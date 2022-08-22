《被動投資學》：「行為金融學」有助於解釋，為什麼人們容易產生過度自信？

文：理查・菲利（Richard A・ Ferri）

2・ 愛唱反調者

2001年年初，在科技股的美夢泡沫破裂不久之後，普惠公司（Paine Webber）跟蓋洛普民意調查公司，對個別投資人以及他們對股票市場報酬的展望進行了調查。這些人被要求，提供他們對市場12個月的預測，還有對他們自己個人投資帳戶的預測。回答者推測該年的市場報酬為10・3%，並且預估他們個人的報酬將會是11・7%。這些投資人認為，當年度他們將會以高達1・4%平均水準來擊敗市場。

隨後幾年的蓋洛普民意調查，也顯示相同結果。回答調查的人認為，他們將會賺得比市場報酬高1・5%的報酬。我們知道，那是不可能發生的。人們對於他們的投資能力，表現得很不切實際。行為金融學有助於解釋，為什麼人們產生過度自信。

行為金融學

行為金融學是金融分析的一個分支，它使用社會、認知及情緒因子，來了解投資人經濟上的信念與決策。它的開端，起源於1979年丹尼爾・康納曼（DanielKahneman）與阿摩司・特沃斯基（AmosTversky），一篇投資人行為的革命性論文。他們的論文提出一項新理論，稱為展望理論（「展望」在這裡的意思是「碰運氣的事」）。展望理論描述，人們如何根據他們分析潛在的損失與支付的報酬來做出選擇。

展望理論非常複雜，而且超出本書的範圍。不過，傑森・茲威格（JasonZweig）撰寫的《投資進化論》（Your Money & Your Brain），對這一理論和其他行為金融學的理論進行了精采的闡述，並且讓人容易閱讀。想要更深入鑽研這個領域，這本書是很好的起始點。茲威格在書的開篇寫到：「在人們嘗試努力的全部範圍裡，可能沒有什麼事情會像投資那樣，讓那麼多聰明的人感到自己是愚笨的。」

我還想要補充的是：「⋯⋯而且人們永遠也不會承認這一點。」我沒有聲稱自己是行為金融學的專家。本章接下來的內容，簡要描述了在我看來是，主動對被動爭論中的驅動因子的認知問題。這些因子，並沒有任何特定順序。

（1）每個人都是這麼做

「有這麼多人都能擊敗市場，那我何不也嘗試看看？相信要做到應該不會很難。」也就是說，它看起來好像很容易。瀏覽一下任一期流行的財經雜誌，你會得出這樣的印象：比起實際的情況，你覺得有很多人都擊敗市場。這是因為媒體只訪談成功的投資人，而且只有績效成功的基金會廣告，而大多數的輸家，則是靜靜的坐在幕後隱蔽的地方。

希望能夠擊敗市場，它推銷的不只是主動式管理而已，它還促進雜誌、時事通訊、網站訂閱、書籍，以及技術分析交易程式的銷售。在美國連鎖書店巴諾書店（Barnes&Noble）的網站搜尋書名帶有「擊敗市場」的書，會得到68個種推薦結果。如果這些書裡面的方法真的行得通，那究竟為什麼有人願意在書裡或時事通訊當中，洩漏這些無價勝出的祕密？這是不合理的。

〈一位共同基金前記者的告白〉（Confessions of a Former Mutual Funds Reporter），是一篇很吸引人，刊載於1999年《財富雜誌》上的文章。我們不知道作者是誰，不過我們知道的是，該作者曾在大型個人金融雜誌擔任共同基金的記者。開頭段落告訴大家：

共同基金記者過著祕密的投資生活。白天的時候，我們寫的是「現在要買進的六檔基金！」彷彿我們對危險的科技產業很感興趣；我們似乎也對一個星期就會有的報酬，深深感到著迷。不過，到了夜晚，我們投資於理性的指數型基金。

那位匿名的記者承認，他／她對於利用熱門基金的建議誤導讀者，感到有些擔心，不過雜誌的編輯保證，只要是看似合理的建議，就個人金融雜誌而言，建議的結果是否正確，其實無所謂。

（2）為個人利益做不合禮法的事

主動式管理在投資市場中，占主要地位。位居主動式管理背後的公司，每年花費數十億美元的廣告費，以保有這個支配的優勢地位。這些廣告花費，毫無疑問驅動媒體的報導內容。

吉姆・克瑞莫（JimCramer）是能力靈活的避險基金經理人，同時也是流行媒體的知名人物。他為人熟知的是，偶爾會在電視或新聞媒體上發表激昂的浮誇言論。很多時候，他有毒的飛鏢都會射向公司高階主管或是政府的政策；克瑞莫偶爾也會瞄準共同基金產業。不過，他還是得小心從他口中說出的話。以下是克瑞莫在網路上，毫不加以掩飾的評論：

我個人曾多次被該行業的重要廣告商告知，他們不希望有任何關於共同基金的「評論」（貶抑）。在這個行業的領域裡，共同基金付出太多的廣告費用⋯⋯。如果你了解我們媒體在忽視這些很糟糕的績效所承受的壓力，那你就能夠了解，為什麼有這麼多人繼續支持這些基金。他們之所以對這些基金不離不棄，是因為他們認為既聽不到也看不到損失的概念，能讓廣告商滿意。

績效勝出基金的過度曝光，績效失敗基金的被隱藏，製造出績效勝出基金比績效失敗基金來得多的錯覺。基於這些與其他原因，使得一般投資大眾認為，擊敗市場的可能性要比實際情況高出很多。

（3）贏家的詛咒

投資人決策的隨機結果，會對於未來的決定有很重要的影響。如果投資人因為幸運選到股票獲得超額報酬，他們通常會把他們的成功，歸因於運氣以外的事物；這種情況，被稱為「贏家的詛咒」。

輪盤是一種不需要技能、隨機數字的賭場遊戲。輪盤上會有一顆球在轉動，然後隨機停在1到38的不同數字上，這些數字包括0與00。正確猜到數字的人，就是遊戲的贏家，而這並不涉及任何技能。想像有人連續好幾天，因為玩輪盤而贏錢。在某個時間點，他們會開始覺得奇怪，而且開始懷疑自己是否具有某種非凡的洞察力。他們可能會開始相信這些數字中存在模式，而且他們腦中的潛意識也能捕捉到這些模式。他們開始將不存在的個人能力合理化。

很受歡迎的美國電視節目《一擲千金》（Deal or No Deal），為研究人員提供了分析過去行動如何影響未來決定的機會。他們觀察來自三個國家數千位參賽者參與比賽的情況，以及這些參賽者在遊戲中所做出的選擇。