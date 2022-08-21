【專訪】《資訊判讀力》作者：我們吃晚餐還會查食記、看評價，面對公民議題難道不該更謹慎嗎？
我們想讓你知道的是
IORG的目標，包括改變台灣討論事情的態度，「言論內容必須能被一再驗證，不是說了什麼都不用負責，而我們在傳遞訊息時，也需要多一點摩擦力，不要毫不思考轉傳出去。」
文：愛麗絲
「經常有人問我們是不是民進黨的走狗啊，」台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人王希略顯無奈，曾幾次碰上預設立場、意識形態的人質疑，幸好因IORG總公開研究方法、讓資料說話，有憑有據的事實基礎，對方即便戴上有色濾鏡仍無法推翻。
事實上，IORG成立的一部份目的，正是不希望台灣社會因資訊操弄，影響政治選擇，讓我們走向不可逆的改變。 「大概是有點天真又務實的吧？天真覺得我們做點什麼會有幫助，又務實地看到問題、想解決問題，」王希是教育背景出身，約八、九年前「誤入歧途」接觸公民領域，除了轉譯公民議題之外，更希望促成台灣社會良性的公共討論。
以資訊判讀防禦資訊操弄
2019年，IORG獲國際非政府組織「戰爭與和平報導研究所」（Institute for War and Peace Reporting，簡稱 IWPR）資訊透明獎助計畫補助創始研究經費。當時，「中國資訊戰」議題在社會上吵得沸沸揚揚，「我們想知道是不是真的，想要有憑有據，不只是靠隨便一句『我猜』、『我覺得』，也想探討資訊操弄對台灣公共討論的影響。」
成立之初，IORG以研究中國對台資訊作戰為初衷，但幾年下來，他們意識到問題絕不僅限於此，整體公民社會的資訊環境都是需認真維護、嚴肅看待的，「畢竟公民在充分知情、討論下做出選擇，才符合我們對民主決策的期待。」
IORG成員背景多元，涵括政治學、國際關係、資料分析、程式撰寫、藝術設計等，執行秘書暨研究員李可心身兼美國台灣觀測站成員，擅長國際關係、台美關係，在IORG裡，他們貢獻所學，自針對特定現象與議題深入研究、發布報告書、舉辦工作坊對談，到如今出版《資訊判讀力》中，IORG提出「資訊判讀」防禦「資訊操弄」。
王希指出，過往的「媒體識讀」早已不適用現下環境，「現在我們很難定義誰是媒體，資訊判讀能涵括的領域更為廣泛。」而假新聞、假訊息僅是資訊操弄的一部分，「我們也不用資訊戰、認知戰等幾乎已被濫用如髒話的字眼，那會讓大家想像太狹隘，好像資訊操弄只會在對立狀態發生。」事實上，資訊操弄層出不窮，IORG期待透過此書，提升台灣公民正確判讀資訊的腦袋自主力。
「我們真的是很不計成本在做每一件事。」
過往IORG研究資訊操弄時，一是透過人工觀察到特定議題，經系統爬梳、分析資料；一則全然由資料科學出發，研究特定時間內的傳播行為。每篇報告產出，總字斟句酌，一如《資訊判讀力》撰寫過程——「所有內容經全部成員批判一輪、體無完膚啊，」兩人笑稱成書背後是不斷砍掉重練的血淚，如此謹慎，正因他們深知自己正在產出與傳播資訊，「我們希望自己在資訊產出、傳播的過程中，都能用嚴謹態度要求自己。」IORG對外所有公開資訊，都經全數成員達成共識、說服彼此，「現在很多人的資訊產出都太容易了，我們必須有憑有據，也讓讀者有自己思考的可能。」
始終堅持用這樣高強度的方式監督自己，王希坦言，是一路走來最令他們筋疲力盡的困難，「畢竟是人都會累嘛。」但他們從不肯放過自己，2021年為研究美軍撤離阿富汗相關議題，徹夜瀏覽、人工標記符合篩選條件總數高達三千多則的貼文，儘管最終在公開報告裡受限篇幅，僅濃縮成一行字，他們仍堅持需完善研究裡的每一個細節。「我們可能就是需要很機車的人吧。」王希開玩笑似地說，所有成員皆以最高標準檢視產出內容與過程，正因如此，每字每句他們都能有憑有據。
除了費心研究，IORG也曾花一整天舟車勞頓，只為造訪偏鄉舉辦工作坊，「我們真的是很不計成本在做每一件事，或許我們只見到二十個阿公阿嬤，但有時只有面對面，才能有效溝通。」IORG工作坊形式、地點相當多元，從國小到大學，從社區長者共餐組織到主婦聚會，甚至曾在Livehouse一面聽獨立樂團演唱會，一面與主唱、觀眾對話，探討資訊操弄，「不同群體會關心不同的事情，我們要做的就是從身邊小事建立意識。」
這回出書，也讓IORG重新梳理過往幾年的努力，「從點到面，讓我們更確信自己在做的事。」李可心説，過往群眾互動所得到的反饋、許多人在工作坊提及的問題都被收入書中，成為形塑《資訊判讀力》的一部份。在書裡，IORG則企圖建立一套資訊判讀的SOP，讓這件事情能更簡單地落實於日常生活中——當面對訊息時，試著拆解當中何為「事實」、何為經推論產生的「觀點」，查證資訊來源與事實內容，並檢驗推論過程是否合理，藉此評量一則訊息的可信度。
此外，IORG更邀集許多公民組織加入書寫，「我們希望這本書不只highlight IORG，而是讓更多人加入、看到問題，也希望可以把資訊判讀的實用方法推廣到教育界，進一步推動公共討論。」
吃頓晚餐都態度嚴謹，面對公民議題難道不該更謹慎嗎？
談及公共討論，王希不免對許多人對待公民議題的態度略顯無奈，「許多人要吃頓晚餐、去旅行，都還會查食記、研究評價的可信度，但面對會影響到我們生活甚至往後五年、十年的公民議題，怎麼會隨便看名嘴講幾句話就相信了呢？這不是很諷刺嗎？」IORG的目標，包括改變台灣討論事情的態度，「言論內容必須能被一再驗證，不是說了什麼都不用負責，而我們在傳遞訊息時，也需要多一點摩擦力，不要毫不思考轉傳出去。」
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產學鳴笛出題，5G人才解題，共創時代讓新世代順利啟航
我們想讓你知道的是
5G帶來的低延遲、高頻寬與多連結等特性，在產業上也創造出更多場景應用。但在打造場景背後，存在著不少需要被突破的技術與人才需求，此時，產學合作就成了重要關鍵，由產業出題，讓學生們得以在求學時期就先學以致用，才能快速掌握5G未來的致勝關鍵。
隨著基礎建設的逐步完備，5G頓時成了推動各式產業向前躍進的大浪，即便各式場景都將因5G而進入下一章，但也考驗著當前掌舵手從技術到場域整合的實力，這艘船應該怎麼順著5G浪潮航行，更凸顯產業對「有能力駕馭5G場景應用」人才的渴求。
對此，經濟部工業局也超前部署，為解決未來5G產業人才缺口，推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，藉由企業對市場敏銳的嗅覺進行出題，攜手學子的創新與創意，以產學合作的方式讓人才有機會搶先跨入實戰場域，不只是學以致用，更能為研究計畫或職涯規劃帶入全新觀點。
今年，有不少加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的實驗室與學生，透過計畫豐富的資源，在各自研究的領域上有了全新體驗。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」經過密集聯繫了解後，找出三所各有特色的學校教授，作為本次訪談對象，其中包括：推動跨域人才的國立臺灣科技大學主任秘書暨電子工程系呂政修教授和科技管理所黃振皓助理教授；國立成功大學工程科學系綠能元件實驗室張御琦教授；以及專攻天線應用領域的國立高雄科技大學電訊工程系所天線及微波工程實驗室陸瑞漢教授。
從推薦學生加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」後，教授們觀察到學生有什麼樣的改變？以及如何以傳道授業解惑的角度帶領同學成長？以下是本次《關鍵評論網》直擊各實驗室教授們對於5G全新世代的見解，也帶大家了解產官學如何方向一致的航行在5G大浪上，發現市場與需求的新契機。
鼓勵學生參與計畫，發揮創意接招產業出題挑戰
Q1：您對於經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的看法及觀察為何？
國立臺灣科技大學（以下簡稱臺科大）呂政修教授：這就像「試婚」過程。產業始終在面臨人才荒，若能藉由產學合作會是個好的開始，透過企業出題，尋求學界支援，讓業界培養未來所需人才，同時學生也能在步入職場前了解市場上正面對的挑戰及自我欠缺的技能，加速未來5G產業的落地應用，特別是也有機會培育出跨域人才，讓5G發展更加多元。
國立成功大學（以下簡稱成大）張御琦教授：我認為這是一個很棒的計畫。我們的學生在台郡科技股份有限公司業師的帶領下，發揮自己課堂所學，捲起袖子動手解決產業提出的挑戰，對技術落地、成本考量以及跨部門溝通都有大幅度進步，這是課本無法提供的寶貴經驗，並且產學合作的計畫中，讓學生能更快了解他們的所學究竟在解決未來5G產業的哪些問題，相當有意義。
國立高雄科技大學（以下簡稱高科大）陸瑞漢教授：就我觀察，這樣的計畫能發揮兩個不同價值，其一是率先掌握產業需要的技術研發、其二則是培育產業人才庫。我一直很鼓勵學生在能力可及下多參與這樣的計畫，目的是希望藉由產業合作過程中，減少產學之間的落差，特別是5G產業發展日新月異，需要更有韌性的學習態度才能因應未來各種挑戰。
Q2：「5G+產業新星揚帆啟航計畫」對未來產業將帶來哪些潛在的影響？
臺科大呂政修教授：5G產業的應用已不再是單一領域，需要集結跨域人才一同找出解方。當獵戶科技股份有限公司願意任用非本科系的研習生時，我想就已成功一半。因為產業需要整合有技術、創意與場域應用等各式人才，透過計畫讓學生能學到跨域知識，同時創造彼此的溝通機會，對未來推動5G產業發展將能激盪出更有創意的火花。
成大張御琦教授：產學合作是串起業界跟學界的橋樑。學生目前所面臨到的產業題目，多半都還是跟製程有關，但當全球都在倡議淨零碳排的此刻，實驗室所賦予他們的能力或許在不久的將來有機會導入到產業中，可以說在計畫的推動下，開始讓學生學習多元思考，從不同角度看問題，就能為產業未來的發展注入一股創意活水，創造產業與學界互利、共創價值的生態。
高科大陸瑞漢教授：我們所投入的產業比較專一，就是以天線技術為本位，相比其他應用領域可能需要的跨域人才，這塊所追求的反而是，在本職學能上的實際場域該如何落地應用。因此，在計畫的推動下，我相信能讓學生們更早了解在整個5G產業鏈中，筆電、移動裝置、電動車等不同應用上，天線的設計該如何發揮最佳效益，以求為產業未來發展取得最佳利基點。
企業靠計畫超前部署，培育5G場域人才應戰
Q3：您認為「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的產學合作能如何紓解求才若渴的現象？
臺科大呂政修教授：我們希望能「以戰養才」，而這項計畫相比單點式的競賽而言，更具全面性及前瞻性。透過企業出題讓學生能將實驗室及課堂所學與實務結合，在了解產業問題之前也能洞察自己本職學能的不足，進而誘發學生主動求知的慾望，想必對未來5G產業的人才培育上將有長足的助益。
成大張御琦教授：我們有不少博士生加入這項計畫。過去社會整體氛圍一直對博士生有偏見、認為他們多以學術研究為主要任務，在實務經驗上相對缺乏，但我認為博士生的技術養成是條漫漫長路，同時也為培育未來人才帶來機會：產業能善用博士生的獨立思考和解決問題的能力訓練他們在本職學能上的深化，同時在實驗室研究計畫的時間管理上，也能發揮統御能力，例如掌握好碩士班學弟妹的研究進度，為未來成為管理職做準備，透過計畫是博士生領導力培養的最佳練兵場。
高科大陸瑞漢教授：我們已經與川升股份有限公司簽訂MOU，可以見得產業相當積極希望透過產學合作育才、留才。我也告訴實驗室的學生們，市場上不只有一個護國神山，其實還有許多領域值得去關注，並發揮解決問題的能力，所以我不認為市場上真的存在人才荒，反倒是企業應挹注資源與學界合作，儘早培育產業需要的人才技能；而學生也該透過這樣的訓練，找出自己的興趣，提早對未來職涯作出規劃，深度挖掘自己的潛能。
Ｑ4：您如何看待「5G+產業新星揚帆啟航計畫」中，教授與學生其角色扮演的重要性？
臺科大黃振皓教授：學生比我們都還要積極爭取這項計畫的實習機會。對我們來說，學生在其中得到的不只是與業界溝通的能力，也能將經驗帶入研究計畫，並傳承給學弟妹為學習帶來更正向的影響；而作為教授，則是盡量讓學生自由發揮，確保學生在加入計畫後能獲得有系統的訓練，而這項計畫也確實為學生規劃了非常紮實的內容，這也是為什麼我會支持學生持續參與。
成大張御琦教授：技職體系的學生有比較多銜接產業的技能，我認為高教體系的教授應該要站在「鼓勵」的角度出發，讓學生能多參與這類讓學生可近距離接觸產業的計畫，提早培養跨域的技能與接觸相關環境，唯有教授願意放手讓學生嘗試，學生才會在求學過程中找出自己的興趣並學以致用，5G產業的多元性也才能遍地開花。
高科大陸瑞漢教授：身為教授非常贊成學生投入產學合作，但我認為參與計畫不應因噎廢食，反而要懂得學習時間分配，實驗室的計畫、論文的研究及實習的案子，都能帶來不同的學習與腦力激盪，不只是本職學能更是職場態度的磨練，每個角色對學生都充滿挑戰，能為實驗室裡注入活力，學生更應該要感激政府這類的人才培育計畫帶來的學習機會。
計畫持續進行，助5G產業揚帆升級
面對學生加入這項「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，教授們不約而同地認為從個人到實驗室，學生們都像是脫胎換骨般帶來了全新活力，對於知識的渴求也比過往更加積極，並且讓學弟妹們看見參與計畫帶來的前後改變。正因5G列車已經開始啟動，臺灣作為全球產業鏈中的要角，接棒人才更應持續強化技術量能保有即戰力、並更接地氣，而透過未見歇止的計畫推動，在這個趨勢浪潮上縱使產業發展仍充滿挑戰，但能攜手產官學各方力量，在不同場域中持續磨刀練兵，依舊能為下個新世代在5G產業裡找到自己發揮的舞台與新天地。
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