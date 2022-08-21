《總統文膽魅力表達課》：邏輯（logic）是一種說服對方的魔術（magic），如何成為一個邏輯魔術師呢？

文：江原國（강원국）

有邏輯的說服對方

有時候越想有邏輯的說話，腦袋卻越混亂。很多人都有「要怎麼要表達才能顯得有邏輯呢」、「想到邏輯，感覺就是很複雜又很煩的事情」這樣的偏見。其實邏輯並不困難，邏輯只是一個思維方式，只是想法的形式與法則。說話其實只要說得通就可以了。

換個方式來說，我們只要在說話時，不會聽到「你這樣像話嗎？」、「講一點像話的，好不好？」這樣的回應就好。所以在有邏輯之前，先做到不要沒邏輯就可以了。

缺乏邏輯可以歸類為以下五大問題：

第一，沒有想法。沒主見、觀點或主張不明確，內容就很容易發散。總結來說就是話語中缺乏重點。往往說了很多大家都知道的內容，但是沒有重點，讓聽的人不懂到底在說什麼。

第二，缺乏結構。大多數的人都有自己常用的語言結構，像是過去--現在--未來、或是想法理由佐證、見解反駁二次反駁等。在說話的過程中闡述核心的意思。沒有結構的內容就像是一盤散沙一樣，很有可能會被別人批評「說話不經大腦」。

第三，缺乏因果關係、前後無法連貫。舉例來說：「動物會死亡→人類也是動物→人類終究也會死亡」，三者之間存在著必然性；反之「猴子的屁股是紅色的→紅色的是蘋果→蘋果很好吃→好吃的東西是香蕉」像這樣想到什麼說什麼，就會變成純粹的語尾聯想，非但沒有脈絡，也經不起推敲。

第四，缺乏理由。如果沒有釐清講這件事的背後目的，證明自己主張的話，只會變成突然冒出、莫名其妙的發言。

第五，缺乏證據。只是單純表明理由是不夠的，要提出實質的依據，這些依據可以是事實、實物理論、數據等，做為「引用」的佐證。

另一方面，還有幾種常見的錯誤：

第一，反覆及矛盾。內容像錯綜複雜的毛線球一樣，反覆迴圈、語無倫次。自己說的話前後牴觸、自相矛盾；對方有可能會覺得你「說話沒有條理」。

第二，思維太過跳躍或是有遺漏。像是利用「反正」、「總之」、「不管怎樣」、「簡而言之」之後就跳到下一個話題。可能會讓人覺得說話沒頭沒尾、太過無厘頭。原因及結果、手段及目的之間都有所謂的關聯性，而這當中也包含了說服力。

第三，邏輯謬誤。像是誇大不實的內容、太過急促的判斷、人身攻擊，用批評的方式來正當化自己的各種謬誤。

第四，訴諸情感、缺乏事實。把情感當成理由來支持自己的論點，只有主觀面，缺乏客觀性。

第五，說得太有把握。過度使用像是「一定」、「全部」、「總是」的表達方式，對方也會衡量真實性。根據不適當或是不可靠的內容，理直氣壯的提出不合理的主張。就可能會聽到「沒聽過這麼荒唐的」、「說的是人話還是鬼話」這樣的回應。

說話明確有條理，除了對方容易理解也比較有說服力。「邏輯」（logic）也可以想成是一種「魔術」（magic），一種說服對方的魔術。那麼如何成為一個邏輯魔術師呢？

第一，多寫作。口語的表達可以不經思考，但是寫作沒有辦法。寫作需要安排順序，提出自己的論點。寫作是利用佐證來支持自己論點的過程。不斷練習寫作，自己的邏輯思維能力也可以有所提升。

第二，練習三分鐘演講，甚至是一分鐘、或是兩分鐘也可以。設定好時間，開始試著訓練口條吧！

第三，閱讀的時候，分析文章的結構。作者在寫作之前，都會擬出文章的大致架構，也就是說文章其實是有設計圖的。在閱讀的時候，可以深入探究文章的設計圖，探究這個作者想要表達的概念。

第四，試著在腦海中統整列舉。我總是會提前準備，提前背幾個用得到的單詞。演講或是錄製廣播節目、甚至日常對話，我都會提前準備。所以這本書也一直大量使用到第一、第二、第三像這樣的單詞。因為對話的時候會顯得比較有邏輯條理。

說話有邏輯條理也不是萬能的，有時候透過情感、人情去說服反而更有效果。亞里斯多德曾提出三種說服論證：以德服人（ethos）、以理服人（logos）、以情服人（pathos）。以理服人指的是理性說明；以情服人也就是動之以情；以德服人意味著擁有值得信賴的人格特質。他並且強調這三者中，又以具備值得信賴的人格特質最為重要。

說到底最重要的還是說話者，如果說話者本身就是具有邏輯的佐證，那麼要說服或是獲得同意也是易如反掌。

謹慎使用數據說服對方

盧武鉉總統卸任前夕，演說文中越來越常出現數字。總統很常提出在文章中加入數字的需求，以具體的數值說明狀況，取代「經濟不景氣」、「民生蕭條」這樣虛無飄渺的形容詞。成長率、股市指數、失業率、出口增加百分比等類似這樣的數字，對於當時來說並不是有利的執政方式，甚至有可能被有心人士曲解。

吉尼係數這樣兩極化的數據就是代表性的例子，但是總統仍舊毫不避諱，因為數據本身具有公信力（吉尼係數〔Gini coefficient〕，為判斷所得是否公平分配的指標）。若是只呈現對自己有利的數字，而隱藏所有不利的內容，那就喪失了客觀性。唯有公正透明，才能發揮它的力量。

出處也會影響數據的客觀性，知名人物或是機關團體往往會有較高的信賴度。近年來即使是新聞或是報章媒體出現過的內容，也不能盲目的相信。甚至網路上也有許多錯誤的資料。所以引用數據，不僅要標註出處以外，也要證明數據來源的可信度。