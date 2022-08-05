斯里蘭卡破產後，南亞各國也深陷債務困境緊急向IMF求救，專家憂心亞洲金融風暴再起
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IMF估計目前有38個發展中國家面臨債務問題威脅，其中南亞問題引起市場關注。分析師新興市場經濟學家William Jackson強調：「疫情帶來的財政成本、戰爭和美國升息，都給不少新興市場帶來了嚴重的財政壓力⋯⋯目前首當其衝的是那些較小的國家。」
通膨、戰爭還有美國大幅升息，已經對新興經濟體造成嚴峻的打擊，而位於南亞的各國正陷入掙扎之中，在繼斯里蘭卡（Sri Lanka）破產後，巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）、孟加拉（Bengal）也緊急向貨幣基金（IMF）尋求優先貸款等協助，頗有1997年爆發的亞洲金融危機的氛圍。
斯里蘭卡破產，會引爆第二次亞洲金融風暴嗎？
一般而言，通貨膨脹的影響是緩慢且巨大的。2008年金融海嘯印度為了緩解當時高漲的通膨，暫停一些商品的期貨交易。它們判定期貨市場是造成食品價格上升的主因，而面臨選舉的政府正希望以最快的速度淡化通膨，又在出爐一系列扭曲市場的行為，最終導致新德里的馬鈴薯、番茄和青椒等蔬菜的價格平均漲幅在20%以上。
而本次的通膨相較於2008年來得更快，但是發展中國家並未在過去的經驗中學到教訓，反而再一次使經濟崩潰。今（2022）年7月18日，斯里蘭卡宣布破產，其實早在疫情前南亞許多國家已有財政問題，此後疫情爆發，觀光旅遊中斷收入銳減，進一步惡化財政，致使國家無力面對大宗商品價格的飆升，燃料、食品和藥物陷入短缺。
目前有38個國家面臨債務問題
凱投宏觀（Capital Economics）的分析師新興市場經濟學家William Jackson告訴《華爾街日報》：「疫情帶來的財政成本、戰爭和美國升息，都給不少新興市場帶來了嚴重的財政壓力⋯⋯這些較大發展中國家的債務不樂觀⋯⋯但目前首當其衝的是那些較小的國家。」IMF估計目前有38個發展中國家面臨債務問題威脅。
《彭博社》報導引述非營利組織Karandaaz Pakistan風險長何比汗（Ammar Habib Khan）認為，亞洲金融風暴恐再度引爆。他強調，南亞國家在過去10年內，受惠低價美元債、資金消費和浮華建設，這一背景和1997年的東南亞有同樣的氛圍。
不過，對照亞洲金融危機「略有不同」。
亞洲金融危機是在多年經濟迅猛的背景下發生的，當時90年代大量外資流入，是經濟成功發展的一大特徵。在歐洲和日本經濟成長趨於疲弱的前提下，新興市場成為投資人趨之若鶩的標的，在極盛期泰國淨私人資本流入達國內生產總額（GDP）的13%、馬來西亞則是17%。
亞洲金融風暴是泡沫化，現在南亞是債務問題
元大產業分析師David告訴我們，當時大量游移的資金在亞洲新興市場大量購買股票、房地產，產生經濟過熱的情況。另據IMF資料顯示，當時「投資水平」過高促使股、房泡沫化，而房地產卻又無法轉成可出口商品，進而累積外匯存底，導致國家資金陷入週轉困境。
他強調，還有固定匯率維持時間過長，削弱了亞洲國家的出口競爭力，最終導致借款風險拉升，金融部門亦承受更高外匯風險，在經濟放緩時終致破產發生率居高不下，引爆亞洲金融風暴。
連續倒下的國家中，首要受害的就是泰國。風暴來臨前幾年，泰銖即遇到下跌壓力，泰國政府進場干預，扶持外匯市場，並且調高利率減少資金外流，然而此些措施是「螳臂擋車」。
此後，全球景氣急轉直下，本來一片看好的電子產業發生需求逆轉，於是泰國政府在種種考量下，被迫放棄固定匯率，引爆連續貶值，而當時泰國拿出所有儲備捍衛泰銖，仍不敵市場信心潰堤（最終貶達30%），金融效應蔓延至菲律賓、馬來西亞、印尼等。
有鑑於此，David說本次的南亞危機多和債務、疫情衍生的問題有關，並非是由大量投資所引爆的泡沫化現象，因此90年代的劇本不太會重演。目前針對南亞各國的動盪，IMF強調已經介入，不過當地民眾的不滿情緒越演越烈，在短期內恐無法使社會回歸安定。
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核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
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