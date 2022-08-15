朱家安：為什麼我說「新自由主義」不是自由主義？
我們想讓你知道的是
弗里登的分析讓我豁然開朗，了解了自己和新自由主義之間的重要區分：若你崇尚人類個體的自由、發展與昌盛，認為這比自由市場的維持更重要，你的價值排序會更接近自由主義，而不是新自由主義。
文：朱家安
大概十年前開始，我逐漸相信自己是個自由主義者（liberal），舉例幾個跡象：
- 除非妨礙他人，否則我支持個體的權利。例如，我反對國高中因為學生不穿制服或「髮型怪異」而處罰他們。
- 除非會造成不公平的傷害，否則我支持交易的自由。例如考慮到大麻對身體的傷害甚至不如菸酒，我支持大麻的栽種和交易合法化。
- 我相信社會應該協助人活出自我。例如，我支持多元開放的國民教育，也支持國家提供低廉的高等教育。
- 我認為社會應該幫助困難的人，提供安全網和社會福利讓大家勇於嘗試新計畫。
- 我認為社會應該承認多元價值並保留足夠空間。例如，我支持同性婚姻，並且反對基於來自宗教的理由（例如某個神認為一夫一妻才合理）去改變政策和法律。我也支持各種反歧視政策。
身為自由主義者，我和許多人意見不同。例如反對同性婚姻的護家盟保守派、支持必修四書的大中國保守派，以及反對社會福利和反歧視政策的新自由主義者。然而，我發現我很容易說明自己跟保守派的差別，但很難說明自己跟新自由主義者的差別。
若你崇尚自由，就應該當個新自由主義者⋯⋯是嗎？
宗教保守派認為社會應該為了他們心裡的特定美好人生觀服務，護家盟認為他們對婚姻的理解是唯一正確的理解，因此同性組合不能成婚；大中國主義者認為若你的出生地點距離華夏夠近，你就得讀點聖賢書才能活出美好人生，因此將大把的文言文塞進國民教育和升學考試裡。這些點子光是浮上心頭都略嫌自大，我們自由主義者不喜歡。
新自由主義者認為政府不該干涉自由市場和人的財產權，因此主張低稅率和低福利，人要靠自己，偷懶沒飯吃。和自由主義相同，新自由主義非常看重個人自由和權利，認為既然勞工有權選擇去哪工作，資方也有權選擇要雇用誰，就算雇用上的選擇看似歧視特定性別或族群，政府也不該干涉，反正在自由市場底下，依著自己喜好去選擇員工的人遲早會被自己投擲的回力鏢擊中（應該啦）。
在我看來，我跟上述保守派的差別相當清楚，沒人會搞錯誰是誰。然而我一直不確定自己跟新自由主義者到底有何區分。新自由主義者主張人的自由很重要，這些我相當同意。當我發現自己不同意新自由主義對於稅收和雇用的看法，我發現自己像個住海邊的保守派，而新自由主義者才是真正捍衛自由的人。
當然，如同道德心理學家海德特（Jonathan Haidt）在《好人總是自以為是》裡提供的啟發，我只要引進「關懷」這個價值，就能說明自己和新自由主義者有什麼區別，但是，我是自由主義者，而不是「自由關懷主義者」，對吧？
弗里登對自由主義的意識形態分析
對於「自由」這個價值的恪守不夠純粹，一直讓我耿耿於懷。直到我讀了政治學家弗里登（Michael Freeden）在《自由主義》裡對兩者的分析。
當我自認為是自由主義者，我關注的是政治哲學，考慮「最優秀的政府長什麼樣子？」這樣的問題。弗里登關注的是意識形態分析，考慮「社會上的人們設想的『最優秀的政府樣貌』有幾種？它們之間有何關連？」
在《自由主義》裡，弗里登以五個層次來說明自由主義現身的樣貌（以下列表以我喜歡的詞彙稍微潤飾，但意思相差不遠）：
- 保護個體：保護個人權利不受他人和政府壓迫
- 建立經濟：維持自由市場，讓人們藉交易得到好處
- 促發昌盛：讓人在不傷害別人的前提下能發揮潛力
- 扶助脆弱：讓人能互相依賴並由國家提供福利，促進自由和昌盛
- 認可多元：承認人可以有多元生活樣式、信仰和目標
如果你回顧本文開頭，我就是照著這五個層次來說明自己的自由主義立場。照弗里登說法，這五個層次是歷史上自由主義常見的重視項目，給定多數時代和地區，我們都可以用這五層分析來理解當時自由主義的倡議內容。
藉由這五層分析，弗里登得以說明歷史上自由主義的各種樣式，不同時代和地區面臨不同問題，自由主義者強調的層次也不同，但都基於同一個基本精神：人類個體的發展和昌盛。不管你支持教育資源、勞資對等、社會福利還是同性婚姻，都是在倡議人類個體要有足夠自由和權力去發展自己想要的美好生活，不受到貧瘠的出身、不良的工作環境、糟糕的創業運氣或極端宗教教條威脅，以致陷入困境、無法翻身。
為何新自由主義不是自由主義
不過，在弗里登看來，新自由主義並不恪守這個基本精神。在《自由主義》一書的末尾，他說明「自由主義」一詞如何在當代受濫用，頭一個案例就是新自由主義：
自由主義最顯著的誤解之一，就是「新自由主義」一詞的引入。在這個案例中，某種意識形態的變異版本披上的競爭對手的外衣，以獲得修辭學上的體面觀感，並進而有意無意地在既有的自由主義版本中攻城掠地。p.172
對弗里登來說，新自由主義在假扮自由主義：名字看起來像，但本質背道而馳。在前述五層分析當中，新自由主義只堅持第二層，並且其堅持的理由是因為他們讓自由市場優先於人類個體。
為了保護自由市場，新自由主義者可以允許「失敗」的人類個體淪落到很差的處境，也可以允許跨國企業操弄人的喜好和生活方式。可以說自由主義意圖守護每個人，但新自由主義以結果來說，是在守護自由交易的資本持有者，資本可以自由選擇要如何運用，人類個體反而無法自由選擇交易條件跟生活方式。
這些不但和前述五層分析」當中的一、三、四、五層衝突，甚至也不吻合第二層「建立經濟」的基本前提：自由主義者是為了人類個體的好處和昌盛而支持自由市場，因此不會願意為了維持自由市場，而去犧牲人。
當然，弗里登做意識形態研究，是為了分類，而不是比較優劣。人類個體比較重要，還是自由市場比較重要，這是有待討論的哲學問題。但弗里登的分析還是讓我豁然開朗，了解了自己和新自由主義之間的重要區分：若你崇尚人類個體的自由、發展與昌盛，認為這比自由市場的維持更重要，你的價值排序會更接近自由主義，而不是新自由主義。
※感謝劉維人給本文初稿的諮詢意見。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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