2022/08/05,
經濟

斯里蘭卡破產後，南亞各國也深陷債務困境緊急向IMF求救，專家憂心亞洲金融風暴再起

斯里蘭卡破產後，南亞各國也深陷債務困境緊急向IMF求救，專家憂心亞洲金融風暴再起
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我們想讓你知道的是

IMF估計目前有38個發展中國家面臨債務問題威脅，其中南亞問題引起市場關注。分析師新興市場經濟學家William Jackson強調：「疫情帶來的財政成本、戰爭和美國升息，都給不少新興市場帶來了嚴重的財政壓力⋯⋯目前首當其衝的是那些較小的國家。」

通膨、戰爭還有美國大幅升息，已經對新興經濟體造成嚴峻的打擊，而位於南亞的各國正陷入掙扎之中，在繼斯里蘭卡（Sri Lanka）破產後，巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）、孟加拉（Bengal）也緊急向貨幣基金（IMF）尋求優先貸款等協助，頗有1997年爆發的亞洲金融危機的氛圍。

斯里蘭卡破產，會引爆第二次亞洲金融風暴嗎？

一般而言，通貨膨脹的影響是緩慢且巨大的。2008年金融海嘯印度為了緩解當時高漲的通膨，暫停一些商品的期貨交易。它們判定期貨市場是造成食品價格上升的主因，而面臨選舉的政府正希望以最快的速度淡化通膨，又在出爐一系列扭曲市場的行為，最終導致新德里的馬鈴薯、番茄和青椒等蔬菜的價格平均漲幅在20%以上。

而本次的通膨相較於2008年來得更快，但是發展中國家並未在過去的經驗中學到教訓，反而再一次使經濟崩潰。今（2022）年7月18日，斯里蘭卡宣布破產，其實早在疫情前南亞許多國家已有財政問題，此後疫情爆發，觀光旅遊中斷收入銳減，進一步惡化財政，致使國家無力面對大宗商品價格的飆升，燃料、食品和藥物陷入短缺。

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斯里蘭卡的汽車人力車司機在可倫坡的一個加油站附近排隊購買汽油。

目前有38個國家面臨債務問題

凱投宏觀（Capital Economics）的分析師新興市場經濟學家William Jackson告訴《華爾街日報》：「疫情帶來的財政成本、戰爭和美國升息，都給不少新興市場帶來了嚴重的財政壓力⋯⋯這些較大發展中國家的債務不樂觀⋯⋯但目前首當其衝的是那些較小的國家。」IMF估計目前有38個發展中國家面臨債務問題威脅。

《彭博社》報導引述非營利組織Karandaaz Pakistan風險長何比汗（Ammar Habib Khan）認為，亞洲金融風暴恐再度引爆。他強調，南亞國家在過去10年內，受惠低價美元債、資金消費和浮華建設，這一背景和1997年的東南亞有同樣的氛圍。

不過，對照亞洲金融危機「略有不同」。

亞洲金融危機是在多年經濟迅猛的背景下發生的，當時90年代大量外資流入，是經濟成功發展的一大特徵。在歐洲和日本經濟成長趨於疲弱的前提下，新興市場成為投資人趨之若鶩的標的，在極盛期泰國淨私人資本流入達國內生產總額（GDP）的13%、馬來西亞則是17%。

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Photo Credit：AP/達志影像

1998年印尼發生激烈的排華衝突，起因為因亞洲金融風暴影響下，印尼當地族群對於華人、在地人嚴重的貧富不均，以及正方對金融風暴的衝擊下對經濟局勢的不作為而起，甚至有部分證據認為這起排華衝突是由印尼軍方所煽動。圖為當時衝突後路邊被焚毀的車輛。

亞洲金融風暴是泡沫化，現在南亞是債務問題

元大產業分析師David告訴我們，當時大量游移的資金在亞洲新興市場大量購買股票、房地產，產生經濟過熱的情況。另據IMF資料顯示，當時「投資水平」過高促使股、房泡沫化，而房地產卻又無法轉成可出口商品，進而累積外匯存底，導致國家資金陷入週轉困境。

他強調，還有固定匯率維持時間過長，削弱了亞洲國家的出口競爭力，最終導致借款風險拉升，金融部門亦承受更高外匯風險，在經濟放緩時終致破產發生率居高不下，引爆亞洲金融風暴。

連續倒下的國家中，首要受害的就是泰國。風暴來臨前幾年，泰銖即遇到下跌壓力，泰國政府進場干預，扶持外匯市場，並且調高利率減少資金外流，然而此些措施是「螳臂擋車」。

此後，全球景氣急轉直下，本來一片看好的電子產業發生需求逆轉，於是泰國政府在種種考量下，被迫放棄固定匯率，引爆連續貶值，而當時泰國拿出所有儲備捍衛泰銖，仍不敵市場信心潰堤（最終貶達30%），金融效應蔓延至菲律賓、馬來西亞、印尼等。

有鑑於此，David說本次的南亞危機多和債務、疫情衍生的問題有關，並非是由大量投資所引爆的泡沫化現象，因此90年代的劇本不太會重演。目前針對南亞各國的動盪，IMF強調已經介入，不過當地民眾的不滿情緒越演越烈，在短期內恐無法使社會回歸安定。

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核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

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Photo Credit：台灣世界展望會

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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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