《黃珊珊：33個人生故事》：都什麼年代了還想操作「含淚投票」、「忍痛支持」，何苦？

文：黃珊珊

〈都什麼年代了，別含淚投票〉

我打過六次議員選戰，加上兩次立委選舉，八次經驗下來，我最不喜歡聽到什麼「含淚投票」、「還誰一個公道」，難道選舉永遠都只能哭哭啼啼的這麼悲情、這麼痛苦嗎？

記得我第一次出來參選市議員，雖然我什麼都沒有，但也什麼都不怕！

存款只有八萬元，還要標會來籌措競選經費，可是那次選得好開心。每回出去掃街拜票，就像一場歡樂嘉年華會。

前導是把我們競選總部當安親班的小六男生陳宥丞（今年換他出來選），他拿著麥克風用童稚的聲音說：「各位叔叔伯伯阿姨，請支持黃珊珊。」

後面是我的朋友們組成的志工團。大家都笑著跟民眾打招呼聊天，因為能把我們的政見拿出來跟大家分享，就是值得開心的事情。

好的事情，就要開開心心跟大家分享，讓更多人知道。我們當時從零出發，展開一場歡樂選舉，後來高票當選。

當選的那天，我覺得好開心喔！而且選舉讓我發現，我只是付出一點點，但民眾給我的回饋是超過好幾百倍的熱情。

我在法律服務時間為民眾義務提供法律服務，聽他們問我：車禍怎麼辦？離婚怎麼辦？這些對我來說都是很簡單的小事，能出一點點微小的力量幫助人，解決他人的痛苦，我很開心。但沒想到我只付出了一點點，可是民眾不論認識的、不認識的，都主動給我支持與鼓勵。

在拜票的過程中，我感受到這個社會的善意。大家對我說，「這麼年輕，好好做，我會支持妳！」他們也不問我到底是誰，看到一個年輕女孩子願意服務社會，理念很好，他們就投票支持了。

第一次的選舉結果，有2萬6246人投票給我。其實我一開始只認識其中的四個人，就是我的高中同班同學一家人，真沒想到後來有這麼多人願意信任我。我得承擔起責任，只要當一天的議員，就絕對要對得起他們的信任。

一路走來，二十多年過去了，我的心情始終一樣，有好的政見想要跟大家分享，希望有機會好好實踐。所以心情還是很歡樂的，可是環境卻大不相同。

隨著藍綠對立嚴重，每次選舉都會有人操作棄保，好像台灣只剩藍綠，沒有其他。

不在政策上辯論，只搞政黨對立，只想製造仇恨，難道不能開開心心、盡心盡力的選舉嗎？

在這種邏輯下，選舉不是「選你想支持的人」，變質成「怎麼讓你討厭的人不要當選」，只要討厭的不讓他當選，甚至寧願犧牲自己內心支持認同的候選人？這樣對嗎？

難道在政黨的壓力下，提個豬頭，你也投給他嗎？雖然很多人批評我影射某人是豬頭，但我的本意確實與人選無關，而是要請政黨不要低估民眾。

這個年代還想操作「含淚投票」、「忍痛支持」，把選舉搞得像是要在自己身上割一刀，何苦？有什麼好含淚的？又不是面臨世界末日。連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都能實踐他看似天方夜譚的計畫，讓火箭升空之後，還能倒退回地球，回收再利用。為什麼我們到今天，還不能擺脫政黨的束縛，相信自己的理念？

我真心覺得選舉不需要這樣，選舉就該回歸到選舉本質――選賢與能。不然社會怎麼進步？每個選民都不一樣，有不一樣的人生，當然會有不一樣的關心重點，本來就該支持自己覺得對的對象，讓這個社會可以多元發展。

我從小就覺得人應該說出自己的主張，才能造成改變。像我在基隆做法律服務，看到那麼多人受到法律的傷害，發自內心覺得這些當然要改變，所以我才有出來參選的動機。

如果我不把想法說出來，或是我只想把這些對社會的夢想寄託在旁人身上，期待旁人來實現，那這些改變都不會發生。

如果我不出聲，不去改變，不去修改傷害人的法律，我們的民法現在還是父債子償，還是有小孩們苦哈哈地繼承完全沒見過面的雙親、甚至祖父母留下的債務，而不能翻身，賠上他們的一輩子。

我沒辦法眼睜睜看這些事情持續不斷地發生，所以我參選了，大聲說出我的意見，告訴大家，我要改變這些不合理、傷害人的法律；雖然花了點時間，但真的改正過來了！

如果不表達意見、不說出看法，這個世界的悲劇不會始終與我們無關，總有一天會傷害到我們自己，讓大家一起陷在泥沼裡，原地踏步，逃生無門。

也許因為我是家裡的老么，上面的哥哥姊姊和爸爸媽媽，年齡全都比我大很多，都想管我，反而養成了我對抗威權、表達意見的習慣，我生平最討厭旁人來下指導棋。

如果我不堅持自己的意見，他們就會以為我會照他們的意思走，所以我總是倔強、清楚地說出我的想法，不論在讀書、在就業、在婚姻上，我都清楚知道自己要什麼，也清楚的告訴他們，我想要什麼，堅決走上自己選擇的路。

從小到大，我都覺得不公不義就是不對，希特勒為什麼會變成希特勒？為什麼沒有人告訴他大屠殺是錯的！

如果我面對希特勒，我也會跟希特勒說，你這樣屠殺猶太人是不對的。假設當年有一個人可以不顧一切的勸阻希特勒，帶動十人、百人、千萬人阻止他，悲劇也許就不會發生了。

如果大家都不說，都盤算著，反正他要殺的是那些「別人」，是「他們」，又不是我，也不是我家人朋友，那我就別囉唆了！接下來，當然就會發生我們已經看到的歷史。

我們華人社會比較不鼓勵跟旁人有不同意見。我經常在會議與演講上問，各位有沒有意見？通常都是一片死寂，因為我們已經習慣不發表意見，免得大家覺得我跟其他人不一樣。