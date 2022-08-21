【專訪】《資訊判讀力》作者：我們吃晚餐還會查食記、看評價，面對公民議題難道不該更謹慎嗎？

文：愛麗絲

「經常有人問我們是不是民進黨的走狗啊，」台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人王希略顯無奈，曾幾次碰上預設立場、意識形態的人質疑，幸好因IORG總公開研究方法、讓資料說話，有憑有據的事實基礎，對方即便戴上有色濾鏡仍無法推翻。

事實上，IORG成立的一部份目的，正是不希望台灣社會因資訊操弄，影響政治選擇，讓我們走向不可逆的改變。 「大概是有點天真又務實的吧？天真覺得我們做點什麼會有幫助，又務實地看到問題、想解決問題，」王希是教育背景出身，約八、九年前「誤入歧途」接觸公民領域，除了轉譯公民議題之外，更希望促成台灣社會良性的公共討論。

以資訊判讀防禦資訊操弄

2019年，IORG獲國際非政府組織「戰爭與和平報導研究所」（Institute for War and Peace Reporting，簡稱 IWPR）資訊透明獎助計畫補助創始研究經費。當時，「中國資訊戰」議題在社會上吵得沸沸揚揚，「我們想知道是不是真的，想要有憑有據，不只是靠隨便一句『我猜』、『我覺得』，也想探討資訊操弄對台灣公共討論的影響。」

成立之初，IORG以研究中國對台資訊作戰為初衷，但幾年下來，他們意識到問題絕不僅限於此，整體公民社會的資訊環境都是需認真維護、嚴肅看待的，「畢竟公民在充分知情、討論下做出選擇，才符合我們對民主決策的期待。」

IORG成員背景多元，涵括政治學、國際關係、資料分析、程式撰寫、藝術設計等，執行秘書暨研究員李可心身兼美國台灣觀測站成員，擅長國際關係、台美關係，在IORG裡，他們貢獻所學，自針對特定現象與議題深入研究、發布報告書、舉辦工作坊對談，到如今出版《資訊判讀力》中，IORG提出「資訊判讀」防禦「資訊操弄」。

王希指出，過往的「媒體識讀」早已不適用現下環境，「現在我們很難定義誰是媒體，資訊判讀能涵括的領域更為廣泛。」而假新聞、假訊息僅是資訊操弄的一部分，「我們也不用資訊戰、認知戰等幾乎已被濫用如髒話的字眼，那會讓大家想像太狹隘，好像資訊操弄只會在對立狀態發生。」事實上，資訊操弄層出不窮，IORG期待透過此書，提升台灣公民正確判讀資訊的腦袋自主力。

「我們真的是很不計成本在做每一件事。」

過往IORG研究資訊操弄時，一是透過人工觀察到特定議題，經系統爬梳、分析資料；一則全然由資料科學出發，研究特定時間內的傳播行為。每篇報告產出，總字斟句酌，一如《資訊判讀力》撰寫過程——「所有內容經全部成員批判一輪、體無完膚啊，」兩人笑稱成書背後是不斷砍掉重練的血淚，如此謹慎，正因他們深知自己正在產出與傳播資訊，「我們希望自己在資訊產出、傳播的過程中，都能用嚴謹態度要求自己。」IORG對外所有公開資訊，都經全數成員達成共識、說服彼此，「現在很多人的資訊產出都太容易了，我們必須有憑有據，也讓讀者有自己思考的可能。」

始終堅持用這樣高強度的方式監督自己，王希坦言，是一路走來最令他們筋疲力盡的困難，「畢竟是人都會累嘛。」但他們從不肯放過自己，2021年為研究美軍撤離阿富汗相關議題，徹夜瀏覽、人工標記符合篩選條件總數高達三千多則的貼文，儘管最終在公開報告裡受限篇幅，僅濃縮成一行字，他們仍堅持需完善研究裡的每一個細節。「我們可能就是需要很機車的人吧。」王希開玩笑似地說，所有成員皆以最高標準檢視產出內容與過程，正因如此，每字每句他們都能有憑有據。

除了費心研究，IORG也曾花一整天舟車勞頓，只為造訪偏鄉舉辦工作坊，「我們真的是很不計成本在做每一件事，或許我們只見到二十個阿公阿嬤，但有時只有面對面，才能有效溝通。」IORG工作坊形式、地點相當多元，從國小到大學，從社區長者共餐組織到主婦聚會，甚至曾在Livehouse一面聽獨立樂團演唱會，一面與主唱、觀眾對話，探討資訊操弄，「不同群體會關心不同的事情，我們要做的就是從身邊小事建立意識。」

這回出書，也讓IORG重新梳理過往幾年的努力，「從點到面，讓我們更確信自己在做的事。」李可心説，過往群眾互動所得到的反饋、許多人在工作坊提及的問題都被收入書中，成為形塑《資訊判讀力》的一部份。在書裡，IORG則企圖建立一套資訊判讀的SOP，讓這件事情能更簡單地落實於日常生活中——當面對訊息時，試著拆解當中何為「事實」、何為經推論產生的「觀點」，查證資訊來源與事實內容，並檢驗推論過程是否合理，藉此評量一則訊息的可信度。

此外，IORG更邀集許多公民組織加入書寫，「我們希望這本書不只highlight IORG，而是讓更多人加入、看到問題，也希望可以把資訊判讀的實用方法推廣到教育界，進一步推動公共討論。」

吃頓晚餐都態度嚴謹，面對公民議題難道不該更謹慎嗎？

談及公共討論，王希不免對許多人對待公民議題的態度略顯無奈，「許多人要吃頓晚餐、去旅行，都還會查食記、研究評價的可信度，但面對會影響到我們生活甚至往後五年、十年的公民議題，怎麼會隨便看名嘴講幾句話就相信了呢？這不是很諷刺嗎？」IORG的目標，包括改變台灣討論事情的態度，「言論內容必須能被一再驗證，不是說了什麼都不用負責，而我們在傳遞訊息時，也需要多一點摩擦力，不要毫不思考轉傳出去。」