地中海熱浪「溫水煮魚」：部分海域水溫上升達6°C，海洋生物恐大規模死亡
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在今年5月，科西嘉島附近的海水水溫就已經超過歷年平均，到了8月初，更是直接突破了30.7°C。使得這波海洋熱浪成為堪稱最長、最久，而且是溫度最高的一次。
文：Taylor Mei
據英國《衛報》（The Guardian）報導指出，經科學家研究發現，目前部分地中海地區的水域溫度，與往年相比升高了6°C。
地中海地區水溫逐年升高的趨勢，也開始引發外界擔心，本來就已經有些脆弱的海洋生態，現在又面臨如同「海洋大火」（Marine Wildfire）的升溫危機，是否會對海洋生物造成更大的危害。
當地中海變成「溫水煮魚」
近期法國知名的科西嘉島（Corsica）周邊海域水溫也開始拉警報。在今（2022）年5月，科西嘉島附近的海水水溫就已經超過歷年平均，到了8月初，更是直接突破了30.7°C。使得這波海洋熱浪成為堪稱最長、最久，而且是溫度最高的一次。
另外法國南部部分地區，也出現極端高溫，再加上當地晴朗無風的天氣，也導致該區域的海水溫度明顯較高。生態專家狄涅茲（Frédéric Denhez）就表示：「28°C到29°C的水溫對泳客來說可能很舒服，但水的溫度這麼高，卻會危害到整個地中海的生態系。」
同時，狄涅茲也只指出，未來地中海，可能會開始變得像是紅海一樣，海水又鹹溫度又高。他說：「只是這些地中海裡面的海洋生物，可能還沒有準備好要適應這樣的改變。」
西班牙國家氣象局（AEMET）淡水生態學家迪坎波（Rubén del Campo）日前向法國《世界報》（Le Monde）說，如果未來較深海域的冷水無法靠著循環被帶到水面，則地中海未來的珊瑚、貝類和魚類將會面臨不小的生存危機。
海中熱浪愈來愈嚴重，恐釀海洋生物大規模死亡
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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