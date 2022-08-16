4年從小學念到碩士！南投縣議長何勝豐遭爆論文抄襲，網友發起「論文一清專案」徹查全台候選人

民進黨前桃園市長參選人林智堅論文遭台大認定抄襲，政壇風波持續，繼許淑華、蔡壁如之後，南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文也遭外界質疑；對此，何勝豐表示，對外界指控他都沒意見，能擔任多屆議員，靠的是地方服務獲得選民認同。

論文架構和秘書相似

何勝豐的碩士論文主題為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝族群之關聯性探討》。然而，何的祕書兼司機羅崴騰被發現也就讀同校同院所，其碩士論文題目為《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》，與何勝豐的內容和架構都高度相似，且2人的指導教授與畢業時間均相同。

民進黨立委林靜儀在臉表示，看到南投縣議會議長的論文如此專業，她真的很敬佩，希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可更友善，畢竟議長在相關專業領域有研究。曾任立委林靜儀南投辦公室主任的南投縣議員參選人沈夙崢也說，議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就擁有碩士學位，論文題目專業到她看不懂，且何勝豐還擔任議長，非常繁忙，可以完成如此專業有意義的論文，想必花很多心思。

何勝豐：都說我是黑道了，有差這件事嗎？

對此，何勝豐接受媒體聯訪說，「他們怎麼說，你們怎麼寫，我都沒意見」，他依俗稱「吳寶春條款」的入學大學同等學力認定標準第7條就讀，且這個班不用去學校，由學校派師資來南投上課，與一般碩士班不一樣，況且「他們都說我是黑道了，有差這件事嗎？」

何勝豐表示，就讀資格完全依政府規定，對於外界任何指控，他都沒意見，而他與羅崴騰則是同班同學，當初10人一班；他也坦言，碩論要完全自己寫不可能，確實有參考其他同學的論文內容，如果亞洲大學因此想撤銷其學位也無妨；林智堅因論文抄襲被迫退選桃園市長，所以有人想要找國民黨人士報復，這很明顯是選舉花招，他不會在意，畢竟能擔任多屆議員、議長，依靠的不是學歷，而是長年地方服務獲選民認同。

亞洲大學則透過文字稿表示，若校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理；至於何勝豐先前在選舉公報上學歷為小學，是否符合碩士班就學資格，校方說明，何勝豐依俗稱「吳寶春條款」認定，就專業領域具有卓越成就表現者，經學校審議通過，得以報考。

一名南投林姓網友則表示，南投人看待地方型首長跟民意代表，真的是以服務為出發。那些能在地方上叱吒幾十年的政治人物，根本不具備施政或問政專業，只要勤快一點跑紅白場，噓寒問暖，三節發個禮品，南投的鄉親們要找他們的時候找得到，基本上就能穩穩連任。

他也說，會造成這種民意代表怠惰的情況也不能完全怪南投人選出這些草包議員，主要是南投縣根本沒有事情需要他們監督。如果拿20年前的南投市空拍圖來與今日對照，可能會發現只在八卦山麓多了一座天空之橋，除此之外，再也沒有了，南投市是一個人口曾經超過10萬的地方行政中心，然後市民們還過著要跟別人共享計程車才能到台中、垃圾要運到別的縣市請人家幫忙燒的次等日子。

網友將查全台論文

政治人物的論文爭議連鑾報，一個名為「鹿大」的社群媒體，發起了「論文一清專案」，宣稱要透過協作查清全台候選人的論文。

根據部落格的清單，目前盤點的政治人物約有1347人，將優先處「在職班畢業」的17位，擁有國外學歷者有40位。縣市長及縣市長候選人約有67人，其中在職班畢業有9位，博士學歷有14人（21%），國民黨有7位、民進黨佔4位、民眾黨1位、無黨籍有2位；碩士學歷有39人（58%），國民黨有15位、民進黨有10位、時代力量有2位、民眾黨有2位、台灣維新黨有１位，其餘為無黨籍；學士有12人（18%）；高中職有3位（3%）。

目前出現論文抄襲爭議的則包括：

北市／林杏兒（國）論文，銘傳大學已啟動調查。​

桃園／林智堅（民）論文，中華大學將公布審查結果。​

竹市／鄭正鈐（國）論文，兩年前抄襲不成立，今再遭檢舉。​

南投／許淑華（國）論文，逢甲大學已啟動調查。​

南投／何勝豐（國）論文，超專業，國小學歷變碩士。​

不分／蔡壁如（眾）論文，德明科大已啟動調查。​

其他／林邑軒（時）論文，抄襲確定。​

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核稿編輯：翁世航