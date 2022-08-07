外媒分析中國軍演：《日經》指意圖短期決戰阻絕美軍，《紐時》認為是安撫國內民族主義情緒
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中國對台進行軍演進入第4天，《日經》指出此次軍演有3重點，包含在美軍介入前「短期決戰」、視台灣東方海域為重點以阻絕美軍馳援，及意圖使台海中線無效化。《紐約時報》則報導，中國軍演除恐嚇台、美，亦是為了安撫國內民眾，顯示中國的行動已足夠強硬。
中國對台進行軍演今（7）日進入第4天，國防部今日表示，上午持續偵獲多批中共機、艦及無人機，在臺海周邊活動，進行海空聯合演習，模擬對臺灣本島及我海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機侵擾我外島地區。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，並派遣機艦適切應處。此外，國防部也宣布陸軍將於9日、11日出動78門155榴彈砲、6門120迫砲，於屏東楓港一帶進行重砲射擊演練，以驗證部隊戰力。
《日經》解析3重點，指中國意圖短期決戰阻絕美軍
根據《中央社》，《日本經濟新聞》今日報導中國此次大規模軍事演習3大重點，分別是在美軍介入前「短期決戰」、視台灣東方海域為重點以阻絕美軍馳援，及意圖使台海中線無效化。
首先，熟悉共軍內部情況的相關人士曾解釋中國將演習訂為4天，是因為「預估美軍完成國內手續後到抵達台灣，大約要花7天時間。」日經研判，共軍這次有可能以在美軍介入前、一口氣壓制台灣的「短期決戰」來制定演習計畫。
第二，共軍在這次演習發射彈道飛彈，台灣國防部公布中國發射11枚、日本防衛省公布9枚。不論是11枚或9枚，其中有5枚落入台灣東方海域，「可以得知此處是（中共）重視的演習區域」，研判是假想阻絕美軍第七艦隊等美軍馳援所進行的訓練。
第三，共軍軍機截至昨日已連續4天越過兩岸在台灣海峽事實上的停戰線「台海中線」。台海中線是1950年代美軍為協防台灣所劃定。日經指出，儘管中國官方並不承認台海中線的存在，但兩岸過去對台海中線存在都有一定「默契」。有看法認為，中國正嘗試透過這次演習讓台海中線「無效化」。
《紐時》：中國進行軍演除恐嚇台、美，亦是為了安撫國內民眾
自軍演開始，中國官媒便開始進行一系列的緊湊報導，事件也在社群媒體上持續發酵。由《人民日報》發起的主題標籤「中國完全有决心有辦法有能力維護國家統一」，瀏覽人次已突破5億。此外，許多分享在微信上的文章，也持續向中國民眾保證，中國當局正在準備打一場持久戰。
不過，這些反應與中國網友最初對於裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的評價截然不同。《紐約時報》指出，當裴洛西2日抵台時，許多人對政府並未採取更多措施加以阻止而感到憤怒和尷尬。日前，中國官方一再承諾，裴洛西若訪台將造成「嚴重後果」，一些官媒甚至預測軍方將採取行動阻止其順利降落。
不過，當這些措施並未實現，加上裴洛西順利訪台，中國官方只宣布啟動軍事演習、發表譴責之詞，紐時形容，這讓民族主義者的熱情轉變為恥辱。
時至昨（6）日，社群媒體風向似乎出現逆轉。中國官媒分享了一名中國解放軍使用望遠鏡觀察台灣軍艦的照片，並強調中國的反制措施「前所未有」，讓許多網友紛紛表示幾日前對國家的懷疑態度是錯誤的。
香港浸會大學新聞學助理教授閭丘露薇（Luwei Rose Luqiu）表示，有鑑於中國的網路審查機制，其實很難判斷風向實際上改變了多少。然而，官媒的論述清楚表明，官員們認為有必要管理大眾失望的情緒。
新加坡國立大學政治學助理教授伊恩・瓊（Chong Ja Ian）則是認為，中國原本可以採取更多手段，例如：在裴洛西尚未離台時開始演習，對美、日在區域內的軍事活動製造更多干擾。
「如果有人認為中國的行動已經足夠強硬，有很大的因素要歸功於中國當局對媒體資訊的控制。」伊恩・瓊說道。此外，他指出中國官員近幾天一直致力於緩和公眾的失望情緒，稱政府回應堅定有力，且經過精心校準。
閭丘露薇說道，宣傳部門相信他們可以利用網路審查以及科技來控制公眾輿論，例如：操控流量與熱門話題，這也的確會讓質疑的聲音越來越難被聽見。不過她強調，藏在表層下的損害，卻是無可避免的。
新聞來源
- 國防部：國軍情監偵系統嚴密掌握敵情狀況（國防部）
- 陸軍9日及11日重砲射擊演練 驗證部隊戰力（中央社）
- 日經看中共軍演提3重點 意圖短期決戰阻絕美軍（中央社）
- Chinese Military Drills Aim to Awe, Both Abroad and at Home（The New York Times）
- 中国の軍事演習、台湾封鎖へ布石 中間線無効化狙う（日本経済新聞）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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