教練就是最勵志典範！郭昇瀕臨癱瘓仍立足場邊，助台灣女子拔河達成世運會5連霸
我們想讓你知道的是
看著教練從病床和輪椅，一步一步走回原來的位置，田嘉蓉表示，「教練的故事激勵了我們，我們這麼健康，更不應該逃避面對挑戰。」並強調，當郭昇站在場邊，彷彿就有一股無形的力量。
（中央社）從醫生一度宣布癱瘓，到重新爬起並率領台灣女子拔河隊在今年世界運動會完成5連霸，郭昇一路走來，看在選手眼裡是最勵志的教材！「教練都這麼努力，我們憑什麼不努力。」
台灣女子拔河代表隊在台灣時間7月16日凌晨，在美國伯明罕世界運動會拔河女子540公斤級，以7連勝霸氣奪金，這也是台灣代表團本屆世運會唯一的金牌。
4年前郭昇騎著單車上武嶺，卻被酒駕的小貨車撞傷，一度被醫生宣布癱瘓，他在醫院待了足足10個月，靠著意志力重新爬起，今年更是帶領台灣女子拔河代表隊完成艱難的5連霸，連郭昇自己都說：「這是我執教生涯最艱困的挑戰。」
今年25歲的田嘉蓉，是兩屆世運會金牌班底，談到跟了9年的教練，一夕之間因一場車禍全變了調，她雖傷心，但也有更多驚喜，因為當郭昇重新回到河道旁，「那簡直就是奇蹟，太不可思議。」
個性開朗的董涵回憶，當年她一聽說教練出事，她的第一個想法就是：「挫屎，因為他是全隊的靈魂。」田嘉蓉也說，郭昇就是全隊的定心丸，有教練在場邊，她們就有底氣和信心。
綽號「濕紙巾」的施芷芯則說，當年教練出意外，她年紀還小、還沒進入景美，僅從學姐口中聽說，「當時情況很嚴重。」而當她知道整起事情始末，再轉頭看著場邊的教練，施芷芯說：「還是在場邊的教練最帥。」
事實上，今年台灣女子拔河代表隊在出征世運會前並不平靜，除隊員輪流確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），比賽前還有2名選手臨時退出，對士氣造成不小打擊，甚至一度擔心連霸可能會被中斷。
不過田嘉蓉看著教練從病床和輪椅，一步一步走回原來的位置，她強調：「教練的故事激勵了我們，我們這麼健康，更不應該逃避面對挑戰。」她並強調，當郭昇站在場邊，彷彿就有一股無形的力量，拔河繩的兩端，是一場9人對8人（拔河比賽8名選手上場）的角力。
出征世運會之前，傳出了太多狀況與不確定性，黃俞安也承認，的確會擔心連霸中斷在她們手上，但她強調，雖然擔心，卻不會害怕，因為在她們的身旁，就有一個最棒的範例：「只有盡力過後，你才知道結果是怎樣。」
現在的郭昇，不用輔具就已能獨自緩慢行走，不過他主演的傳奇大戲還沒劇終，郭昇笑說：「我的下一個目標，是希望生活可以自理，也希望可以讓家裡的壓力不要這麼大。」
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！