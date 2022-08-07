澳洲通過擴大減排法案，欲擺脫「石油成癮」惡名，目標2050淨零碳排
我們想讓你知道的是
澳洲眾議院將通過近十年來首起因應氣候變遷的法案，旨在2030年之前將碳排放量減少至2005年度的43％，並放眼在2050年實現淨零碳排放的目標；此法的通過，象徵著澳洲政府開始著力以環保為出發點改善當地氣候的新時代，然而在跨黨派的討論中也浮現出各界對於目標訂定的不同想像。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
澳洲眾議院將通過近十年來首起因應氣候變遷的法案，旨在2030年之前將碳排放量減少至2005年度的43％，並放眼在2050年實現淨零碳排放的目標。
澳洲通過碳排法案，也落實了澳洲工黨（Labor Party）於2022年5月選舉時所許下的承諾；除了獲得環保主義的綠黨（Australian Greens）的支持，也正式向聯合國提交新的減碳目標，期望能藉此在環保相關的倡議脫離全球後段班，趕上加拿大、韓國、日本的腳步。
減碳排法案的主要訴求及做法為何？
綜合《衛報》（The Guardian）報導，此法案強調其訂定的2030年碳排放量減少至43％的願景「只是整個倡議的開端，並非最終目標」（is a floor not a ceiling）。
此外，該法案也強化了澳洲氣候變遷局（Climate Change Authority）的影響力及發揮作用，預計將由澳洲氣候變遷局在每年根據氣候目標的進展提供意見，而政府則有義務將其政策建議公佈，若政府選擇不遵循也應公開解釋理由。
然而，此法案缺少了相關抑制與鼓勵措施，促使企業以實質行動減少碳排放量。
太過魯莽？不具野心？跨黨派討論中呈現不同層面擔憂
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾展現此法案獲得了跨黨派與民間團體的支持；即便綠黨與其他熱衷於環保倡議的議員對此法案的成形提供協助，實際上，綠黨在參與討論的過程中曾不斷提倡比43％減少更多的近程目標。
Tags：
Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！