中國嚴審台業者出貨須標示「中國台灣」，經濟部：目前未有被扣貨案例

（中央社）兩岸關係緊張，再傳台灣業者出口貨品至中國時，產地須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則無法通關；有塑化業者坦言，近期兩岸關係緊張，已聽聞有中國廠商作出相關要求，但兩岸官方規定不同，恐造成出貨上的麻煩。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團3日離台後，共軍4日起在台灣周邊6個海域演訓，中國當局2日起先接連禁止進口台灣部分食品與農產品，及禁出口天然砂到台灣。

至於行之有年的產地標示規定，中國官方2015年已通知，台灣送到中國的貨品不得有「R.O.C.」字樣，如果要寫台灣，就必須加註中國；有食品原料業者向中央社記者表示，這項規定以往很寬鬆，通常只要透過遮蓋、貼上標籤等方式應對，就可以通關。

對於中國官方近期要求確實落實這項規定，有塑化業者受訪時指出，隨著近日兩岸關係趨於緊張，已聽聞有同業接到中國廠商要求，必須在產地加上「中國台灣」等字樣，否則不能順利通關。

台灣報關則相反，這名業者指出，根據台灣法規，若在貨物上標記「中國台灣」，則無法從台灣出口；兩岸官方相牴觸的要求，導致出貨上的麻煩，至於如何應對，目前都在觀察並研擬當中。

攬貨業者表示，以往會協助客戶遮蓋相關字樣，以便通關，只是最近氣氛比較緊張，中國海關查驗會比較仔細，如果外箱上有標記台灣，可能就會比較麻煩；但目前還未聽聞台灣貨品無法進入中國的情況，未來則持續觀察中。

傳蘋果要求台零件輸中需標示「中國台灣」，經濟部回應

目前時機對蘋果格外敏感，因為蘋果即將在秋季發表新一代iPhone等新品，供應商正在備貨零組件。

《日本經濟新聞》引述知情人士報導，蘋果昨（5）日警告供應商，中國已開始嚴格執行對台製零組件的標示規定，以凸顯「台灣是中國的一部分」。且供應商應嚴正看待這條規定，以避免貨物和零組件卡在海關。

經濟部昨（5）日晚間指出，近日確實接到多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示「R.O.C.」或台灣，但目前未有被扣貨案例。政府持續掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航