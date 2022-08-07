美持續強力箝制中國科技產業，專家分析：中國半導體研發力道不減反增、中芯恐轉入地下化
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美國持續加深對中國的科技限制，中國半導體產業中長期發展將面臨重重阻礙。專家認為中芯短期營運或許會受到影響，不過研發速度非但不會減緩，反而還會更增強力道；為了不讓美國抓到更多把柄，掩護不見容於市場的做法，恐轉入「地下化」。
（中央社）中國晶圓代工廠中芯國際突破美國管制，量產7奈米晶片，震撼各界，傳出美國計劃加強對中國半導體監理。產業專家認為，中國半導體發展腳步「不會停」，還會更增強研發力道。
2018年自美國前總統川普（Donald Trump）對中國發動貿易戰以來，美中關係開始對立。川普政府在2020年將中芯列入貿易黑名單，美國供應商必須事先申請特殊許可證，並經過嚴格審查，才能將商品出售給黑名單企業。
拜登政府上台後持續加深對中國的科技限制，面對中國近年半導體產業快速崛起，美國不僅提出晶片法案盼吸引在地化投資，更有意向台灣、日本、韓國提出半導體產業聯盟的計畫，目標是要抵制中國半導體產業在全球的發展。
外界認為在美國強力管制先進製程設備下，中芯國際製程技術發展將停滯不前，停留在14奈米。不過，市場研調機構TechInsights日前拆解加密貨幣礦機MinerVa的系統單晶片（SoC），進行逆向工程，意外發現中芯製程技術已推進到7奈米，為半導體產業投下一顆震撼彈。
由於中芯的7奈米晶片已出貨超過1年，經圖像顯示，中芯的7奈米製程技術幾乎是台積電7奈米的翻版，抄襲嫌疑濃厚。消息一出，引起各界熱烈討論，台積電法務部門也高度關注，只是尚無進一步動作。
工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，中芯利用既有產線的DUV設備確實有機會生產7奈米晶片，這象徵中芯技術有所突破，不過中芯7奈米的良率會非常低、成本非常高，產品交期無法掌控，完全沒有市場競爭力。
真正令他訝異的是，在美國強力管制的情況下，中芯居然敢讓有侵權疑慮的晶片出口美國。楊瑞臨說，中芯作為「膽大包天」；他預期，這將會引起美國關心，並加大、加深對中國半導體監理的範疇及深度。
美國先前已管制先進半導體製程生產所需的極紫外光（EUV）設備出口至中國，正如楊瑞臨所料，媒體紛紛報導，美國將進一步擴大禁止出售14奈米以下半導體設備給中芯等陸資企業，並考慮限制設備出口中國記憶體廠長江儲存。
兩大半導體設備供應商科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）皆證實，最近收到華府通知，擴大對中國半導體設備出口管制。楊瑞臨表示，美國應該是經過深入研究，新措施對中國半導體的管制相當到位。
楊瑞臨進一步說明，微影、蝕刻及量測檢測是半導體最重要的3道製程。其中，微影的EUV設備市場由荷蘭艾司摩爾（ASML）獨占；科林研發為蝕刻設備龍頭，市占率逾5成；而科磊為檢測設備龍頭，市占率也超過5成。
楊瑞臨說，美國「三管齊下」，同步管制微影、蝕刻及量測檢測設備出口，中國的邏輯晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）和3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都會遭受影響，是「一箭三鵰」的做法。
中國半導體產業在美國的強力箝制下，中長期發展將面臨重重阻礙。楊瑞臨研判，中芯等中國半導體廠未來擴產及現有產線維修、升級或更換零件，都可能會受到美國管制；除了管制全新設備出口外，美國對於二手設備及設備內的零組件管制，預期也會更加留意。
楊瑞臨認為，中芯短期營運或許會受到影響，不過研發速度非但不會減緩，反而還會更增強力道。為了不讓美國抓到更多把柄，掩護不見容於市場的做法，他預期，中芯未來將會轉入「地下化」，寧願犧牲一些股東權益，對外揭露的資訊會越來越簡單，更加不透明。
譬如中芯過去會細分28奈米、40/45奈米、55/65奈米、90奈米、0.11/0.13微米、0.15/0.18微米、0.25/0.35微米各製程營收比重，目前則改用尺寸分類，概分為8吋及12吋兩大類，投資人及外界將難以窺視全貌。
楊瑞臨表示，中國半導體產業發展腳步「不會停」，廠商會持續不斷投資建廠，他們不在乎賺不賺錢，不管景氣有沒有循環，只為了「練兵」及支應內需。
楊瑞臨說，以美國為首的自由世界國家，未來相關監理成本會隨著增加，但增強對中芯及中國的監理力道是必要的，預期美、中兩國將持續鬥法。
由於外商在中國設立的半導體廠也被美國納入管制範圍，外界憂心台積電未來中國南京廠擴產會面臨阻礙，楊瑞臨表示，台積電生產重鎮在台灣，台灣廠在生產效率與成本等方面最具競爭力，預期所受影響應有限。
楊瑞臨表示，韓國記憶體廠三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）在中國大陸都有設廠，可能因而受到波及，未來中國廠區擴產將遭受影響，是否進一步牽動全球記憶體市場版圖變化，值得觀察。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。