首位會見澤倫斯基與普亭的亞洲領袖，今年的G20主席佐科威讓印尼更被世界看見
我們想讓你知道的是
在東南亞國家中，過去最有外交手腕者莫過於新加坡，除了加強自身價值、維持可靠軍事力量外，更以互惠原則與他國家建立關係，在中美貿易戰期間李顯龍就明確表示，新加坡會從自身利益出發，在各國間保持平衡；而今年任職G20主席的印尼總統佐科威，似乎也承繼了「李顯龍路線」，選擇用更務實的態度替印尼開路。
近幾個月，印尼總統佐科威（Joko Widodo）不斷現身新聞版面，不管是在加州與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）會面，更赴基輔和莫斯科會見烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭，是俄羅斯入侵烏克蘭以來，首位訪問兩國首都的亞洲領導人，近日又剛完成中國、日本和韓國三國參訪行程，而佐科威的頻頻出手，也讓印尼在國際社會的地位位居不同位置。
在東南亞國家中，過去最有外交手腕者莫過於新加坡，除了加強自身價值、維持可靠軍事力量外，更以互惠原則與他國家建立關係，在中美貿易戰期間李顯龍就明確表示，新加坡會從自身利益出發，在各國間保持平衡，因此即便李顯龍赴華府會見拜登討論印太區域穩定及南海航行自由議題，同時卻也表達了反對將中國踢出國際體系的立場。
而今年任職G20主席的印尼總統佐科威，似乎也承繼了「李顯龍路線」，選擇用更務實的態度替印尼開路，身為全球最大鎳儲量之國，在積極發展電動車產業政策下，於5月赴美國華盛頓特區參加美國-東協特別高峰會 （US-ASEAN Special Summit）後，佐科威便飛往加州與特斯拉創辦人馬斯克會面，當時佐科威建議馬斯克可將特斯拉供應鏈設在印尼，看出行銷印尼的企圖心。
此外，烏克蘭在俄烏戰爭後因俄羅斯的海上封鎖政策無法將穀物運出，身為全球危機應對冠軍小組（Champion Group of the Global Crisis Response Group）成員國之一，且是烏克蘭最大穀物供應國的印尼，佐科威出乎意料地飛往基輔和烏克蘭總統澤倫斯基會面，之後又赴莫斯科會見普亭，希望能調解當前糧食危機。
而身為今年的G20輪值主席，在全球普遍反俄聲浪中，佐科威仍邀請普亭出席今年11月在峇里島舉辦的G20峰會，此舉雖讓成員國感到不快，卻也傳達了「不選邊站」的外交策略，是印尼目前在國際社會上的生存之道；《華盛頓郵報》也指出，有批評者認為佐科威的烏俄行程是一趟「政治形象」之旅，但不得不否認，佐科威這一步卻向世人證明了「東南亞人口最多的國家完全有能力採取行動。它與俄羅斯有著歷史性的政治和軍事聯繫，與烏克蘭則有經濟聯繫」。
而在7月G20外長會議後，佐科威又再度馬不停蹄拜訪中日韓三國，主軸是與這三個亞洲強國建立更密切的聯繫。值得一提的是，佐科威是自2022年北京冬奧以後首度訪問中國的國家領袖，雙方也在貿易、投資上進行討論，北京方面已承諾進口更多棕櫚油和其他農產品，而日本行主要與首相岸田文雄討論且評估區域和國際問題、談及南海局勢和緬甸危機，此外還獲得了一筆價值約3.18億美元（約新台幣95.5億元）貸款，用於建造一座水力發電廠及進口印尼海產和水果，而與韓國總統尹錫悅的會面，則是獲得韓國汽車製造商達數十億美元的項目承諾，此外雙方還簽署了一項協議，以促進印尼將首都遷至加里曼丹的建設項目。
從歐陸行到亞洲三國之旅，可見佐科威除了有擔任調解世界衝突的抱負，也相當務實替本國爭取與亞洲夥伴的合作，而今年11月將在峇里島舉辦的G20也將是重頭戲，更是檢視印尼試圖將俄羅斯、中國拉回與西方國家對話的能力，不過是否為卸任總統前替印尼的國際形象加分，抑或盼扭轉大國對印尼的看法，本身為全球人口排名第四的國家、穆斯林國度的代表，加上其龐大市場、消費人口及豐富的天然資源，印尼本身也的確擁有要邁進大國行列的本錢，一篇刊登於《曼谷郵報》的專欄文章〈印尼提升外交形象〉，資深記者Kavi Chongkittavorn是如此評論：
作為世界第三大民主國家，雅加達具有更多從東南亞向世界發聲的正當性。 這也解釋了為什麼如今在任職G20主席國期間，印尼吸引了大國的注意。 此外在他的總統第二任期內，佐科威也盡力讓他本國之外注意到他。作為G20中唯一的東協成員，雅加達將自己視為區域巨頭。 土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯等其他穆斯林國家也變得更積極主動玩大型外交遊戲。 現請注意：有更好民主證書的印尼正在崛起。
延伸閱讀
- 為何印尼總統佐科威赴歐洲見澤倫斯基與普亭？糧食問題是關鍵
- 印尼電動車產業：從佐科威和馬克斯的會面，看印尼打造電動車生態系的企圖心
- 在地人怎麼看雅加達遷都：印尼空前的遷都計畫，是讓國家長治久安還是將未來當成豪賭？
參考資料
- Indonesia ramps up diplomatic profile（曼谷郵報）
- Indonesia’s Shuttle Diplomacy Can Be More Than Empty Miles（The Washington Post）
- China, Indonesia hail 'win-win' cooperation after rare Beijing summit（路透社）
- Indonesia: Jokowi walks tightrope balancing ties with Russia, West（德國之聲）
- Cold War 2.0 Is Ushering In Nonalignment 2.0（Foreign Policy）
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核稿編輯：杜晉軒
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
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給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
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