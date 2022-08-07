美持續強力箝制中國科技產業，專家分析：中國半導體研發力道不減反增、中芯恐轉入地下化

（中央社）中國晶圓代工廠中芯國際突破美國管制，量產7奈米晶片，震撼各界，傳出美國計劃加強對中國半導體監理。產業專家認為，中國半導體發展腳步「不會停」，還會更增強研發力道。

2018年自美國前總統川普（Donald Trump）對中國發動貿易戰以來，美中關係開始對立。川普政府在2020年將中芯列入貿易黑名單，美國供應商必須事先申請特殊許可證，並經過嚴格審查，才能將商品出售給黑名單企業。

拜登政府上台後持續加深對中國的科技限制，面對中國近年半導體產業快速崛起，美國不僅提出晶片法案盼吸引在地化投資，更有意向台灣、日本、韓國提出半導體產業聯盟的計畫，目標是要抵制中國半導體產業在全球的發展。

外界認為在美國強力管制先進製程設備下，中芯國際製程技術發展將停滯不前，停留在14奈米。不過，市場研調機構TechInsights日前拆解加密貨幣礦機MinerVa的系統單晶片（SoC），進行逆向工程，意外發現中芯製程技術已推進到7奈米，為半導體產業投下一顆震撼彈。

由於中芯的7奈米晶片已出貨超過1年，經圖像顯示，中芯的7奈米製程技術幾乎是台積電7奈米的翻版，抄襲嫌疑濃厚。消息一出，引起各界熱烈討論，台積電法務部門也高度關注，只是尚無進一步動作。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，中芯利用既有產線的DUV設備確實有機會生產7奈米晶片，這象徵中芯技術有所突破，不過中芯7奈米的良率會非常低、成本非常高，產品交期無法掌控，完全沒有市場競爭力。

真正令他訝異的是，在美國強力管制的情況下，中芯居然敢讓有侵權疑慮的晶片出口美國。楊瑞臨說，中芯作為「膽大包天」；他預期，這將會引起美國關心，並加大、加深對中國半導體監理的範疇及深度。

美國先前已管制先進半導體製程生產所需的極紫外光（EUV）設備出口至中國，正如楊瑞臨所料，媒體紛紛報導，美國將進一步擴大禁止出售14奈米以下半導體設備給中芯等陸資企業，並考慮限制設備出口中國記憶體廠長江儲存。

兩大半導體設備供應商科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）皆證實，最近收到華府通知，擴大對中國半導體設備出口管制。楊瑞臨表示，美國應該是經過深入研究，新措施對中國半導體的管制相當到位。

楊瑞臨進一步說明，微影、蝕刻及量測檢測是半導體最重要的3道製程。其中，微影的EUV設備市場由荷蘭艾司摩爾（ASML）獨占；科林研發為蝕刻設備龍頭，市占率逾5成；而科磊為檢測設備龍頭，市占率也超過5成。

楊瑞臨說，美國「三管齊下」，同步管制微影、蝕刻及量測檢測設備出口，中國的邏輯晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）和3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都會遭受影響，是「一箭三鵰」的做法。

中國半導體產業在美國的強力箝制下，中長期發展將面臨重重阻礙。楊瑞臨研判，中芯等中國半導體廠未來擴產及現有產線維修、升級或更換零件，都可能會受到美國管制；除了管制全新設備出口外，美國對於二手設備及設備內的零組件管制，預期也會更加留意。

楊瑞臨認為，中芯短期營運或許會受到影響，不過研發速度非但不會減緩，反而還會更增強力道。為了不讓美國抓到更多把柄，掩護不見容於市場的做法，他預期，中芯未來將會轉入「地下化」，寧願犧牲一些股東權益，對外揭露的資訊會越來越簡單，更加不透明。

譬如中芯過去會細分28奈米、40/45奈米、55/65奈米、90奈米、0.11/0.13微米、0.15/0.18微米、0.25/0.35微米各製程營收比重，目前則改用尺寸分類，概分為8吋及12吋兩大類，投資人及外界將難以窺視全貌。

楊瑞臨表示，中國半導體產業發展腳步「不會停」，廠商會持續不斷投資建廠，他們不在乎賺不賺錢，不管景氣有沒有循環，只為了「練兵」及支應內需。

楊瑞臨說，以美國為首的自由世界國家，未來相關監理成本會隨著增加，但增強對中芯及中國的監理力道是必要的，預期美、中兩國將持續鬥法。

由於外商在中國設立的半導體廠也被美國納入管制範圍，外界憂心台積電未來中國南京廠擴產會面臨阻礙，楊瑞臨表示，台積電生產重鎮在台灣，台灣廠在生產效率與成本等方面最具競爭力，預期所受影響應有限。

楊瑞臨表示，韓國記憶體廠三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國大陸都有設廠，可能因而受到波及，未來中國廠區擴產將遭受影響，是否進一步牽動全球記憶體市場版圖變化，值得觀察。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺