美國WNBA球星格琳娜遭俄羅斯法院判刑9年，分析：異常長的刑期很可能是出於政治動機
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對於涉嫌持大麻油電子煙之事，格琳娜說：「我知道每個人都在談論我可能會被當成政治籌碼，但我只希望遠離這個法庭。」並再次強調，她無意違反任何俄羅斯法律，沒有任何意圖、密謀與計劃犯下這種罪行。
現年31歲美國女子職籃WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）今（2022）年2月前往俄羅斯準備效力葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）當地球隊時，在莫斯科機場被搜出身上持有含大麻油的電子菸而遭到拘捕；檢察官要求莫斯科地方法院判處9.5年監禁。
俄羅斯希姆基市法院的法官索尼柯娃（Anna Sotnikova）法庭考慮到了格琳娜的部分認罪、對行為的悔恨、健康狀況和慈善活動。最終宣判9年監禁併罰款100萬盧布（約新台幣49萬元）。
宣判前，格琳娜向法庭道歉請求寬大處理
「我從來沒有打算傷害任何人，我從來沒有打算讓俄羅斯人民處於危險之中，我從來沒有打算在這裡違反任何法律。」格琳娜說，我犯了一個誠實的錯誤，希望裁決不會結束我在這裡的生命。
格琳娜表示，「我知道每個人都在談論我可能會被當成政治籌碼，但我只希望遠離這個法庭。」並再次強調，她無意違反任何俄羅斯法律，沒有任何意圖、密謀與計劃犯下這種罪行。
對於被俄羅斯檢察官指控試圖格琳娜在行李中走私不到1克的大麻油。格琳娜在上個月對該項指控認罪，並表示「涉事菸匣會和行李放在一起是因過於匆忙收拾包袱所致。」
格琳娜辯護律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）提供一份來自醫師的書面證詞，內容指稱說大麻是醫師所開立的處方箋，來替格琳娜治療疼痛。
「即使格琳娜曾經使用過醫用大麻，也只是在亞利桑那州的家中使用，這種情況很少見，而且只有醫師的處方才能使用。」布拉戈沃林娜說，她不可能知道俄羅斯的法律有多嚴格。
格琳娜被捕與異常長的刑期很可能是出於政治動機
格琳娜的律師們在一份書面聲明中提到，將對這一決定提出上訴，並批評法院無視他們的證據；他們則有10天的時間可提出上訴。
該份聲明中表達出律師們於對於判決結果感到非常失望和憤慨，「作為法律專業人士，我們認為法院應該對每個人都公平。無論其國籍如何，法院完全無視辯方的所有證據，最重要的是認罪。」律師們強調，此判決是絕對不合理的。
由於格琳娜被捕之事發生於俄烏戰爭國際敏感局勢之下，因此《Reason》一篇評論指出，格琳娜的被捕與異常長的刑期很可能是出於政治動機。格琳娜的罪行相對較輕，與其他俄羅斯罪犯可能面臨最高的10年刑期相比，她的刑期要長得多。
「此類犯罪的平均入獄時間為5年，近三分之一的被定罪者獲得假釋。」格琳娜另一名辯護律師博伊科夫（Alexander Boykov ）在法庭外發表言論時說道。
另外，博伊科夫更指出，格琳娜幫助葉卡捷琳堡贏得許多冠軍，不但受到了隊友的愛戴和欽佩。即使在被捕後，仍然獲得了獄中警衛和其他囚犯的同情。當她在監獄散步時，他們高喊「布蘭妮，一切都會好起來的。」向格琳娜表達支持之意。
博伊科夫告訴法官，定罪將破壞俄羅斯發展國家體育的努力，並使莫斯科要求體育去政治化的呼籲聽起來很膚淺。
拜登：錯誤拘留格琳娜是不可接受的
對於格琳娜遭到俄方「不當拘留」，美國國務院先前曾表示，已將此案件已交由總統人質特使卡斯滕斯（Roger Carstens）接手處理。
在判決後拜登發表聲明，指稱俄羅斯錯誤拘留格琳娜是不可接受的，並呼籲莫斯科立即釋放格琳娜，讓她與妻子、隊友與親朋好友相聚。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國會繼續盡一切方式，安排格琳娜及另一名自2018年以來一直因涉嫌從事間諜活動而被俄羅斯關押的惠蘭（Paul Whelan）回國。
格琳娜曾身穿水星隊42號球衣，6次入選 WNBA 全明星。在判決出爐後，格琳娜所效力的WNBA 球隊鳳凰水星隊在上周四晚上對陣康涅狄格太陽隊前，雙方球員手挽著手進行了42秒的默哀，致敬即將結束，觀眾開始高呼：「帶她回家！帶她回家！」
新聞來源
- WNBA star Brittney Griner sentenced to 9 years in Russian jail for drug-smuggling（CNN）
- Russian prosecutors request 9 1/2-year sentence for Brittney Griner, who says she 'never meant to break any law'（ESPN）
- Brittney Griner's 9.5-Year Sentence Is Harsh Even By Russian Standards（Reason）
延伸閱讀
- 球星Brittney Griner遭俄羅斯不法拘禁逾百日，美國女籃協會發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應
- 體育改革不該只懲處爭議選手，而是建立一個更好的「認知教育」制度
- 《ESPN》調查報導：NBA多支球隊老闆在中國投資逾100億美元，面對極權只敢保持沉默
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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