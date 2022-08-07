以巴緊張局勢再升級：以色列空襲加薩、伊斯蘭聖戰組織百枚火箭回擊，埃及居中協調籲停火

以色列於本週再度對加薩走廊發動襲擊，5日以色列國防軍（IDF）針對加薩第二大激進組織伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）展開攻擊，並警告針對加薩走廊巴勒斯坦武裝分子的致命空襲可能持續一週。本次被認為是以巴情勢自去（2021）年5月為期11日的衝突以來，嚴重程度的再升級。

本次的衝突可追溯至幾個月前以色列與約旦河西岸暴力事件的急速增加。今（2022）年4、5月，巴勒斯坦人曾在以色列對平民發動一系列攻擊，導致以色列國防軍多次在約旦河西岸展開軍事行動，以掃除武裝激進分子。

根據《衛報》，以色列的軍事行動似乎在昨（6）日又進一步擴大範圍，雙方持續交火。巴勒斯坦衛生部官員指出，死亡人數自5日以來達到24人，其中包含一名位於加薩北部的伊斯蘭聖戰組織指揮官賈巴里（Tayseer Jabari）、6名兒童以及1名學生，另有80受傷。

伊斯蘭聖戰組織將以色列週五的轟炸視為宣戰，並於當日晚間對以色列南部發射至少100枚火箭。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）則是在電視談話中回應，以色列對加薩地區更大範圍的衝突並不感興趣，但也不會迴避。「有人試圖傷害平民時，以色列不會坐視不管。」他說道。

此外，以色列也指控加薩北部城市賈巴利亞（Jabalia）多名兒童死亡的慘劇，是由伊斯蘭聖戰組織昨日發射的一枚火箭造成。

對此，埃及外交部則是於週五晚間表示開羅正與雙方「晝夜不停地協商」，希望雙方能夠停火。

至於本次衝突是否會進一步升級為戰爭，則是取決於在加薩走廊佔有主導地位的民兵組織哈瑪斯（Hamas）是否會直接介入干預。雖然由伊朗支持的伊斯蘭聖戰組織有時會獨立行動，但其與哈瑪斯基本上處於結盟狀態，多被國際社會認定為恐怖組織。

目前，哈瑪斯已宣布支持伊斯蘭聖戰組織，並稱將對軍事襲擊做出回應。「反抗力量與其所有的武裝派系，將於這場衝突中團結一致，並且獲得勝利。」哈瑪斯官方聲明說道。

《紐約時報》指出，由於以巴領導人間的意見分歧、雙方政治力量薄弱、國際關注持續聚焦別處，以及加薩走廊被以色列和埃及封鎖長達15年之久，希望越趨渺茫等事實，皆讓新的局勢再次凸顯防止以巴衝突的艱困挑戰。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）中東問題學者布朗（Nathan J. Brown）教授表示，以巴衝突的循環並無任何結束的跡象，似乎沒有哪個國家希望提出一個更加穩定的替代方案。

去年5月的衝突以來，以色列為說服加薩民兵組織停止暴力，向當地巴勒斯坦籍勞工提供了1萬4000多份工作許可證，是哈瑪斯自2007年取得加薩走廊控制權以來最高的一次。

然而，以色列釋出的善意，並未讓大多數生活在加薩地區的民眾直接獲得利益，不過聯合國兒童基金會（UNICEF）仍稱許可證還是為上千個家庭提供了非常重要財務幫助。

擔心失去以色列這一重大讓步，另有鑑於多數軍事設施仍在上次的衝突中遭到嚴重破壞的哈瑪斯，在一整年中避免了加薩地區局勢的升溫，卻仍鼓勵以色列境內以及約旦河西岸的暴力襲擊。

另一方面，哈馬斯奪取控制權以來以色列和埃及便對加薩走廊展開封鎖，雙方多年僵持不下，以色列不准備在哈馬斯掌權期間結束封鎖，哈馬斯亦不承認以色列並拒絕結束武裝活動。

《紐約時報》報導，沒有正式與和平手段結束衝突的情況下，加薩走廊的衝突不減反升，雙方斷斷續續的秘密外交，也被認為是重新談判加薩封鎖條款的替代方式。

「由於缺乏持久的手段，雙方都訴諸暴力，目的不是為了打敗對方，更不是為了消滅對方，而是為了調整封鎖條款，同時演一場戲給國民欣賞。」布朗說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺