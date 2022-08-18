政院宣布「台美21世紀貿易倡議」正式啟動協商談判，首輪預計今年秋天登場、聚焦11項議題
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根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。
（中央社）台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，經過2個月密集討論，行政院經貿談判辦公室今（18）日發布新聞稿指出，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。
經貿辦表示，在準備過程中，台美均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。
經貿辦：針對11項議題協商
經貿辦說，未來的談判中，雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業以及非市場政策與作法等11項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。
行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中日前對中央社記者表示，談判宣布啟動後，就將討論首次會議時間，並且給予雙方討論的議題文本，11項議題當中，容易達成協議的如貿易便捷化等，就有可能會在首次談判時先處理。
協商談判不涉及關稅，經貿辦表示，但所涵蓋項目具有4個重要目標：
1. 強化國家整體經濟實力
包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化台灣數位經濟能量，有利重台灣視環境保護、勞工權益在國際間的形象。
2. 強化台美雙方投資及貿易
經貿辦說，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。
3. 強化台灣與各國制度化連結
台美貿易協定的簽署，不僅有助於台灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。
4. 強化市場經濟體制
經貿辦認為，雙方可共同合作，增強台灣面對非市場政策及作為的能力。
經貿辦說，台美雙方在這項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合台灣多元化（diversity）、機會平等（equality）及擴大包容（inclusiveness）等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護（environment）、社會責任（social）及公司治理（governance）。
經貿辦說，政府各相關單位在過去2個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對這項談判，相信未來簽署協定，將有助台灣強化及深化與美國的經貿關係。
美方：首輪談判預計今年秋天登場
美國貿易代表署（USTR）今晚宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場。
美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議」，尋求在倡議下研擬「野心勃勃的談判路徑」；雙方6月底在華府召開首場會談，原訂出席的行政院政務委員鄧振中因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）改採視訊出席，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。
經過2個多月準備，USTR今晚發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）及駐美代表處今天就談判任務達成共識，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦。
美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）在新聞稿中表示，今天與台灣在美國在台協會（AIT）及駐美代表處架構下啟動談判，這將深化美台貿易投資關係、推進雙方基於共享價值的共同貿易優先事項，並為勞工企業促進創新、具包容性的經濟成長。
畢昂奇指出，美國打算為11項貿易談判領域，尋求能達成高標準承諾及有意義成果的「野心勃勃計畫」；這些領域將有助打造一個更公平、繁榮及具韌性的21世紀經濟。
根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。
USTR指出，未來談判期間，美國行政部門會持續與國會及主要利害關係人協商，包括勞工、企業、環保團體等。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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