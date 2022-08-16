4年從小學念到碩士！南投縣議長何勝豐遭爆論文抄襲，網友發起「論文一清專案」徹查全台候選人
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何勝豐表示，碩論要完全自己寫不可能，確實有參考其他同學的論文內容，如果亞洲大學因此想撤銷其學位也無妨。
民進黨前桃園市長參選人林智堅論文遭台大認定抄襲，政壇風波持續，繼許淑華、蔡壁如之後，南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文也遭外界質疑；對此，何勝豐表示，對外界指控他都沒意見，能擔任多屆議員，靠的是地方服務獲得選民認同。
論文架構和秘書相似
何勝豐的碩士論文主題為《分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝族群之關聯性探討》。然而，何的祕書兼司機羅崴騰被發現也就讀同校同院所，其碩士論文題目為《分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討》，與何勝豐的內容和架構都高度相似，且2人的指導教授與畢業時間均相同。
民進黨立委林靜儀在臉表示，看到南投縣議會議長的論文如此專業，她真的很敬佩，希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可更友善，畢竟議長在相關專業領域有研究。曾任立委林靜儀南投辦公室主任的南投縣議員參選人沈夙崢也說，議長何勝豐在2014年選舉公報學歷是國小畢業，2018年就擁有碩士學位，論文題目專業到她看不懂，且何勝豐還擔任議長，非常繁忙，可以完成如此專業有意義的論文，想必花很多心思。
何勝豐：都說我是黑道了，有差這件事嗎？
對此，何勝豐接受媒體聯訪說，「他們怎麼說，你們怎麼寫，我都沒意見」，他依俗稱「吳寶春條款」的入學大學同等學力認定標準第7條就讀，且這個班不用去學校，由學校派師資來南投上課，與一般碩士班不一樣，況且「他們都說我是黑道了，有差這件事嗎？」
何勝豐表示，就讀資格完全依政府規定，對於外界任何指控，他都沒意見，而他與羅崴騰則是同班同學，當初10人一班；他也坦言，碩論要完全自己寫不可能，確實有參考其他同學的論文內容，如果亞洲大學因此想撤銷其學位也無妨；林智堅因論文抄襲被迫退選桃園市長，所以有人想要找國民黨人士報復，這很明顯是選舉花招，他不會在意，畢竟能擔任多屆議員、議長，依靠的不是學歷，而是長年地方服務獲選民認同。
亞洲大學則透過文字稿表示，若校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理；至於何勝豐先前在選舉公報上學歷為小學，是否符合碩士班就學資格，校方說明，何勝豐依俗稱「吳寶春條款」認定，就專業領域具有卓越成就表現者，經學校審議通過，得以報考。
一名南投林姓網友則表示，南投人看待地方型首長跟民意代表，真的是以服務為出發。那些能在地方上叱吒幾十年的政治人物，根本不具備施政或問政專業，只要勤快一點跑紅白場，噓寒問暖，三節發個禮品，南投的鄉親們要找他們的時候找得到，基本上就能穩穩連任。
他也說，會造成這種民意代表怠惰的情況也不能完全怪南投人選出這些草包議員，主要是南投縣根本沒有事情需要他們監督。如果拿20年前的南投市空拍圖來與今日對照，可能會發現只在八卦山麓多了一座天空之橋，除此之外，再也沒有了，南投市是一個人口曾經超過10萬的地方行政中心，然後市民們還過著要跟別人共享計程車才能到台中、垃圾要運到別的縣市請人家幫忙燒的次等日子。
網友將查全台論文
政治人物的論文爭議連鑾報，一個名為「鹿大」的社群媒體，發起了「論文一清專案」，宣稱要透過協作查清全台候選人的論文。
根據部落格的清單，目前盤點的政治人物約有1347人，將優先處「在職班畢業」的17位，擁有國外學歷者有40位。縣市長及縣市長候選人約有67人，其中在職班畢業有9位，博士學歷有14人（21%），國民黨有7位、民進黨佔4位、民眾黨1位、無黨籍有2位；碩士學歷有39人（58%），國民黨有15位、民進黨有10位、時代力量有2位、民眾黨有2位、台灣維新黨有１位，其餘為無黨籍；學士有12人（18%）；高中職有3位（3%）。
目前出現論文抄襲爭議的則包括：
- 北市／林杏兒（國）論文，銘傳大學已啟動調查。
- 桃園／林智堅（民）論文，中華大學將公布審查結果。
- 竹市／鄭正鈐（國）論文，兩年前抄襲不成立，今再遭檢舉。
- 南投／許淑華（國）論文，逢甲大學已啟動調查。
- 南投／何勝豐（國）論文，超專業，國小學歷變碩士。
- 不分／蔡壁如（眾）論文，德明科大已啟動調查。
- 其他／林邑軒（時）論文，抄襲確定。
- 民眾黨立委蔡壁如論文遭爆「不當引用」簡舒培臉書，德明科大啟動審理
- 國民黨南投縣長參選人許淑華也爆論文抄襲，堅持清白自請逢甲大學調查
- 曾發起「#我的論文是真的」，國民黨副發言人林杏兒遭爆論文英翻中抄襲，自請調查捍衛清白
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核稿編輯：翁世航
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）