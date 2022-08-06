今日本土新增1萬9753例、死亡51例：無特殊死亡個案，另增3例兒童重症輕微MIS-C

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1萬9965例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9753例本土個案及212例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心發言人莊人祥說，今日確診數較昨（5）日少1800例，降幅8.5%；另外，較上週六少約1500例，下降7.1%。

指揮中心表示，今日新增之1萬9753例本土病例，為9155例男性、10592例女性、6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布前五名為新北市3664例，臺中市2331例，臺北市2172例，桃園市2162例，高雄市1894例。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

Photo Credit: 指揮中心

今日無特殊死亡個案，另增3例兒童重症輕微MIS-C

莊人祥說明，今日無特殊死亡個案，另有3例兒童重症輕微MIS-C。一名兩歲女童，未接種過任何疫苗，無慢性病史，曾於6月6日確診，7月27日起陸續出現發燒、腹痛與活力食慾下降情況，7月30日送至急診，8月3日通報為MIS-C個案，經治療後好轉於8月6日出院。

第二例為4歲女童，未接種過任何疫苗，無慢性病史，曾於7月4日確診，7月28日起陸續有發燒、腹痛現象，30日送至急診，經醫師檢查初步懷疑有泌尿道感染，住院治療後因發燒持續出現皮膚紅疹、結膜炎與發炎指數升高病症，診斷為MIS-C，經治療後於8月4日出院。

接著，第三例為11歲男童，接種過兩劑疫苗，本身有心臟瓣膜疾病，曾於7月16確診，8月1日起陸續出現發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹痛等病症，4日就醫後，醫師懷疑為MIS-C，轉診至醫學中心治療。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航