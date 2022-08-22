《被動投資學》：「行為金融學」有助於解釋，為什麼人們容易產生過度自信？
我們想讓你知道的是
知名《富比士》雜誌專欄作家理查・菲利（Richard A. Ferri），從主動式證券經紀人變為提供被動式投資組合策略的公司創辦人。改變路線的他，以經紀商的銷售經驗加上實際歷史的研究數據，指明了主動式投資路線的曲折坎坷，以及被動式投資路線的種種優勢。
文：理查・菲利（Richard A・ Ferri）
2・ 愛唱反調者
2001年年初，在科技股的美夢泡沫破裂不久之後，普惠公司（Paine Webber）跟蓋洛普民意調查公司，對個別投資人以及他們對股票市場報酬的展望進行了調查。這些人被要求，提供他們對市場12個月的預測，還有對他們自己個人投資帳戶的預測。回答者推測該年的市場報酬為10・3%，並且預估他們個人的報酬將會是11・7%。這些投資人認為，當年度他們將會以高達1・4%平均水準來擊敗市場。
隨後幾年的蓋洛普民意調查，也顯示相同結果。回答調查的人認為，他們將會賺得比市場報酬高1・5%的報酬。我們知道，那是不可能發生的。人們對於他們的投資能力，表現得很不切實際。行為金融學有助於解釋，為什麼人們產生過度自信。
行為金融學
行為金融學是金融分析的一個分支，它使用社會、認知及情緒因子，來了解投資人經濟上的信念與決策。它的開端，起源於1979年丹尼爾・康納曼（DanielKahneman）與阿摩司・特沃斯基（AmosTversky），一篇投資人行為的革命性論文。他們的論文提出一項新理論，稱為展望理論（「展望」在這裡的意思是「碰運氣的事」）。展望理論描述，人們如何根據他們分析潛在的損失與支付的報酬來做出選擇。
展望理論非常複雜，而且超出本書的範圍。不過，傑森・茲威格（JasonZweig）撰寫的《投資進化論》（Your Money & Your Brain），對這一理論和其他行為金融學的理論進行了精采的闡述，並且讓人容易閱讀。想要更深入鑽研這個領域，這本書是很好的起始點。茲威格在書的開篇寫到：「在人們嘗試努力的全部範圍裡，可能沒有什麼事情會像投資那樣，讓那麼多聰明的人感到自己是愚笨的。」
我還想要補充的是：「⋯⋯而且人們永遠也不會承認這一點。」我沒有聲稱自己是行為金融學的專家。本章接下來的內容，簡要描述了在我看來是，主動對被動爭論中的驅動因子的認知問題。這些因子，並沒有任何特定順序。
（1）每個人都是這麼做
「有這麼多人都能擊敗市場，那我何不也嘗試看看？相信要做到應該不會很難。」也就是說，它看起來好像很容易。瀏覽一下任一期流行的財經雜誌，你會得出這樣的印象：比起實際的情況，你覺得有很多人都擊敗市場。這是因為媒體只訪談成功的投資人，而且只有績效成功的基金會廣告，而大多數的輸家，則是靜靜的坐在幕後隱蔽的地方。
希望能夠擊敗市場，它推銷的不只是主動式管理而已，它還促進雜誌、時事通訊、網站訂閱、書籍，以及技術分析交易程式的銷售。在美國連鎖書店巴諾書店（Barnes&Noble）的網站搜尋書名帶有「擊敗市場」的書，會得到68個種推薦結果。如果這些書裡面的方法真的行得通，那究竟為什麼有人願意在書裡或時事通訊當中，洩漏這些無價勝出的祕密？這是不合理的。
〈一位共同基金前記者的告白〉（Confessions of a Former Mutual Funds Reporter），是一篇很吸引人，刊載於1999年《財富雜誌》上的文章。我們不知道作者是誰，不過我們知道的是，該作者曾在大型個人金融雜誌擔任共同基金的記者。開頭段落告訴大家：
共同基金記者過著祕密的投資生活。白天的時候，我們寫的是「現在要買進的六檔基金！」彷彿我們對危險的科技產業很感興趣；我們似乎也對一個星期就會有的報酬，深深感到著迷。不過，到了夜晚，我們投資於理性的指數型基金。
那位匿名的記者承認，他／她對於利用熱門基金的建議誤導讀者，感到有些擔心，不過雜誌的編輯保證，只要是看似合理的建議，就個人金融雜誌而言，建議的結果是否正確，其實無所謂。
（2）為個人利益做不合禮法的事
主動式管理在投資市場中，占主要地位。位居主動式管理背後的公司，每年花費數十億美元的廣告費，以保有這個支配的優勢地位。這些廣告花費，毫無疑問驅動媒體的報導內容。
吉姆・克瑞莫（JimCramer）是能力靈活的避險基金經理人，同時也是流行媒體的知名人物。他為人熟知的是，偶爾會在電視或新聞媒體上發表激昂的浮誇言論。很多時候，他有毒的飛鏢都會射向公司高階主管或是政府的政策；克瑞莫偶爾也會瞄準共同基金產業。不過，他還是得小心從他口中說出的話。以下是克瑞莫在網路上，毫不加以掩飾的評論：
我個人曾多次被該行業的重要廣告商告知，他們不希望有任何關於共同基金的「評論」（貶抑）。在這個行業的領域裡，共同基金付出太多的廣告費用⋯⋯。如果你了解我們媒體在忽視這些很糟糕的績效所承受的壓力，那你就能夠了解，為什麼有這麼多人繼續支持這些基金。他們之所以對這些基金不離不棄，是因為他們認為既聽不到也看不到損失的概念，能讓廣告商滿意。
績效勝出基金的過度曝光，績效失敗基金的被隱藏，製造出績效勝出基金比績效失敗基金來得多的錯覺。基於這些與其他原因，使得一般投資大眾認為，擊敗市場的可能性要比實際情況高出很多。
（3）贏家的詛咒
投資人決策的隨機結果，會對於未來的決定有很重要的影響。如果投資人因為幸運選到股票獲得超額報酬，他們通常會把他們的成功，歸因於運氣以外的事物；這種情況，被稱為「贏家的詛咒」。
輪盤是一種不需要技能、隨機數字的賭場遊戲。輪盤上會有一顆球在轉動，然後隨機停在1到38的不同數字上，這些數字包括0與00。正確猜到數字的人，就是遊戲的贏家，而這並不涉及任何技能。想像有人連續好幾天，因為玩輪盤而贏錢。在某個時間點，他們會開始覺得奇怪，而且開始懷疑自己是否具有某種非凡的洞察力。他們可能會開始相信這些數字中存在模式，而且他們腦中的潛意識也能捕捉到這些模式。他們開始將不存在的個人能力合理化。
很受歡迎的美國電視節目《一擲千金》（Deal or No Deal），為研究人員提供了分析過去行動如何影響未來決定的機會。他們觀察來自三個國家數千位參賽者參與比賽的情況，以及這些參賽者在遊戲中所做出的選擇。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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