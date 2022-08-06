中國環台軍演導彈「穿越台灣上空」，小琉球居民與旅客訴說他們的觀察
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解放軍實施軍演前夕開始，距離福建廈門市僅有5公里的金門島便陸續有中國無人機飛掠領空。但相較於許多媒體聚焦中國環台軍演在台灣造成的「人心惶惶」，大部分金門居民對軍演或無人機掠過住家上空的感受並不深。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣後，中國人民解放軍隨即開啟在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習。
中國官方聲稱的「重要軍事演訓行動」於當地時間8月4日中午12時開始，範圍部分處於台灣本島周邊12海里之內。
這是解放軍近幾十年來，在台灣周遭舉行最大規模的軍事演習。在臨近台灣的福建省平潭，許多媒體捕捉到在周四陸續有軍用直升機飛過，空中還能看到有火箭彈向台灣海峽方向發射。
其中，有關解放軍彈道導彈（飛彈）在8月4日「穿越台灣上空」的消息，已經引發台灣輿論關注。此外，接近實彈演習範圍的台灣西南離島小琉球，居民及旅客則向《BBC中文》訴說他們的觀察。
解放軍飛彈「穿過台灣」天空
根據日本防衛省8月4日晚間公布的信息，推測共有4枚解放軍飛彈飛越台灣上空。台灣有許多批評指出為何台灣官方沒有告知民眾相關信息。
台灣國防部發出新聞稿稱，中共彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域「並無危害」，因此沒有發布防空警報。該聲明稱，世界各國的飛彈防護系統均以「落彈點」的解算為關鍵。
但是，許多台灣政治人物及媒體批評飛彈穿越台灣上方，茲事體大，抨擊台灣官方未發出防空警報，對台灣民眾十分不公平。
軍事研究者、美國紐約「台海安全研析中心」主任梅復興在分析此爭議時表示，中國軍方選擇讓飛彈不穿越國際法認定的領空範圍，這個演習射擊方案，「旨在讓台灣只能吃悶虧卻無門申訴⋯⋯沒想到台灣民進黨政府得到了其真傳，並以其人之道還治其人之身，竟未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，而僅是事後國防部經媒體查證才予輕描淡寫說明。」
梅復興又認為，此舉令中共的認知心理戰打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。
不過，美國媒體《紐約時報》則分析稱，解放軍這次軍演尚有更多作用，因為軍演在台灣海域劃定六個演習區，若有一天解放軍奉命包圍台灣併發動攻擊，那麼此次演習可能是給中國軍方提供寶貴的練習機會。
該報導並引述中國國防大學戰略學教授孟祥青在中國官媒的採訪稱，解放軍選擇這六個區域軍演具有特別重要的意義，因為其中一個區域覆蓋台灣海峽最窄的部分，其它區域則是用來封鎖台灣的一個主要港口，或攻擊其它三個主要軍事基地。
梅復興向《BBC中文》說，若就8月4日的飛彈試射解析，最凸顯的其實展現了解放軍可從多個不同地區或基地及導彈旅對台灣發動打擊之能力。
但是，梅復興強調許多評論提到的中共封鎖台灣的能力，仍值得商榷。他認為，這些戰術彈道飛彈主要仍用於攻擊地面固定目標，而此次解放軍演習似乎未綜合太多不同類型的陸攻飛彈，例如精凖度較高的CJ-10巡航飛彈以及台灣目前幾乎無法攔截的中程彈道飛彈（DF-21）。他分析稱：「原因不詳，或許解放軍覺得沒有必要，有其他技術考量或因演習規劃倉促所致。」
台灣總統蔡英文則在8月4日發布影片批評中共刻意升高軍事威脅，但她強調台灣不會升高衝突。
美國斯坦福大學史波格利國際問題研究所研究員梅惠琳博士（ Oriana Skylar Mastro）則向《BBC》說，無論是裴洛西訪問台灣還是拜登總統發表『美國必然保護台灣』的言論，這些政治操作都毫無幫助。這樣只會惹怒北京，把道德高地讓給他們，但最終解答不了關鍵問題：美國有否保護台灣所需的軍事能力。
民眾心聲
台灣知名的觀光景點，隸屬台灣西南屏東縣外的離島小琉球（Lambai Island）接近此次解放軍軍演海域僅9至12公里，有人向台灣媒體表示擔憂安全及未來生計，但也有台灣居民刻意搭船過去觀光，拿望遠鏡看解放軍軍方演習實況，在台媒引發熱議。
一名在小琉球經營民宿的吳先生向《BBC中文》表示，因為教授潛水，自己下水前確有擔心飛彈會不會落到他工作的水域。但他強調，生活及營運同樣正常，「擔心也沒有用」。而且因為正值農曆七月，許多民眾有「鬼月」下水的顧忌，本來觀光客就會少一點，他沒收到因為軍演便要求退房的電話。他說：「生活一切如常」。
來自宜蘭、到小琉球度假的黃小姐也告訴記者說，她自己沒有害怕，倒是她的母親有點擔憂她的安全：「軍事威脅，已經不是第一次聽到了，我自己不會覺得恐慌，也沒有想要改變旅行的計劃。」她說。
此外，據報導，解放軍實施軍演前夕開始，距離福建廈門市僅有5公里的金門島便陸續有中國無人機飛掠領空。但據報導，相較於許多媒體聚焦中國環台軍演在台灣造成的「人心惶惶」，大部分金門居民對軍演或無人機掠過住家上空的感受並不深。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。