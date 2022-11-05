TNL+ 2022/11/05,
中國

「盛世中國」表象背後的三個關鍵詞：內卷、躺平、精神內耗

「盛世中國」表象背後的三個關鍵詞：內卷、躺平、精神內耗

我們想讓你知道的是

我們應該感謝這三位不惜犧牲自己和家族的前途，來向大眾展現一場生動的上層生存圖鑒，沒有他們，我們可能連大觀園的門都摸不著。稱呼他們小丑，有失敬意，他們其實是隱藏在小丑面具下的真英雄。

《商君書》中包含的「馭民五術」，一直是中國歷代封建王朝維持穩定統治的基礎，「壹民、弱民、疲民、辱民、貧民」雖然和儒家的民本思想格格不入，但它卻是封建帝王的一種屢試不爽的隱秘政治哲學。

自從去（2021）年以來，「內卷」一詞在中國網路受到關注，最近「精神內耗」又頻頻成為網路熱詞。內卷最初來自農業領域，後引申為人與人之間的過度競爭。「精神內耗」一詞的倍受矚目，源於中國二次元影片網站的一則短影片《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》，火遍大江南北，影片講述的是二舅身殘志艱、樂觀向上的勵志故事。

儘管影片以一位侄子的微觀視角去歌頌這樣一位堅韌不拔的英雄二舅的故事，但是明眼人都會發現它和官方以往宏大敘事的正能量道德模範並無二異。這樣的故事也毫不意外的受到了人們的質疑，為什麼二舅會有如此悲慘的人生？這個社會和國家為他做了啥？一味地歌頌和美化苦難而不去批判和反思背後的成因，是否又是一碗迷糊大眾的毒雞湯？

「內卷」、「躺平」和「精神內耗」的關係

去年和「內卷」一詞同樣火了的還有「躺平」，這二者之間可以說是因果相生的關係，因為社會太內卷了，所以一部分年輕人無奈選擇躺平，另一部分人既不想內卷，也不想躺平的人就陷入了所謂的「精神內耗」。目前網路對於「精神內耗」還沒有一個通俗易懂的定義，筆者認為它可以理解為一個人腦袋裡有各種想法的權衡較量，難以做出決定，進而影響到個人精力、意志力和執行力，也可以說一個人整天在胡思亂想而沒有實際行動。

雖然這三個詞背後代表的都是不受主流社會提倡的價值觀，但是官方對其的態度並非一視同仁。

如果按照中共的鬥爭哲學，內卷顯然符合其價值觀，毛澤東還曾在大躍進期間親自領導和指揮農業的密植，鼓勵播種不要保持植株間距，越競爭越好，產量越高。所以和內卷相比，躺平顯然是離經叛道之舉。根據商鞅的「馭民五術」，「內卷」顯然更能弱民、疲民和辱民，「躺平」和「精神內耗」明顯不利於壹民。

所以，我們不要被官媒不時輕描淡寫地對三者的批判誤導了，他們的理想受眾也是不同的。在管理學中，為了避免非正式組織和近親繁殖的影響，讓團隊成員之間相互監督和競爭，才能保證領導和組織利益的最大化。

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