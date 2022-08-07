國漫館歷經多次波折：台中新民街倉庫群產權問題未解決，館址恐落腳其他縣市
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國家漫畫博物館自2017年決定設址台中以來，歷經多次波折。從文化部與台中市府多次協商破局，好不容易才將國漫館留在台中帝國製糖廠及台鐵新民街倉庫群，如今又因產權問題生變，恐讓國漫館落腳其他縣市，衍生市府行政怠惰問題。
國家漫畫博物館自2017年決定於台中設址以來，歷經多次波折。由於2年前最終拍板定案的場址—新民街倉庫，因產權歸屬問題、不確定因素高，導致國漫館恐將落腳其他縣市，衍生行政怠惰問題。
對此，台中市政府今（7）日反駁，文化部執行期程已超出原計畫，全案遭行政院退回重擬，並無市府延宕問題。
由文化部推動成立的國漫館，曾於2017年規劃於台中市中台灣電影中心設立，當年預計於2020年完工。不料，文化部與台中市雙方協商近30次未果，仍無法達成合作初期提出的空間與動線要求，最終文化部宣布改弦易轍另尋地點。
2020年5月，台中市府依舊積極協助文化部建置國漫館，希望將其留在台中市；文化部最終也通知臺中市政府選定「台中帝國製糖廠」及「台鐵新民街倉庫群（新民街倉庫）」兩地，同時作為國家漫畫博物館建館基地。
然而，自文化部宣布選定國漫館新址後，建設的推動毫無進度。根據《自由時報》，立委黃國書於去（2021）年5月表示，國漫館的建設計劃還有很多先期作業尚未處理，包含帝國糖廠與OT廠商的合約、台鐵局尚未與市府點交新民街倉庫群等。
另一方面，後續修復與擴建期程經費、做為國家級博物館的空間是否足夠等問題，都需要中央與地方通力合作。
台鐵當時則說明，新民街倉庫部分已終止合約，拔電表、關鐵門封存，待私有產權部分處理好之後，會一次捐贈給市府；文資修復部分未來將由文化部出資、委由市府修復；關於附近攤商佔用國有土地的部分，也會請警三分局協助勸導。
如今，國漫館選址歷經重重波折後，再度生變。《聯合新聞網》報導，台中市議員何敏誠近期發現，新民街倉庫群因產權問題，文化部評估需重新選址，除原訂帝國糖廠外，新址另增加台中文資園區、台南文創園區部分空間。
何敏誠指出，根據文化部「國家動漫博物館計畫書第二次修正版」資料顯示，文化部最新選址排除原訂的新民街倉庫群，因該處屬交通部台鐵局產權，須待中市府取得後交付，但部分空間涉及私人產權待釐清，且目前仍有攤商向台鐵局承租使用，不確定風險高，影響建置期程。
台中市議員參選人何昆霖則批評，新民街倉庫群作為見證台中車站周邊空間發展的歷史古蹟，原本想藉由國漫館設立重獲新生，卻因市府行政不積極甚至怠惰，讓國漫館的設立遙遙無期。
根據《中央社》報導，台中市政府新聞局對此回覆，指出國發會審查文化部去年10月報院計畫，提出審查意見包含經費膨脹太高、執行期程已超越原計畫，因此被行政院退回；今（2022）年文化部重擬計畫，行政院以2024已無法達成，全案退回重擬，沒有市府怠惰或延宕問題。
新聞局強調，市府與文化部確認2場址點交時間，其中帝國糖廠營運廠商2024年合約結束後可點交；新民街倉庫群為台鐵局所有，其中有2處仍有私權爭議，尚待法律訴訟。
5月台鐵局表示，已與其中一處私產所有權人價購取得，並辦理產權移轉中，其餘私產台鐵已提訴訟正在解決中，預計2024也能點交予市府。
新聞來源
- 新民街倉庫群產權問題 國漫館落腳台中恐生變（中央社）
- 國漫館選址生變 議員批中市府行政怠惰不積極協調（聯合新聞網）
- 設國漫館進度 立委：需4到5年（自由時報）
- 台中設國漫館生變！ 市府：勿讓漫畫迷失望（自由時報）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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