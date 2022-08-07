澳洲通過擴大減排法案，欲擺脫「石油成癮」惡名，目標2050淨零碳排

文：饒珮琪（Peichi Jao）

澳洲眾議院將通過近十年來首起因應氣候變遷的法案，旨在2030年之前將碳排放量減少至2005年度的43％，並放眼在2050年實現淨零碳排放的目標。

澳洲通過碳排法案，也落實了澳洲工黨（Labor Party）於2022年5月選舉時所許下的承諾；除了獲得環保主義的綠黨（Australian Greens）的支持，也正式向聯合國提交新的減碳目標，期望能藉此在環保相關的倡議脫離全球後段班，趕上加拿大、韓國、日本的腳步。

減碳排法案的主要訴求及做法為何？

綜合《衛報》（The Guardian）報導，此法案強調其訂定的2030年碳排放量減少至43％的願景「只是整個倡議的開端，並非最終目標」（is a floor not a ceiling）。

此外，該法案也強化了澳洲氣候變遷局（Climate Change Authority）的影響力及發揮作用，預計將由澳洲氣候變遷局在每年根據氣候目標的進展提供意見，而政府則有義務將其政策建議公佈，若政府選擇不遵循也應公開解釋理由。

然而，此法案缺少了相關抑制與鼓勵措施，促使企業以實質行動減少碳排放量。

太過魯莽？不具野心？跨黨派討論中呈現不同層面擔憂

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾展現此法案獲得了跨黨派與民間團體的支持；即便綠黨與其他熱衷於環保倡議的議員對此法案的成形提供協助，實際上，綠黨在參與討論的過程中曾不斷提倡比43％減少更多的近程目標。