的價值。如果能賺到外快，就當做孩子上大學的基金。

於是一家四口在自家車庫，用新買的設備、祖傳食譜，和簡單的原料，開始做爆米花。還取了個最家常的名字：「Angie的爆米花」。

從街頭開始，慢慢佈建通路

一開始，他們只是在超市的門外賣。用於用料簡單、實在、自然，顧客吃後喜歡。不久後就常大排長龍，引起超市的興趣。慢慢邀他們「登堂入室」。他們甚至跟一家超市租場地，在現場「即爆即賣」，口味更好。

他們進一步申請了攤販執照，到各種人潮聚集的活動現場賣，大學校園、園遊會、少棒賽事等，就這樣賣了一年。

在少棒賽事的經驗，讓他們突發奇想，把爆米花送給當地最有名的運動組織：美式足球的「明尼蘇達維京人（Minnesota Vikings）」隊。剛好維京人隊即將舉辦訓練營，於是他們做了120包，免費送到訓練營。

這一招「達陣」了。

隔天，維京人隊的行銷部門問他們願不願意成為維京人隊「官方爆米花」。當時天真的他們，還以爲維京人隊要跟他們「買」爆米花。事實上，維京人隊是要「賣」這個權利給他們。

他們湊出另一筆錢，付了權利金。後來發現這錢花得值得。當時沒沒無名的「Angie的爆米花」，站在巨人維京人隊的肩上，被大眾看到了。

知名的連鎖超市，如Target和Trader Joe’s陸續邀約，他們從一個明尼蘇達州的地方品牌，打入全美。

打進大通路是兩面刃。公司還小的他們，收到好市多的大單，根本沒把握能做得出來。Dan說：「我先答應再說。我知道這樣的機會錯過就不會再來。」

2003年，創業兩年後，Dan辭去了教職，全職創業。2005開始，公司快速起飛。2008到2009年間，大型連鎖通路陸續找上「Angie的爆米花」。

引進資金和專業，擴展事業規模

到了2011年（創業十年後），公司營收已達1100萬美金。Angie辭去護理師工作，全職投入。當時雖然公司賺錢，但他們體會到自己是「小孩穿大衣」。如果要持續成長，必須有更多的資金和專業。

於是他們開始接觸專業投資人。波士頓的Sherbrooke Capital入股，並幫他們建立起銷售團隊和行銷策略，讓他們的營收從2011年的1100萬美金，飆升到2014年的7800萬美金，整整609%的成長！他們看到了專業的力量。

接下來舊金山的TPG Growth投資他們，幫他們打造品牌和精進業務團隊。Angie和Dan看到，這些外界人士帶來的不只是資金，更是把事業最大的know-how。

他們也帶來了最後「出場」的機會。透過TPG Growth的牽線，2017年，食品大廠Conagra Foods，以據傳2億5千萬美金，買下Angie和Dan在車庫裡兼職做的「小生意」。

16年，把一萬美元的資金做成2億5千萬的價值。這對護理師和老師，不亞於矽谷任何一個創業明星。

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參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航