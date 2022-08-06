中國環台軍演導彈「穿越台灣上空」，小琉球居民與旅客訴說他們的觀察

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問台灣後，中國人民解放軍隨即開啟在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習。

中國官方聲稱的「重要軍事演訓行動」於當地時間8月4日中午12時開始，範圍部分處於台灣本島周邊12海里之內。

這是解放軍近幾十年來，在台灣周遭舉行最大規模的軍事演習。在臨近台灣的福建省平潭，許多媒體捕捉到在周四陸續有軍用直升機飛過，空中還能看到有火箭彈向台灣海峽方向發射。

其中，有關解放軍彈道導彈（飛彈）在8月4日「穿越台灣上空」的消息，已經引發台灣輿論關注。此外，接近實彈演習範圍的台灣西南離島小琉球，居民及旅客則向《BBC中文》訴說他們的觀察。

解放軍飛彈「穿過台灣」天空

根據日本防衛省8月4日晚間公布的信息，推測共有4枚解放軍飛彈飛越台灣上空。台灣有許多批評指出為何台灣官方沒有告知民眾相關信息。

台灣國防部發出新聞稿稱，中共彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域「並無危害」，因此沒有發布防空警報。該聲明稱，世界各國的飛彈防護系統均以「落彈點」的解算為關鍵。

但是，許多台灣政治人物及媒體批評飛彈穿越台灣上方，茲事體大，抨擊台灣官方未發出防空警報，對台灣民眾十分不公平。

軍事研究者、美國紐約「台海安全研析中心」主任梅復興在分析此爭議時表示，中國軍方選擇讓飛彈不穿越國際法認定的領空範圍，這個演習射擊方案，「旨在讓台灣只能吃悶虧卻無門申訴⋯⋯沒想到台灣民進黨政府得到了其真傳，並以其人之道還治其人之身，竟未在第一時間發布空襲警報，甚至也未主動證實共軍飛彈確曾飛越台灣上空，而僅是事後國防部經媒體查證才予輕描淡寫說明。」

梅復興又認為，此舉令中共的認知心理戰打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

不過，美國媒體​​《紐約時報》則分析稱，解放軍這次軍演尚有更多作用，因為軍演在台灣海域劃定六個演習區，若有一天解放軍奉命包圍台灣併發動攻擊，那麼此次演習可能是給中國軍方提供寶貴的練習機會。

Photo Credit: BBC News

該報導並引述中國國防大學戰略學教授孟祥青在中國官媒的採訪稱，解放軍選擇這六個區域軍演具有特別重要的意義，因為其中一個區域覆蓋台灣海峽最窄的部分，其它區域則是用來封鎖台灣的一個主要港口，或攻擊其它三個主要軍事基地。

梅復興向《BBC中文》說，若就8月4日的飛彈試射解析，最凸顯的其實展現了解放軍可從多個不同地區或基地及導彈旅對台灣發動打擊之能力。

但是，梅復興強調許多評論提到的中共封鎖台灣的能力，仍值得商榷。他認為，這些戰術彈道飛彈主要仍用於攻擊地面固定目標，而此次解放軍演習似乎未綜合太多不同類型的陸攻飛彈，例如精凖度較高的CJ-10巡航飛彈以及台灣目前幾乎無法攔截的中程彈道飛彈（DF-21）。他分析稱：「原因不詳，或許解放軍覺得沒有必要，有其他技術考量或因演習規劃倉促所致。」

Photo Credit: Xinhua / BBC News 台灣國防部稱，中國大陸軍方在首天演練發射了11枚東風導彈。

台灣總統蔡英文則在8月4日發布影片批評中共刻意升高軍事威脅，但她強調台灣不會升高衝突。

美國斯坦福大學史波格利國際問題研究所研究員梅惠琳博士（ Oriana Skylar Mastro）則向《BBC》說，無論是裴洛西訪問台灣還是拜登總統發表『美國必然保護台灣』的言論，這些政治操作都毫無幫助。這樣只會惹怒北京，把道德高地讓給他們，但最終解答不了關鍵問題：美國有否保護台灣所需的軍事能力。

民眾心聲

台灣知名的觀光景點，隸屬台灣西南屏東縣外的離島小琉球（Lambai Island）接近此次解放軍軍演海域僅9至12公里，有人向台灣媒體表示擔憂安全及未來生計，但也有台灣居民刻意搭船過去觀光，拿望遠鏡看解放軍軍方演習實況，在台媒引發熱議。

一名在小琉球經營民宿的吳先生向《BBC中文》表示，因為教授潛水，自己下水前確有擔心飛彈會不會落到他工作的水域。但他強調，生活及營運同樣正常，「擔心也沒有用」。而且因為正值農曆七月，許多民眾有「鬼月」下水的顧忌，本來觀光客就會少一點，他沒收到因為軍演便要求退房的電話。他說：「生活一切如常」。

來自宜蘭、到小琉球度假的黃小姐也告訴記者說，她自己沒有害怕，倒是她的母親有點擔憂她的安全：「軍事威脅，已經不是第一次聽到了，我自己不會覺得恐慌，也沒有想要改變旅行的計劃。」她說。

此外，據報導，解放軍實施軍演前夕開始，距離福建廈門市僅有5公里的金門島便陸續有中國無人機飛掠領空。但據報導，相較於許多媒體聚焦中國環台軍演在台灣造成的「人心惶惶」，大部分金門居民對軍演或無人機掠過住家上空的感受並不深。

Photo Credit: INN OCEAN / BBC News 在小琉球經營民宿的吳先生向BBC表示，因為教授潛水，自己下水前是有擔心一下飛彈會不會落到他工作的水域。但他強調，生活及營運同樣正常。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航