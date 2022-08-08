裴洛西訪台，中國送大禮：共軍發瘋似的拚命射飛彈，根本是免費奉送台美軍事情報吃到飽
我們想讓你知道的是
今天中共發瘋似的拚命射飛彈，對台美軍方來講，根本是不要錢的軍事情報buffet吃到飽大放送：套句中國流行語「我就靜靜的看著你裝B」，這就是台美軍方正在對解放軍做的事情。
在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共發動了一連串意在武嚇台灣的「實戰化演訓」，其中還包括了以東風飛彈穿越台北上空大氣層的飛彈試射，挑釁意味十足。雖然大部分的台灣民眾對此無感，小琉球甚至出現民眾聚集「欣賞」中共飛彈試射的人潮；但還是有少數人對此感到焦慮，開始下載APP尋找離住家最近的防空洞。
雖然對戰爭有危機意識絕對是一件好事，但客觀來說，如果你擔心的是中共以飛彈射擊台灣後，三軍齊發對台灣發動全面攻擊的「武統」。那我可以斬釘截鐵地跟你說「不可能發生，除非中國想送台灣一場『以台獨勝利作結的獨立戰爭』不然至少2025年之前，中共不可能攻打台灣。」
原因很簡單，因為到2025年之前，中共攻台獲勝的機率都太低。
中共攻台最可能時間是2025年到2027年之間
中共攻台最可能發生的時間，集中在2025年到2027年之間，這個也不是我預測的。其中2025年是台灣國防部的預期，2027年則是美國軍方的評估。在美軍今年（2022）度的「環太平洋軍演」開幕時，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）就直接表示「今年的環太平洋軍演內容，就是針對2027年台海情勢而設計。」
雖然台灣國防部跟美軍都沒有對外公開評估的細節，但整理完各種公開資訊，我們就可以了解這樣的評估是怎麼來的。簡單來說，2025口到2027年這段時間，是「中共軍力最強、美國軍力最弱，兩國戰力差距最接近」的時間點。但這不代表美國這時的軍力會弱於共軍，只代表了原本兩國天差地遠的軍力差距，縮短到解放軍可以投機看看拚一拚的程度。
那為什麼美軍在2025年到2027年這段時間軍力會特別弱呢？這是因為美國從2010年代的末期，開始注意到美軍必須從「反恐戰爭」的部署，轉型成「對抗中國」才能因應中國崛起帶來的挑戰。
像是2017年美國海軍學院「綜合徵文比賽一等獎」得獎的就是Dale Rielage所寫的〈我們如何輸掉了偉大的太平洋戰爭〉（How We Lost the Great Pacific War）這篇文章模擬了美軍如果到2025年仍是維持反恐戰爭的部署，將在「第二次太平洋戰爭」中輸給中國。除了海軍，美國空軍在2018、2019年的模擬兵推中，也都是以輸給中國作收。
美軍既然早在2017年就注意到這個問題，當然也早就規劃了新的對中戰略部署。只是無論美國海軍、空軍或是海軍陸戰隊，為了進行轉型，都要歷經一段汰舊換新的陣痛期。其中2027年，剛好就是美國海軍在新舊武器戰力轉換上，最青黃不接的一年。
美國海軍為了破解中共以飛彈攻擊為主力的「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）戰法，打算淘汰1980年代成軍，反飛彈能力較弱的提康德羅加型飛彈巡洋艦。按照美軍的計畫，將會從今年（2022）開始，在五年內淘汰22艘飛彈巡洋艦，而接替提康德羅加型飛彈巡洋艦，配備次世代雷射武器與極音速飛彈的DDGX型巡洋艦，首艘要等到2028年才會開始建造。
所以2027年，剛好就是美軍舊型巡洋艦完全退場，新型巡洋艦尚未成軍的窗口期。另外除了巡洋艦，依照美軍今年公布的30年造艦規劃，2045年以前約有三分之一（150艘）的海軍艦艇會替換成無人駕駛的高科技幽靈戰艦。但在這項計畫成真前，五年內也會先淘汰包括一艘尼米茲級航空母艦、兩艘俄亥俄級核子攻擊潛艦跟11艘洛杉磯級攻擊潛艦在內的其他各式艦艇。
海軍以外、美國空軍、海軍陸戰隊的戰力轉換雖然沒有這麼大的震盪，但也都差不多要等2030年前後，才能完成應對中國挑戰的建軍計畫。因此2025年到2027年之間，就成為中國解放軍最有機會挑戰台美的「窗口」。
美軍護航裴洛西隱含的援台部署
不過美軍既然知道2027年是最危險的一年，自然也有所因應。而美軍在這次裴洛西訪台期間的部署，似乎剛好隱含了2027年應對「台海戰爭」的部署。
這次裴洛西的專機來到台灣前，美軍幾個比較重大的部署包括：
雷根號航空母艦從新加坡出發後，穿行南海一路北上往台海接近；兩艘兩棲突擊艦，美利堅號與的黎波里號，分別從日本九州的佐世保軍港與沖繩南下接近台海；同一時間，美軍第三艦隊的林肯號航母，則帶著26國海軍組織的聯合艦隊在夏威夷進行「應對台海」的軍演。
有趣的是，這樣的部署，在概念上其實很接近美軍未來應對台海的規劃。目前美軍尚未有一個具體的名稱來概括這套，意在破解共軍「反介入／區域拒止」戰法的作戰部署（只有海軍陸戰隊將他們以新戰法建立的軍事單位，命名為「濱海戰鬥團」）。我後面為了方便敘述，姑且稱作美軍的「台海新戰法」。
中共的「反介入／區域拒止」戰法，概念上就是在開戰第一波，以飛彈擊毀美軍在第一島鏈內部署的航空母艦以及空軍基地。接著再以飛彈、從中國本土起飛的戰機、還有解放軍航母的艦載機、解放軍海軍所建構的層層威脅打擊，阻絕美軍對台海的增援。而其中最具威脅的主要力量就是解放軍的飛彈部隊。
而美軍應對這套戰法的「新戰法」。概念上就是把主力部署在第一島鏈之外，在共軍發動第一波攻擊之際，標定共軍的飛彈陣地、海空軍機場跟航母的位置。接著用便宜的無人幽靈戰艦、小規模的海軍陸戰隊濱海戰鬥團攜帶反飛彈陣地的飛彈，搭配超長距離的飛彈、戰略轟炸機以及空軍匿蹤戰機，消滅共軍建構威脅打擊的單位。最後主力艦隊會在共軍的飛彈陣地都被摧毀後，再進入台海反攻。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。