【東南亞週報】 裴洛西訪星馬｜東協外長會議籲緬勿再處決囚犯｜菲無意重新加入國際刑事法院
我們想讓你知道的是
李顯龍於其臉書表示，他今年3月和5月到訪美國華盛頓時，均獲得裴洛西熱情款待，他很高興這次能回報對方，「這是自新冠疫情爆發以來，美國國會代表團首次訪問新加坡，我們重視美國國會與我們的雙邊夥伴關係，以及美國對本區域的支持。」
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第182期，為讀者挑選2022年7月30日至8月5日期間，有關新加坡、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓與越南的六則東協區域大事。
新加坡｜李顯龍會見裴洛西 強調穩定美中關係對區域和平安全的重要性
新加坡李總理李顯龍8月1日在總統府會見美國聯邦眾議院議長裴洛西一行。雙方肯定新加坡和美國深入且多層面的夥伴關係。李顯龍也於會面中強調穩定的美中關係對區域和平與安全的重要性。
李顯龍表示，此次會面很愉快，雙方討論如何深化新加坡和美國之間在經濟、氣候變化等方面的合作關係。他於其臉書表示，他今年3月和5月到訪美國華盛頓時，均獲得裴洛西熱情款待，他很高興這次能回報對方，「這是自新冠疫情爆發以來，美國國會代表團首次訪問新加坡，我們重視美國國會與我們的雙邊夥伴關係，以及美國對本區域的支持。」
根據星國外交部新聞稿指出，在此次會面中，雙方討論如何借助諸如「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）等倡議，深化美國在本區域的參與。此外，李顯龍也和眾議院代表團就烏克蘭戰爭、台海兩岸關係、氣候變化等關鍵國際和區域發展交換意見。他表示，穩定的美中關係對區域和平與安全至關重要。
馬來西亞｜裴洛西出訪大馬 稱此行成果豐碩
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日從新加坡飛抵馬來西亞，為其亞洲之行的第二站。其專機在早上10時30分抵達梳邦皇家空軍基地（RMAF），大馬國會下議院副議長及美國駐馬大使親自接機。
裴洛西首先到大馬國會大廈，拜會下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan），隨後便到一家飯店與首相依斯邁進行午餐會。隨同裴洛西一起出訪的代表團成員包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks），而大馬方則包括部分高級部長，如外交部長與國防部長等等。
美國與大馬在此次會晤就推進自由安全的印太區域，進行多方位的討論。裴洛西與阿茲哈見面時，雙方針對印太區域的安全議題、經濟合作機會，以及各政府優先關注之議題，進行意見之交換。裴洛西在其訪馬聲明中表示，美國對於大馬在聯合國就俄羅斯入侵烏克蘭召開的緊急會議中，投票譴責俄羅斯的行為，以及大馬在東協處理緬甸議題所扮演的領導角色給予肯定。
裴洛西出訪大馬的時間非常緊湊，同日下午3時40分便已啟程前往下一站：台灣。事實上，其正式行程上並未包括台灣，但其亞洲之行啟程以前，已有傳聞他將在訪問日本及韓國之前，先停留在台灣。此行程引起中國強烈抗議，習近平與拜登通話時甚至警告美國「玩火必自焚」。
（美國眾議院議長裴洛西。）
柬埔寨｜柬國主持第55屆東協外長會議
柬埔寨作為今年的東協輪值主席國，在金邊於7月29日至8月5日之間主持第55屆東協外長會議及相關會議。此會議焦點議題為緬甸危機、南中國海糾紛，以及接納東帝汶加入該組織，但在此同時美國眾議院議長裴洛西剛好也展開其亞洲之行，其中停留在台灣的行程也成為該會議關注議題之一。
東協目前最大挑戰是緬甸危機，即去年2月緬甸軍方發動政變奪取政權，並血腥鎮壓異議人士。事實上，在此會議不久以前，緬甸軍政府處決前國會議員與知名民主運動人士。東協在去年4月與緬甸達成的「5點共識」中，包括停止暴力鎮壓、各方自制等重點，但在此事件後，此共識似乎並未達成任何效果，東協解決緬甸危機的能力亦備受批評。
因此，此次外長會議中，馬來西亞推出一套新架構，推動對緬甸採取更為強硬的手段。自「5點共識」以後，東協主要採取外交手段，但大馬外交部長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）認為，緬甸軍政府如今的行為，顯示該政府並未認真對待此共識。大馬、菲律賓等國認為東協應禁止緬甸代表參與接下來的任何會議，包括11月的高峰會。
除了緬甸危機之外，此次外長會議中另一備受關注的議題為南海問題。柬埔寨經常被認為是中國在東協的代理人，曾於10年前擔任輪值主席國時，反對提及中國在南中國海與菲律賓和越南的衝突，被視為其重大外交挫敗。東協國家目前就緬甸危機及南海問題具有嚴重的分歧，而柬國是否能勝任輪值主席國的角色，主導各會員國協商解決分歧，仍有待觀察。
（東協第55屆外長會議。）
緬甸｜洪森籲緬甸勿再處決囚犯 否則東協將重新考慮和平計畫
東協輪值主席國柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在東協外長會議上呼籲緬甸勿再處決任何囚犯，否則東協將被迫重新考慮與緬甸達成的和平計畫。
據路透社報導，緬甸自去年爆發軍事政變後，東協為恢復緬甸和平所做的努力迄今毫無成果，各國對緬甸軍政府拒絕溝通和配合的憤怒正與日俱增。洪森表示，雖然在提供人道援助方面取得部分進展，不過在軍政府處決民運人士之後，情況發生巨大轉變，甚至比和平協議前更糟，因此東協成員對此「深感失望和不安」。
新加坡外交部指出，如果在這方面沒有任何進展，「與緬甸軍政府進一步接觸的價值就會很有限」。星國外長維文（Vivian Balakrishnan）也批評緬甸「不尊重」東協為和平做出的努力，但他也表示「不能讓自己成為人質，或者讓我們目前的困難破壞東協的中心地位和團結」。
路透社報導，在緬甸軍事當局拒絕派遣非軍政府代表的提議後，緬甸並未出席本屆東協外長會議。在和平計畫取得進展前，東協也禁止緬甸軍方出席會議。然而，在緬甸軍政府無法派代表出席會議下，也使得推動緬甸遵守「五點和平共識」更為困難。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。