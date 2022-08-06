2022/08/06,
醫療

今日本土新增1萬9753例、死亡51例：無特殊死亡個案，另增3例兒童重症輕微MIS-C

今日本土新增1萬9753例、死亡51例：無特殊死亡個案，另增3例兒童重症輕微MIS-C
Photo Credit: 指揮中心

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一名11歲男童，接種過兩劑疫苗，本身有心臟瓣膜疾病，曾於7月16確診，8月1日起陸續出現發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹痛等病症，4日就醫後，醫師懷疑為MIS-C，轉診至醫學中心治療。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1萬9965例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心發言人莊人祥說，今日確診數較昨（5）日少1800例，降幅8.5%；另外，較上週六少約1500例，下降7.1%。

指揮中心表示，今日新增之1萬9753例本土病例，為9155例男性、10592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五名為新北市3664例，臺中市2331例，臺北市2172例，桃園市2162例，高雄市1894例。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

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Photo Credit: 指揮中心

今日無特殊死亡個案，另增3例兒童重症輕微MIS-C

莊人祥說明，今日無特殊死亡個案，另有3例兒童重症輕微MIS-C。一名兩歲女童，未接種過任何疫苗，無慢性病史，曾於6月6日確診，7月27日起陸續出現發燒、腹痛與活力食慾下降情況，7月30日送至急診，8月3日通報為MIS-C個案，經治療後好轉於8月6日出院。

第二例為4歲女童，未接種過任何疫苗，無慢性病史，曾於7月4日確診，7月28日起陸續有發燒、腹痛現象，30日送至急診，經醫師檢查初步懷疑有泌尿道感染，住院治療後因發燒持續出現皮膚紅疹、結膜炎與發炎指數升高病症，診斷為MIS-C，經治療後於8月4日出院。

接著，第三例為11歲男童，接種過兩劑疫苗，本身有心臟瓣膜疾病，曾於7月16確診，8月1日起陸續出現發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹痛等病症，4日就醫後，醫師懷疑為MIS-C，轉診至醫學中心治療。

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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

我們想讓你知道的是

在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」

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