本土增2萬1771例、42例死亡：增1例兒童重症MIS-C個案，中國出現「瑯琊病毒」尚無人傳人證據
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指揮中心今日公布國內新增2萬2044例COVID-19確定病例以及42例死亡，另有一例2歲女童MIS-C個案。另外，權威醫療期刊NEJM研究指出，中國的山東、河南發現一種新的可感染人類的動物源性病毒「瑯琊病毒」，目前尚未有人傳人證據。
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增2萬2044例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1771例本土個案及273例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。
莊人祥說明今日新增病例數較昨（6）日增加10.2％，較上週日增加4.5％。
指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為24例男性、18例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案且皆具慢性病史，其中25例未接種3劑COVID-19疫苗。
莊人祥報告今日無特殊死亡個案，另新增一例2歲女童MIS-C個案，無慢性病史且未接種過任何疫苗。曾出現高燒、嘔吐、腹瀉等症狀，送醫後已給予免疫球蛋白治療。
另外，醫師杜承哲昨在臉書分享，指權威醫療期刊NEJM於本月4日刊出，在中國的山東、河南發現一種新的可感染人類的動物源性病毒，被命名為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」。
杜承哲表示，該病毒和目前流行疫情不是同一類的病毒，而是副黏液病毒科（family Paramyxoviridae），在針對25種動物檢驗中，鼩鼱（shrew）的血清陽性比例最高（71 of 262［27％］），推測可能是該病毒的天然宿主。
《自由時報》報導，研究指出在中國的山東及河南已發現35名急性感染患者，其中有26人僅感染「瑯琊」病毒，身上沒有其他病原體存在。這26人中全數都有出現發燒症狀，並有1半以上的人有疲勞、咳嗽、厭食等情況，還有3-4成的人士有肌肉痠通、噁心、頭痛、嘔吐等症狀，有8%甚至出現腎功能受損。
目前，在9例感染患者的家人和密切接觸者中，並未發現人傳人的證據，但研究人員認為還無法下結論。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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