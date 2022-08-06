疾管署公布第3例猴痘境外移入病例：北部20多歲男性出現淋巴腺腫大等症狀，匡列2名高風險接觸者
我們想讓你知道的是
我國第3例猴痘境外移入確定病例，為北部20多歲本國籍男性。經疫情調查共計匡列2名高風險接觸者，為個案在美期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國之2名友人，目前均無不適症狀。
疾病管制（以下稱疾管署）今（6）日公布，我國第3例猴痘境外移入確定病例，為北部20多歲本國籍男性，於今（2022）年7月前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，於今日確認陽性，目前在醫院隔離治療中。
經疫情調查共計匡列2名高風險接觸者，為個案在美期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國之2名友人，目前均無不適症狀，地方衛生單位已開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日；另將調閱艙單，並針對其返國航班左右鄰座乘客，列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。
疾管署進一步說明，猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日，累計通報疑似病例21例，其中3例確診均為境外移入（德國1例、美國2例），餘18例均排除。
返國出現發燒、皮膚紅疹、水泡等症狀，主動告知檢疫人員並速就醫
另自6月30日起，疾管署將具有本土或不明感染源猴痘個案之53個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。
疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計85國報告至少2萬7195例確診，其中以歐洲1萬6437例及美洲1萬288例病例數最多。累計病例前五名為美國7102例、西班牙4577例、德國2839例、英國2759例及法國2239例，亞洲目前新加坡報告13例，已發生本土病例，日本、韓國等亦有報告境外移入病例。
世界衛生組織（WHO）已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物（Tecovirimat）提供國內出現重症患者時使用，且積極洽談採購第三代天花疫苗以供儲備，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。
延伸閱讀
- 聊聊猴痘疫情：算是廣義上的性傳播，可以透過任何形式的密切身體接觸感染
- 猴痘全球總數逾9000例、台灣出現第2例境外移入，世衛將開會是否升為最高層級警戒
- 全球猴痘病例激增，世衛呼籲男同志減少性伴侶人數「降低接觸風險」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！