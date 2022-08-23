《如何擁抱一隻刺蝟》：「邊緣型人格」的愛情藍圖與愛情寫真是什麼樣子？

文：段鑫星、李文文、趙亞平

邊緣型人格的愛情藍圖：愛恨一瞬間

那麼，在親密關係中，其中一方是邊緣型人格者會對這段關係產生什麼影響呢？或者說，一方是邊緣型人格者的親密關係是什麼樣子的呢？

其實我們從翁美玲的例子中，已經能瞭解一二了。在與翁美玲的相處中，她的每一任男友都覺得很辛苦，因為她情緒多變，而且比較極端，一旦有不順心的事情，就會做出自我傷害的行為。她對戀人極度依賴，無法忍受對方對自己的忽視，點滴的冷落就會使她產生被拋棄感。所以在邊緣型人格者的感情世界中，另一半需要對其有充分的理解與包容。

有人形容若戀人是邊緣型人格，會經常體會「瞬間天堂，瞬間地獄」的感覺。他們的情緒缺乏穩定性，前一秒他們還與戀人親密無間，頃刻間又進入自我嫌棄中。他們似乎缺乏情緒穩定劑，也沒有情緒緩衝帶，他們的「儲愛槽」常常是空的。

在親密關係中，邊緣型人格者既會飛蛾撲火般地為愛焚燒自己，也會不顧一切地逃離愛情，甚至會無法克制地做出一連串衝動性的、自我毀滅性的行為，如瘋狂購物、自我傷害。

他們做的這一切都是為了獲得戀人的愛與關心。他們活在自己的感覺中，戀人的愛與關心才能讓他們感受自己的存在。所以，儘管他們會不斷地在感情生活中受傷，他們依然會迫不及待地進入下一段親密關係。雖然他們也知道這段親密關係可能危機四伏，但他們仍然義無反顧。

電影《致命的吸引力》中的亞利絲就有邊緣型人格傾向。就像電影的名字那樣，亞利絲是一名非常有魅力的女性，她的每個眼神、每個動作都會讓異性深深地陷入其中，無法自拔。男主角丹也是如此，已婚的他沒有逃脫亞利絲的魅力，與亞利絲發生了關係。

然而，真正沉淪的卻是亞利絲，原因僅僅是亞利絲所說的：「我自殺失敗後，很多男人都會一走了之，但你卻留下來照顧我，陪了我一整夜。那肯定是有原因的。」

作為律師的理智以及對於家庭的內疚，讓丹決定不再與這位美麗的女性糾纏下去，但亞利絲卻不願意放棄與丹的這段關係，因為亞利絲充滿空虛感，一旦開始一段親密關係就會全身心地投入，甚至會為了維持這段關係而做出許多偏執的事情。

於是，亞利絲為了讓丹回到自己身邊，想方設法尋求對方的關心：她以死相逼，她不斷地給丹打電話、追蹤他，她欺騙他說自己懷孕了。這種騷擾最後發展成入室犯罪，她甚至想殺死丹的妻子貝絲。

亞利絲的邊緣型人格的最明顯表現就是：即使愛到死，我也不可以被拋棄。邊緣型人格者通常有自我認同障礙，他們需要借助別人的存在來認可自己的價值，找到自己存在的感覺。

所以他們一旦感覺他人有拋棄自己的意向就會變得極度憤怒與不安，就會產生一連串過激的行為。

儘管亞利絲知道對方有家庭，她並沒有放棄，只想牢牢地抓住對方，並盡自己所能地做自己認為能夠留住對方的事情。

在邊緣型人格者的心中，孤獨比虐待更恐怖。

就像亞利絲一樣，想要借助親密關係填滿自己的空虛，是邊緣型人格者與伴侶之間的關係的最佳寫照。他們想在親密關係中證明自己的價值，他們時常放縱自己，將自己與對方連成一線，將自己與他人混淆，並把重要他人視為自己的救世主。

他們對待伴侶，如同即將溺水的人面對一根浮木一般——急切地想抓牢。在親密關係中，邊緣型人格者的內心並無自己的情感地圖，但又熱切地盼望感情，而且邊緣型人格者還自帶吸引力。

他們很難判斷自己與他人的心理距離，為探索彼此相愛的感覺，他們反覆無常——從小鳥依人到瘋狂控制，從滿懷感激到憤怒失控。因為怕被拋棄，他們緊緊抓住戀人不放，要求戀人如同自己身體內的細胞一樣時刻與自己同在；但他們又害怕被吞沒，既渴望親密，又害怕親密，不斷地陷入迷茫，最終他們會排斥那個真心愛他的人。

在戀愛中，他們既有強烈的吸引力，又常常「做」到讓人無法與之相處。

邊緣型人格的愛情寫真：陰晴不定的戀人心

「只有隨叫隨到，才能證明你愛我」

邊緣型人格者渴望愛情，正如人需要空氣一樣。愛情是他們心中的光，一旦愛情降臨，他們的世界將瞬間變得熠熠生輝，因此他們特別想把愛緊緊地攥在手中，一刻也不想與戀人分離。

如果對方因為忙而沒有即時接聽手機，他們敏感的內心會被瞬間擊潰。就像嬰兒無法區分母親的暫時離開和消失一樣，邊緣型人格者經常把暫時經歷的孤獨當成永遠的與世隔絕。

結果是，他們由於假想被戀人拋棄，變得無比沮喪，因為他們基本的滿足感和安全感被剝奪了。「完了，他不接我電話，一定是不愛我了，嫌棄我了。」這個聲音會一次次地在他們的內心響起，被拋棄的感覺會迅速出現，轉而成為排山倒海的情緒。

他們一方面願意融入親密關係，渴望被照顧，另一方面又擔心被愛淹沒。他們既渴望接近，又害怕失去。

在親密關係中，這些內心的感覺會戲劇性地表現為激烈的、反覆無常的、充滿操縱性的行為。他們常常會對他人提出不切實際的要求，看起來像是被寵壞了。在親密關係中，他們總是抱怨身體不舒服，總是表現出軟弱和無助，還會出現挑釁行為和受虐行為。自殺威脅經常被他們用來博得另一半的關心和救助。

意中人總在下一站等候

邊緣型人格者的內心遵從著「你愛我，我就活著」的想法，他們看起來是因愛而活，其實內心充滿了對孤獨與獨處的深深恐懼。對他們而言，擺脫孤獨的捷徑就是戀人的陪伴。因此，他們總是在沒完沒了地尋找意中人，希望能找到那位「完美」的、真的愛自己的戀人。