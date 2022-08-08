以巴空襲3天至少43死，埃及介入達成停火協議，本次衝突來龍去脈一次看
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以色列部隊在約旦河西岸（West Bank）逮捕一名伊斯蘭聖戰組織的指揮官，該組織揚言報復後，緊張氣氛在本週升溫。5日以色列「先發制人」空襲加薩，維安部隊並持續對加薩境外的伊斯蘭聖戰組織領導階層施壓，6日晚間又在約旦河西岸逮捕20人。
以巴衝突露和平曙光，雙方達成停火協議
（中央社）以色列與加薩走廊巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的衝突進入第3天，造成至少43名巴勒斯坦人喪命。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織昨（7）日晚間已經同意與以色列達成由埃及介入調停的停火協議。
《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織高階成員辛迪（Mohammad al-Hindi）透過聲明指出：「不久前，達成了埃及停火協議的措詞內容。」
以色列總理拉皮德（Yair Lapid）的辦公室也透過聲明表示：「可以確認停火將於今晚23時30分（格林威治標準時間20時30分）生效。以色列感謝埃及的調停付出。」
從8月5日以來，以色列針對加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織陣地進行猛烈空襲和砲擊，伊斯蘭聖戰組織也向以色列發射數百枚火箭。
加薩走廊衛生當局今天晚間將當地的死亡人數上調到43人，其中包括15名孩童，另外還有超過300人受傷。
來龍去脈一次看：這次衝突起因為何？伊斯蘭聖戰組織是什麼樣的組織？
（中央社）以巴衝突第3天，以色列持續空襲加薩走廊，伊斯蘭聖戰組織朝以色列發射火箭。這波衝突已奪走多名巴勒斯坦人性命，以色列南部和特拉維夫市等地居民則得尋找掩護躲避攻擊。
- 這次衝突何時、如何開始？起因為何？
加薩走廊（Gaza Strip）自2007年起由伊斯蘭主義者哈瑪斯集團（Hamas）控制，但以色列表示，這次轟炸加薩的目標為武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）。
《路透社》指出，以色列部隊在約旦河西岸（West Bank）逮捕一名伊斯蘭聖戰組織的指揮官，該組織揚言報復後，緊張氣氛在本週升溫。
5日以色列「先發制人」空襲加薩，維安部隊並持續對加薩境外的伊斯蘭聖戰組織領導階層施壓，6日晚間又在約旦河西岸逮捕20人。
以色列5日的空襲造成高階指揮官賈巴里（Tayseer al-Jaabari）等至少10人死亡，以色列稱賈巴里是伊斯蘭聖戰組織的北部區域指揮官，負責策劃攻擊以色列公民和軍事目標。該組織對以色列發射數十枚火箭回應。
6日以色列持續空襲加薩，伊斯蘭聖戰組織又發射數百枚火箭，根據加薩衛生當局，境內死亡人數增至24人，包括6名孩童。埃及表示正密集磋商以穩定局勢。
今天加薩走廊射出的火箭遠達耶路撒冷（Jerusalem）以西5公里處，顯示出他們的新攻擊範圍與決心，但未造成傷亡。同時加薩走廊的死亡人數則增至30人左右。同日猶太人造訪耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院落也導致情勢緊張。
根據伊斯蘭聖戰組織，他們的南加薩高階指揮官曼蘇爾（Khaled Mansour）6日晚間連同2名夥伴和5名平民遇襲身亡。當時曼蘇爾人在一名組織成員的公寓，結果飛彈襲來，夷平這棟3層樓建築，並嚴重毀損鄰近房舍。
- 伊斯蘭聖戰組織是什麼樣的組織？
《法新社》介紹，擁有伊朗支持的伊斯蘭聖戰組織成立於1981年，致力於武力對抗以色列。
以色列堅稱該組織已深化與以色列宿敵伊朗的關係，總理拉皮德指出，當他授權5日對該組織發動「先發制人」的攻擊時，組織領導人納克哈拉（Ziad al-Nakhala）人在伊朗。
伊斯蘭聖戰組織最初是由加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza）學生成立，被視為哈瑪斯集團的姊妹組織。兩者都源於上世紀在埃及成立的伊斯蘭主義運動「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）。
伊斯蘭聖戰組織主要據點在加薩，但在以色列占領的約旦河西岸也相當有勢力。組織內許多高階領導人則是待在敘利亞首都大馬士革（Damascus）。
1992年，該組織旗下武裝團體「聖城旅」（Al-Quds Brigade）成立。1995年，以色列情報機構摩薩德（Mossad）曾派人到馬爾他暗殺時任組織領導人──醫師作家沙卡奇（Fathi Shaqaqi）。
伊斯蘭聖戰組織被美國與歐洲聯盟（EU）列入恐怖組織，承認犯下多起鎖定以色列的自殺炸彈攻擊，特別是2000至2005年的第二次巴勒斯坦大起義（Second Intifada）期間。
但最為知名的其中一場攻擊發生於1989年，當年一輛往來特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷的巴士遇襲，造成16人死亡。
- 以巴上次嚴重衝突狀況為何？
去（2021）年穆斯林齋戒月（Ramadan）期間，巴勒斯坦民眾與以色列關係持續緊繃數週，之後數百名巴勒斯坦人在耶路撒冷艾格撒清真寺院落與以色列維安部隊發生衝突而受傷。
艾格撒清真寺位於耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第三大聖地，也被猶太人尊稱為聖殿山（Temple Mount）。
哈瑪斯集團要求以色列安全人員於去年5月10日下午6時前撤離清真寺院落，並在期限過後接二連三朝以色列發射火箭，以色列藉空襲加薩回擊。這波戰鬥持續11天，在加薩走廊奪走至少250人性命，以色列方面則有13人死亡。
伊斯蘭聖戰組織經常與哈瑪斯集團協調行動，特別是在去年5月的11天衝突中。
不過，哈瑪斯尚未在5日開始的這波衝突朝以色列發射火箭。
2019年，以色列暗殺賈巴里的前任亞阿塔（Baha Abu al-Ata），引發以色列與伊斯蘭聖戰組織的戰鬥，當年哈瑪斯也沒涉入其中。
新聞來源
延伸閱讀
- 以巴緊張局勢再升級：以色列空襲加薩、伊斯蘭聖戰組織百枚火箭回擊，埃及居中協調籲停火
- 半島電視台記者採訪以巴衝突中彈死亡，原推責的以色列軍方改口「結果還未定論」
- 解讀以巴衝突首先要弄清楚，誰是「正義的一方」？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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