美國WNBA球星格琳娜遭俄羅斯法院判刑9年，分析：異常長的刑期很可能是出於政治動機

現年31歲美國女子職籃WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）今（2022）年2月前往俄羅斯準備效力葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）當地球隊時，在莫斯科機場被搜出身上持有含大麻油的電子菸而遭到拘捕；檢察官要求莫斯科地方法院判處9.5年監禁。

俄羅斯希姆基市法院的法官索尼柯娃（Anna Sotnikova）法庭考慮到了格琳娜的部分認罪、對行為的悔恨、健康狀況和慈善活動。最終宣判9年監禁併罰款100萬盧布（約新台幣49萬元）。

宣判前，格琳娜向法庭道歉請求寬大處理

「我從來沒有打算傷害任何人，我從來沒有打算讓俄羅斯人民處於危險之中，我從來沒有打算在這裡違反任何法律。」格琳娜說，我犯了一個誠實的錯誤，希望裁決不會結束我在這裡的生命。

格琳娜表示，「我知道每個人都在談論我可能會被當成政治籌碼，但我只希望遠離這個法庭。」並再次強調，她無意違反任何俄羅斯法律，沒有任何意圖、密謀與計劃犯下這種罪行。

對於被俄羅斯檢察官指控試圖格琳娜在行李中走私不到1克的大麻油。格琳娜在上個月對該項指控認罪，並表示「涉事菸匣會和行李放在一起是因過於匆忙收拾包袱所致。」

格琳娜辯護律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）提供一份來自醫師的書面證詞，內容指稱說大麻是醫師所開立的處方箋，來替格琳娜治療疼痛。

「 即使 格琳娜 曾經使用過醫用大麻，也只是在亞利桑那州的家中使用，這種情況很少見，而且只有醫師的處方才能使用。」 布拉戈沃林娜 說，她不可能知道俄羅斯的法律有多嚴格。

Photo Credit：AP / 達志影像 WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）

格琳娜被捕與異常長的刑期很可能是出於政治動機

格琳娜的律師們在一份書面聲明中提到，將對這一決定提出上訴，並批評法院無視他們的證據；他們則有10天的時間可提出上訴。

該份聲明中表達出律師們於對於判決結果感到非常失望和憤慨，「作為法律專業人士，我們認為法院應該對每個人都公平。無論其國籍如何，法院完全無視辯方的所有證據，最重要的是認罪。」律師們強調，此判決是絕對不合理的。

由於格琳娜被捕之事發生於俄烏戰爭國際敏感局勢之下，因此《Reason》一篇評論指出，格琳娜的被捕與異常長的刑期很可能是出於政治動機。格琳娜的罪行相對較輕，與其他俄羅斯罪犯可能面臨最高的10年刑期相比，她的刑期要長得多。

「此類犯罪的平均入獄時間為5年，近三分之一的被定罪者獲得假釋。」格琳娜另一名辯護律師博伊科夫（Alexander Boykov ）在法庭外發表言論時說道。

另外，博伊科夫更指出，格琳娜幫助葉卡捷琳堡贏得許多冠軍，不但受到了隊友的愛戴和欽佩。即使在被捕後，仍然獲得了獄中警衛和其他囚犯的同情。當她在監獄散步時，他們高喊「布蘭妮，一切都會好起來的。」向格琳娜表達支持之意。

博伊科夫告訴法官，定罪將破壞俄羅斯發展國家體育的努力，並使莫斯科要求體育去政治化的呼籲聽起來很膚淺。

Photo Credit：AP / 達志影像 格琳娜與辯護律師布拉戈沃林娜、博伊科夫（右）

拜登：錯誤拘留格琳娜是不可接受的

對於格琳娜遭到俄方「不當拘留」，美國國務院先前曾表示，已將此案件已交由總統人質特使卡斯滕斯（Roger Carstens）接手處理。

在判決後拜登發表聲明，指稱俄羅斯錯誤拘留格琳娜是不可接受的，並呼籲莫斯科立即釋放格琳娜，讓她與妻子、隊友與親朋好友相聚。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國會繼續盡一切方式，安排格琳娜及另一名自2018年以來一直因涉嫌從事間諜活動而被俄羅斯關押的惠蘭（Paul Whelan）回國。

格琳娜曾 身穿水星隊42號球衣，6 次入選 WNBA 全明星。在判決出爐後， 格琳娜所效力 的WNBA 球隊鳳凰水星隊在上周四晚上對陣康涅狄格太陽隊前，雙方球員手挽著手進行了42秒的默哀，致敬即將結束，觀眾開始高呼：「帶她回家！帶她回家！」

"Bring her home!"



WNBA teams held a 42-second moment of silence in support of Brittney Griner—symbolizing the number on her jersey—after she was sentenced to nine years in Russian prison on drug charges. https://t.co/EuYYrmyPQg pic.twitter.com/sd6Ou3r6OG — ABC News (@ABC) August 5, 2022

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航