政院宣布「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判，首輪預計今年秋天登場、聚焦11項議題

（中央社）台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，經過2個月密集討論，行政院經貿談判辦公室今（18）日發布新聞稿指出，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。

經貿辦表示，在準備過程中，台美均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。

經貿辦：針對11項議題協商

經貿辦說，未來的談判中，雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業以及非市場政策與作法等11項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。

行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中日前對中央社記者表示，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議的如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。

協商談判不涉及關稅，經貿辦表示，但所涵蓋項目具有4個重要目標：

1. 強化國家整體經濟實力

包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化台灣數位經濟能量，有利重台灣視環境保護、勞工權益在國際間的形象。

2. 強化台美雙方投資及貿易

經貿辦說，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

3. 強化台灣與各國制度化連結

台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。

4. 強化市場經濟體制

經貿辦認為，雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。

經貿辦說，台美雙方在這項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合台灣多元化（diversity）、機會平等（equality）及擴大包容（inclusiveness）等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護（environment）、社會責任（social）及公司治理（governance）。

經貿辦說，政府各相關單位在過去2個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對這項談判，相信未來簽署協定，將有助台灣強化及深化與美國的經貿關係。

美方：首輪談判預計今年秋天登場

美國貿易代表署（USTR）今晚宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場。

美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議」，尋求在倡議下研擬「野心勃勃的談判路徑」；雙方6月底在華府召開首場會談，原訂出席的行政院政務委員鄧振中因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）改採視訊出席，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。

經過2個多月準備，USTR今晚發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）及駐美代表處今天就談判任務達成共識，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在新聞稿中表示，今天與台灣在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下啟動談判，這將深化美台貿易投資關係、推進雙方基於共享價值的共同貿易優先事項，並為勞工企業促進創新、具包容性的經濟成長。

畢昂奇指出，美國打算為11項貿易談判領域，尋求能達成高標準承諾及有意義成果的「野心勃勃計畫」；這些領域將有助打造一個更公平、繁榮及具韌性的21世紀經濟。

根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。

USTR指出，未來談判期間，美國行政部門會持續與國會及主要利害關係人協商，包括勞工、企業、環保團體等。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航