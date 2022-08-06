地中海熱浪「溫水煮魚」：部分海域水溫上升達6°C，海洋生物恐大規模死亡

文：Taylor Mei

據英國《衛報》（The Guardian）報導指出，經科學家研究發現，目前部分地中海地區的水域溫度，與往年相比升高了6°C。

地中海地區水溫逐年升高的趨勢，也開始引發外界擔心，本來就已經有些脆弱的海洋生態，現在又面臨如同「海洋大火」（Marine Wildfire）的升溫危機，是否會對海洋生物造成更大的危害。

當地中海變成「溫水煮魚」

近期法國知名的科西嘉島（Corsica）周邊海域水溫也開始拉警報。在今（2022）年5月，科西嘉島附近的海水水溫就已經超過歷年平均，到了8月初，更是直接突破了30.7°C。使得這波海洋熱浪成為堪稱最長、最久，而且是溫度最高的一次。

另外法國南部部分地區，也出現極端高溫，再加上當地晴朗無風的天氣，也導致該區域的海水溫度明顯較高。生態專家狄涅茲（Frédéric Denhez）就表示：「28°C到29°C的水溫對泳客來說可能很舒服，但水的溫度這麼高，卻會危害到整個地中海的生態系。」

同時，狄涅茲也只指出，未來地中海，可能會開始變得像是紅海一樣，海水又鹹溫度又高。他說：「只是這些地中海裡面的海洋生物，可能還沒有準備好要適應這樣的改變。」

西班牙國家氣象局（AEMET）淡水生態學家迪坎波（Rubén del Campo）日前向法國《世界報》（Le Monde）說，如果未來較深海域的冷水無法靠著循環被帶到水面，則地中海未來的珊瑚、貝類和魚類將會面臨不小的生存危機。

海中熱浪愈來愈嚴重，恐釀海洋生物大規模死亡