《如何擁抱一隻刺蝟》：「邊緣型人格」的愛情藍圖與愛情寫真是什麼樣子？
我們想讓你知道的是
邊緣型人格者的內心遵從著「你愛我，我就活著」的想法，他們看起來是因愛而活，其實內心充滿了對孤獨與獨處的深深恐懼。對他們而言，擺脫孤獨的捷徑就是戀人的陪伴。因此，他們總是在沒完沒了地尋找意中人，希望能找到那位「完美」的、真的愛自己的戀人。
文：段鑫星、李文文、趙亞平
邊緣型人格的愛情藍圖：愛恨一瞬間
那麼，在親密關係中，其中一方是邊緣型人格者會對這段關係產生什麼影響呢？或者說，一方是邊緣型人格者的親密關係是什麼樣子的呢？
其實我們從翁美玲的例子中，已經能瞭解一二了。在與翁美玲的相處中，她的每一任男友都覺得很辛苦，因為她情緒多變，而且比較極端，一旦有不順心的事情，就會做出自我傷害的行為。她對戀人極度依賴，無法忍受對方對自己的忽視，點滴的冷落就會使她產生被拋棄感。所以在邊緣型人格者的感情世界中，另一半需要對其有充分的理解與包容。
有人形容若戀人是邊緣型人格，會經常體會「瞬間天堂，瞬間地獄」的感覺。他們的情緒缺乏穩定性，前一秒他們還與戀人親密無間，頃刻間又進入自我嫌棄中。他們似乎缺乏情緒穩定劑，也沒有情緒緩衝帶，他們的「儲愛槽」常常是空的。
在親密關係中，邊緣型人格者既會飛蛾撲火般地為愛焚燒自己，也會不顧一切地逃離愛情，甚至會無法克制地做出一連串衝動性的、自我毀滅性的行為，如瘋狂購物、自我傷害。
他們做的這一切都是為了獲得戀人的愛與關心。他們活在自己的感覺中，戀人的愛與關心才能讓他們感受自己的存在。所以，儘管他們會不斷地在感情生活中受傷，他們依然會迫不及待地進入下一段親密關係。雖然他們也知道這段親密關係可能危機四伏，但他們仍然義無反顧。
電影《致命的吸引力》中的亞利絲就有邊緣型人格傾向。就像電影的名字那樣，亞利絲是一名非常有魅力的女性，她的每個眼神、每個動作都會讓異性深深地陷入其中，無法自拔。男主角丹也是如此，已婚的他沒有逃脫亞利絲的魅力，與亞利絲發生了關係。
然而，真正沉淪的卻是亞利絲，原因僅僅是亞利絲所說的：「我自殺失敗後，很多男人都會一走了之，但你卻留下來照顧我，陪了我一整夜。那肯定是有原因的。」
作為律師的理智以及對於家庭的內疚，讓丹決定不再與這位美麗的女性糾纏下去，但亞利絲卻不願意放棄與丹的這段關係，因為亞利絲充滿空虛感，一旦開始一段親密關係就會全身心地投入，甚至會為了維持這段關係而做出許多偏執的事情。
於是，亞利絲為了讓丹回到自己身邊，想方設法尋求對方的關心：她以死相逼，她不斷地給丹打電話、追蹤他，她欺騙他說自己懷孕了。這種騷擾最後發展成入室犯罪，她甚至想殺死丹的妻子貝絲。
亞利絲的邊緣型人格的最明顯表現就是：即使愛到死，我也不可以被拋棄。邊緣型人格者通常有自我認同障礙，他們需要借助別人的存在來認可自己的價值，找到自己存在的感覺。
所以他們一旦感覺他人有拋棄自己的意向就會變得極度憤怒與不安，就會產生一連串過激的行為。
儘管亞利絲知道對方有家庭，她並沒有放棄，只想牢牢地抓住對方，並盡自己所能地做自己認為能夠留住對方的事情。
在邊緣型人格者的心中，孤獨比虐待更恐怖。
就像亞利絲一樣，想要借助親密關係填滿自己的空虛，是邊緣型人格者與伴侶之間的關係的最佳寫照。他們想在親密關係中證明自己的價值，他們時常放縱自己，將自己與對方連成一線，將自己與他人混淆，並把重要他人視為自己的救世主。
他們對待伴侶，如同即將溺水的人面對一根浮木一般——急切地想抓牢。在親密關係中，邊緣型人格者的內心並無自己的情感地圖，但又熱切地盼望感情，而且邊緣型人格者還自帶吸引力。
他們很難判斷自己與他人的心理距離，為探索彼此相愛的感覺，他們反覆無常——從小鳥依人到瘋狂控制，從滿懷感激到憤怒失控。因為怕被拋棄，他們緊緊抓住戀人不放，要求戀人如同自己身體內的細胞一樣時刻與自己同在；但他們又害怕被吞沒，既渴望親密，又害怕親密，不斷地陷入迷茫，最終他們會排斥那個真心愛他的人。
在戀愛中，他們既有強烈的吸引力，又常常「做」到讓人無法與之相處。
邊緣型人格的愛情寫真：陰晴不定的戀人心
- 「只有隨叫隨到，才能證明你愛我」
邊緣型人格者渴望愛情，正如人需要空氣一樣。愛情是他們心中的光，一旦愛情降臨，他們的世界將瞬間變得熠熠生輝，因此他們特別想把愛緊緊地攥在手中，一刻也不想與戀人分離。
如果對方因為忙而沒有即時接聽手機，他們敏感的內心會被瞬間擊潰。就像嬰兒無法區分母親的暫時離開和消失一樣，邊緣型人格者經常把暫時經歷的孤獨當成永遠的與世隔絕。
結果是，他們由於假想被戀人拋棄，變得無比沮喪，因為他們基本的滿足感和安全感被剝奪了。「完了，他不接我電話，一定是不愛我了，嫌棄我了。」這個聲音會一次次地在他們的內心響起，被拋棄的感覺會迅速出現，轉而成為排山倒海的情緒。
他們一方面願意融入親密關係，渴望被照顧，另一方面又擔心被愛淹沒。他們既渴望接近，又害怕失去。
在親密關係中，這些內心的感覺會戲劇性地表現為激烈的、反覆無常的、充滿操縱性的行為。他們常常會對他人提出不切實際的要求，看起來像是被寵壞了。在親密關係中，他們總是抱怨身體不舒服，總是表現出軟弱和無助，還會出現挑釁行為和受虐行為。自殺威脅經常被他們用來博得另一半的關心和救助。
- 意中人總在下一站等候
邊緣型人格者的內心遵從著「你愛我，我就活著」的想法，他們看起來是因愛而活，其實內心充滿了對孤獨與獨處的深深恐懼。對他們而言，擺脫孤獨的捷徑就是戀人的陪伴。因此，他們總是在沒完沒了地尋找意中人，希望能找到那位「完美」的、真的愛自己的戀人。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
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