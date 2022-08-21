陳時中《溫暖的魄力》：初入公部門擔任救火隊，一上任就面對五十幾億的燙手山芋

文：陳時中｜採訪整理：李翠卿

初入公部門，擔任救火隊

我很年輕的時候，就開始參與公共事務，不過，長時間都是在民間，從沒想過有一天竟然會擔任公職。

二○○五年的某一天，我突然接到當時擔任行政院祕書長卓榮泰的電話，表示有些事要跟我談談，想拜訪我。

我當時已從全聯會理事長退下來有一段時間了，但還是常帶領公會跟政府抗爭。我以為祕書長打電話的來意，是想來跟我溝通那些事情，所以第一個反應是：「有什麼事情，在電話上說就可以了。」

但是卓榮泰祕書長很堅持要當面談，我也不好拒絕，於是我們約在全聯會見面。沒想到他竟然說，當時的行政院院長謝長廷，希望能延攬我到衛生署擔任副署長。

我非常驚訝，一時不知該作何反應，於是搬出我太太的名義，說這個決定很重大，要回去跟太太討論才行。

本來，我並沒有強烈意願要擔任公職，但是，跟謝院長會面時，他說了一句話，卻打動了我。

他說：「我知道你長期都在民間努力，你一定有你的看法跟理想，但與其在民間尋找資源，不如來政府做看看。」

過去，我比較為人所知的「事蹟」就是推動牙醫總額預算，談話當時，總額已經全面上路，牙科以外的其他科別也都開始採行，只是上路後遭遇了不少困難，他問我，是否可以試著努力看看？

長期以來，我在民間推動各項公共事務，當然免不了要跟政府打交道。過程中偶爾有合作，但多半是站在對立面，代表民間團體要求政府幫我們做事；如果有機會站在政府的位置來參與公共事務，這個挑戰確實還挺有吸引力的。

我回家考慮了兩天，決定接受邀約，到衛生署報到，這也是我從民間踏入公部門的開端。

初上任的燙手山芋

我一上任，就被交辦了一樁棘手的任務。

在談這樁麻煩任務之前，得先交代一下背景故事。二○○三年，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發，對台灣社會造成嚴重衝擊，所幸這個疫情並未持續太久，在當年年底就被控制住了。

在SARS期間，行政院撥下一筆約兩百三十幾億元的預算，疫情結束後，大概還剩下五十六億元。消費者團體跟醫界為了這筆錢該如何運用，在費協會吵得不可開交。消費者團體認為疫情已經過了，既然沒用到，就不應該分配那筆錢；但醫界認為這筆錢本來就是用在醫療上的，應該要分，雙方僵持不下。

那時我還沒擔任公職，是費協會的資深委員。有一個消費者團體的委員對我說：「陳委員，你一向公正，不如由你來決定，你說能分就來分，不能分就不要分。」

問題是，雙方各執一詞，我也不便強勢決定該怎麼做，於是說：「你們先討論看看，一個月以後再來費協會報告。」

沒想到，一個月不到的時間，我的角色就出現大轉變，到衛生署當副署長了。原以為這個燙手山芋應該與我無關了，不料，當時的署長侯勝茂告訴我：「有一筆錢很難分，不如你來處理這件事。」

侯署長說的「很難分的一筆錢」，就是SARS期間剩下來的那筆預算。我注定躲不掉這樁差事。

我仔細想想，覺得醫界在SARS期間很辛苦，確實需要一筆錢來恢復元氣，尤其當年的「醫院卓越計畫」，讓無法躋身「卓越」行列的小醫院變得非常弱勢，這些小醫院的點值非常低，甚至不到一毛（卓越醫院的點值是一．一元），但不少小醫院是有存在價值的，因此，我認為應該利用這筆錢，讓這些小醫院可以得到挹注。

所謂的「醫院卓越計畫」，是一個在後SARS時代的支付計畫，基礎有一點像是個別總額，會給表現比較好的醫院多一點保障。簡單來說，能夠加入「卓越」行列的醫院，分配到的資源比較有保障，但是分完以後，其他小醫院就分配不到什麼資源了。

當年制定計畫時，曾到費協會來討論，專家學者跟消費者代表都很認同，只有我持反對意見。委員問我：「難得大家都同意，為什麼你不同意？」

我反對的理由在於：這個計畫有可能會讓一些小醫院活不下去。大家當然都希望所有醫院能夠努力，以進入這個計畫。但是，實際上大約只有六成醫院可以進來，剩下四成則被拒於門外。

這四成進不來的，多半是鄉村醫院、小鎮醫院等地區醫院，很多這樣的醫院是醫生回鄉服務，從很小的規模慢慢經營起來的，因此體質相對較弱，經營能力也沒那麼好，較難進入「卓越計畫」。但是，這些醫院對社區民眾來說，因為「可近性」高，是有存在價值的。

然而，無論我怎麼說，大家還是聽不進去，最後我只能說：「我並不是說這計畫不好，但這個計畫的結果，卻可能讓大家厝邊的好醫院倒閉。如果認清這個後果，覺得就算這些醫院被消滅也沒差，我也不再堅決反對；但是千萬不要執行以後，發現這些醫院倒了，又無法接受。」

遺憾的是，即使話都說到這個份上了，「卓越計畫」還是通過了，事後的確也帶來頗慘痛的教訓，才實施沒多久，計畫就喊停了。

我在著手分配那五十幾億經費時，有些小醫院的點值已不到一毛，搖搖欲墜，眼看就要倒了，我認為應該要利用這筆錢，讓體質弱但有價值的小醫院存活下來，繼續履行他們自己對鄉親的責任。於是，我提出兩大方向：

1. 弱勢優先

大醫院雖然在SARS期間也有吃虧的地方需要補償，但在後疫情時代，必須以弱勢為優先，穩住他們的陣腳。我也下鄉去溝通協調，看要怎麼分配比較合理。

2. 提出「醫院最適方案」的計畫