裴洛西訪台引發第四次台海危機，會給拜登的對中策略帶來什麼改變嗎？

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，使美國總統拜登（Joe Biden）處理與中國關係時非常頭痛，後者是美國在全球最主要的競爭對手。分析人士警告，未來有許多風險。

中美關係的基礎是美國在台灣問題上的戰略模糊。

北京聲稱台灣是中國的一部分，台灣則說自己是獨立的，美國說台灣不是獨立的，但將其當作盟友，三方都沒有對自己的主張採取積極行動，維持這種脆弱的平衡似乎是最不壞的選擇。

但裴洛西訪問台灣，使上述安排背後的矛盾之處暴露無遺，這種脆弱的平衡已經變得十分緊張。

裴洛西是25年來訪問台灣的最高級美國官員，中國對她的訪問憤怒不已，而中美關係已經低至冰點，此次危機使拜登面臨的局面更加複雜。

而且，美國正在專注於俄烏戰爭，此次危機增加了美國被捲入與另一個大國衝突的風險。

美國政府內部的不合，使台灣看起來像是華盛頓地盤爭奪戰的一部分，這沒有什麼幫助。

裴洛西是民主黨人，也是長期的對華鷹派，她獲得國會強大的共和黨議員們的歡呼，他們也同意，中國對台灣威脅日益增長之時，美國國會對台灣的訪問表現出難能可貴的團結。

在白宮的民主黨同僚們則認為，國會是獨立於行政部門的，因此沒有資格阻止她赴台。

私下裡，拜登派助手警告她，現在是在中國領導人的政治敏感時期，及其背後的風險。裴洛西被告知，習近平將在11月面臨一次重要的黨代會，同時面臨相當大的國內壓力，不能顯得軟弱。

當裴洛西決定離開時，美國政府不得不為此舉辯護並淡化其重要性，強調這並不代表美國的「一個中國」政策有所改變。

但美國政府承認，中國政府會反應劇烈，並可能在數周甚至數月內持續推出反制措施。

在中國以實彈軍事演習包圍台灣之時，華盛頓的觀點仍然是，習近平旨在「錨定」其行動，以避免公開開戰，這是雙方都不想看到的。

但這是雙方脆弱關係中一個爆炸性事件。

「美國和中國既沒有政治空間，也沒有真正的關係和機制來防止這樣的事件變成全面的危機，」丹尼・拉塞爾（Danny Russel）表示。他曾是亞太地區的外交官，現在在亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）工作。

他認為，裴洛西的訪問將把中國的想法鎖定在最強硬的部分，並真正消除那些主張耐心和謹慎的想法。

兩個全球大國在解決一系列其他問題上已經出現功能障礙，這將進一步加深搖搖欲墜的情形。

對美國來說，中國對俄羅斯的外交支持排在問題列表幾乎最高處，但正在進行的貿易戰緊隨其後，再次是需要共同應對氣候變化和朝鮮核風險。

拜登總統上任時，習近平在國內愈發威權，對外則愈發強硬。美國的回應則是將北京定義為戰略競爭者和美國最大的長期挑戰。中國並不喜歡這一框架，而雙方在盡可能尋求合作上並沒有取得進展。

白宮現在說其目標是建立「護欄」，以管理分歧，兩國領導人之間直接達成共識。

但台灣已經提出了「可信度的問題」，德國馬歇爾基金的亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）說。「我確實認為，習近平會覺得他不能相信拜登的話。」

在這方面，裴洛西的訪問只是冰山一角。在這之前，還有一系列其他行動讓中國懷疑美國正在與台灣關係正常化，尤其是拜登暗示他對該島的防務承諾比美國政策所確定的要更強硬。

葛來儀說，現在需要的是一個「集中的、安靜的、坦誠的對話」，擺脫標凖的模棱兩可的劇本，明確指出紅線。

如果在11月的G20峰會期間，能夠成功安排兩國領導人面對面會談，也許這將成為可能。這可能有助於穩定兩國關係，但不太可能超越危機管理的範疇。

Photo Credit: BBC News

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航