裴洛西訪台，中國送大禮：共軍發瘋似的拚命射飛彈，根本是免費奉送台美軍事情報吃到飽

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共發動了一連串意在武嚇台灣的「實戰化演訓」，其中還包括了以東風飛彈穿越台北上空大氣層的飛彈試射，挑釁意味十足。雖然大部分的台灣民眾對此無感，小琉球甚至出現民眾聚集「欣賞」中共飛彈試射的人潮；但還是有少數人對此感到焦慮，開始下載APP尋找離住家最近的防空洞。

雖然對戰爭有危機意識絕對是一件好事，但客觀來說，如果你擔心的是中共以飛彈射擊台灣後，三軍齊發對台灣發動全面攻擊的「武統」。那我可以斬釘截鐵地跟你說「不可能發生，除非中國想送台灣一場『以台獨勝利作結的獨立戰爭』不然至少2025年之前，中共不可能攻打台灣。」

原因很簡單，因為到2025年之前，中共攻台獲勝的機率都太低。

中共攻台最可能時間是2025年到2027年之間

中共攻台最可能發生的時間，集中在2025年到2027年之間，這個也不是我預測的。其中2025年是台灣國防部的預期，2027年則是美國軍方的評估。在美軍今年（2022）度的「環太平洋軍演」開幕時，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）就直接表示「今年的環太平洋軍演內容，就是針對2027年台海情勢而設計。」

雖然台灣國防部跟美軍都沒有對外公開評估的細節，但整理完各種公開資訊，我們就可以了解這樣的評估是怎麼來的。簡單來說，2025口到2027年這段時間，是「中共軍力最強、美國軍力最弱，兩國戰力差距最接近」的時間點。但這不代表美國這時的軍力會弱於共軍，只代表了原本兩國天差地遠的軍力差距，縮短到解放軍可以投機看看拚一拚的程度。

那為什麼美軍在2025年到2027年這段時間軍力會特別弱呢？這是因為美國從2010年代的末期，開始注意到美軍必須從「反恐戰爭」的部署，轉型成「對抗中國」才能因應中國崛起帶來的挑戰。

像是2017年美國海軍學院「綜合徵文比賽一等獎」得獎的就是Dale Rielage所寫的〈我們如何輸掉了偉大的太平洋戰爭〉（How We Lost the Great Pacific War）這篇文章模擬了美軍如果到2025年仍是維持反恐戰爭的部署，將在「第二次太平洋戰爭」中輸給中國。除了海軍，美國空軍在2018、2019年的模擬兵推中，也都是以輸給中國作收。

美軍既然早在2017年就注意到這個問題，當然也早就規劃了新的對中戰略部署。只是無論美國海軍、空軍或是海軍陸戰隊，為了進行轉型，都要歷經一段汰舊換新的陣痛期。其中2027年，剛好就是美國海軍在新舊武器戰力轉換上，最青黃不接的一年。

美國海軍為了破解中共以飛彈攻擊為主力的「反介入／區域拒止」（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）戰法，打算淘汰1980年代成軍，反飛彈能力較弱的提康德羅加型飛彈巡洋艦。按照美軍的計畫，將會從今年（2022）開始，在五年內淘汰22艘飛彈巡洋艦，而接替提康德羅加型飛彈巡洋艦，配備次世代雷射武器與極音速飛彈的DDGX型巡洋艦，首艘要等到2028年才會開始建造。

所以2027年，剛好就是美軍舊型巡洋艦完全退場，新型巡洋艦尚未成軍的窗口期。另外除了巡洋艦，依照美軍今年公布的30年造艦規劃，2045年以前約有三分之一（150艘）的海軍艦艇會替換成無人駕駛的高科技幽靈戰艦。但在這項計畫成真前，五年內也會先淘汰包括一艘尼米茲級航空母艦、兩艘俄亥俄級核子攻擊潛艦跟11艘洛杉磯級攻擊潛艦在內的其他各式艦艇。

海軍以外、美國空軍、海軍陸戰隊的戰力轉換雖然沒有這麼大的震盪，但也都差不多要等2030年前後，才能完成應對中國挑戰的建軍計畫。因此2025年到2027年之間，就成為中國解放軍最有機會挑戰台美的「窗口」。

Photo Credit: 中央社 中國在台海周邊軍演，4批、7架次無人機5日晚間再進入金門禁限制水域上空，駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警；金防部6日表示，官兵高度警戒，有能力應處任何突發狀況

美軍護航裴洛西隱含的援台部署

不過美軍既然知道2027年是最危險的一年，自然也有所因應。而美軍在這次裴洛西訪台期間的部署，似乎剛好隱含了2027年應對「台海戰爭」的部署。

這次裴洛西的專機來到台灣前，美軍幾個比較重大的部署包括：

雷根號航空母艦從新加坡出發後，穿行南海一路北上往台海接近；兩艘兩棲突擊艦，美利堅號與的黎波里號，分別從日本九州的佐世保軍港與沖繩南下接近台海；同一時間，美軍第三艦隊的林肯號航母，則帶著26國海軍組織的聯合艦隊在夏威夷進行「應對台海」的軍演。

有趣的是，這樣的部署，在概念上其實很接近美軍未來應對台海的規劃。目前美軍尚未有一個具體的名稱來概括這套，意在破解共軍「反介入／區域拒止」戰法的作戰部署（只有海軍陸戰隊將他們以新戰法建立的軍事單位，命名為「濱海戰鬥團」）。我後面為了方便敘述，姑且稱作美軍的「台海新戰法」。

中共的「反介入／區域拒止」戰法，概念上就是在開戰第一波，以飛彈擊毀美軍在第一島鏈內部署的航空母艦以及空軍基地。接著再以飛彈、從中國本土起飛的戰機、還有解放軍航母的艦載機、解放軍海軍所建構的層層威脅打擊，阻絕美軍對台海的增援。而其中最具威脅的主要力量就是解放軍的飛彈部隊。

而美軍應對這套戰法的「新戰法」。概念上就是把主力部署在第一島鏈之外，在共軍發動第一波攻擊之際，標定共軍的飛彈陣地、海空軍機場跟航母的位置。接著用便宜的無人幽靈戰艦、小規模的海軍陸戰隊濱海戰鬥團攜帶反飛彈陣地的飛彈，搭配超長距離的飛彈、戰略轟炸機以及空軍匿蹤戰機，消滅共軍建構威脅打擊的單位。最後主力艦隊會在共軍的飛彈陣地都被摧毀後，再進入台海反攻。